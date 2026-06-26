500碗2026／小吃派對市集西門紅樓開攤 串連7縣市名店首日人潮不斷

由指標性青年媒體《500輯》創立的全台小吃新指南「500碗」，繼2023年公布首屆名單，引爆全台近千萬人次討論，今日(6月26日）正式揭曉第四屆完整名單，並同步推出「500碗最強小吃派對市集」台北場。今年串連全台7個縣市13家人氣小吃品牌，於6月26日至6月28日連續3天在台北西門紅樓北廣場盛大登場！

今年小吃市集首次移師西門紅樓北廣場，活動首日下午四點開攤，午後雨勢趨緩不少民眾提前在門口守候，一開市即湧入大量人潮，其中來自高雄、首度出攤的「迪記法式豬舌飯」堪稱今年「500碗小吃派對市集」人氣王，持續湧入大排長龍的人潮瘋搶「迪記招牌炭香豬寶盒」，傍晚前已全數完售。

而首度現身市集活動的「鼎旺麻辣鍋」，在台北場也與「師園鹹酥雞」限定聯名，推出兩種套餐，兩種皆含滷到入味且充滿膠質的招牌雞爪，不過為了讓更多饕客都能享用到，隱藏版菜單的招牌雞爪現場加購限量1隻，想吃趁早。至於超過三十年的經典鐵板燒品牌「犇鐵板燒」首次出攤也獻給500碗，以師傅現場料理吸睛，至於首次出攤的天東86牛肉麵，則端出霸王滷迷你版，也有不少老饕是專門前來訂購湯麵冷凍包。

開囍滷肉專賣店也特別獻上滷肉飯＋蔥油雞與滷肉飯＋口水雞組合，不只滷汁香而不膩也超級下飯。而今年榮獲「2026 亞太50 Top Pizza 」第45名、入選榜單內唯一台灣人的Gino Pizza，也帶來世界冠軍無花果披薩與羅馬燉牛肚包， 吸引不少路過的外國觀光客關注。至於以手工客家菜包聞名的新竹北埔名店「鄒記菜包」，也再次以招牌乾蘿蔔絲菜包擄獲人心，而台南排隊名店「糯夫米糕」則以口感軟糯、豬軟骨燉煮至膠質釋放的「麻油豬軟骨米糕」讓人欲罷不能直接在一旁吃起來。而每日新鮮配送的鮮蚵、小卷圈粉的60年老店源慶鮮蚵，同樣是人潮聚集地，讓人一吃即大呼過癮。

此外，今年500碗亦首度獨家發售超值吃貨禮包，可一次收下「500碗品牌托特包」、「500晚磁吸小燈牌」（三款隨機出貨）、隨身面紙包、Kirin品牌禮，還有兩張兌換券可換鼎旺麻辣鍋鳳爪一份，以及欲罷不能鹹水雞，預購即賣出75組，現場同樣吸引不少小吃迷關注。同時，今年500碗市集也推出「集碗挑戰」活動，不少民眾完成吃碗任務與品牌現場互動任務後，便前往服務台參加抽獎試手氣，讓大家有吃有拿，也為這場小吃美食盛會增添更多參與樂趣。

「500碗最強小吃派對市集」台北場，今年串連全台7個縣市13家人氣小吃品牌，於今日起（6月26日）至6月28日，連續3天在台北西門紅樓北廣場登場。圖／500輯攝影團隊提供

鄒記菜包同樣是人氣王，不少老饕專門來排隊購買。

今年500碗首度獨家發售吃貨禮包，有吃有拿相當超值。

講究新鮮口味的源慶鮮蚵人潮不斷。

活動首日下午四點開攤，午後雨勢趨緩不少民眾提前在門口守候，一開市即湧入大量人潮。圖／500輯攝影團隊提供

500碗2026

THE 500 BOWLS AWARD 2026

主辦單位：500輯

指定用車：TOYOTA

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康