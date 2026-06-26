500碗2026／天東86牛肉麵、玉里橋頭臭豆腐首出攤 6/26、6/27限定登場

由指標性青年媒體《500輯》創立的全台小吃新指南「500碗」，繼2023年公布首屆名單，引爆全台近千萬人次討論，今日(6月26日）正式揭曉第四屆完整名單，並同步推出「500碗最強小吃派對市集」台北場，今年串連全台7個縣市13家人氣小吃品牌，於6月26日至6月28日連續3天於台北西門紅樓北廣場盛大登場！

今年有4家人氣小吃首次出攤帶來多道限定的「500碗」特色料理，其中只有今天吃得到的人氣牛肉麵名店「天東86牛肉麵」（6月26日限定），此次特別帶來招牌「老香熱滷」aka天東霸王滷迷你版，一開攤即以香味吸引人潮。「老香熱滷」以天東獨門老滷汁每日現滷，再拌入特製花椒、香油、醬油膏跟蒜泥，一次可吃到滷到入味的百葉豆腐、花干、豆干、海帶、滷蛋、豬頭皮跟牛肚，滿足所有對滷味的慾望，今日限定50份。另有100%純蜂蜜檸檬、秘製酸梅湯、三姨奶茶等多款清涼飲品，同時現場亦可訂購「麻辣川味牛肉麵」與「招牌牛肉麵」湯麵冷凍包，讓老饕在家也能享受美味。

此外，以許多人到花蓮必吃，傳承超過一甲子的花蓮名店「玉里橋頭臭豆腐」，首次出攤也獻給了500碗，將於6月27日限定出攤。現場預計販售以三種油溫酥炸、外酥內嫩多汁的經典「酥炸臭豆腐」，亦可搭配飄有濃濃台式風味、加入創新「涼拌臭豆腐」，和以高達 40% 的招牌臭豆腐加入麵團中製成的爆款伴手禮「臭豆腐巧果」，與添加嫩豆腐及濃醇豆漿後，再佐以純手工苦甜焦糖醬的的「橋豆布丁」，每一口都吃的到濃郁豆香滋味！

現場另有100%純蜂蜜檸檬、秘製酸梅湯、三姨奶茶等多款清涼飲品，其中純蜂蜜檸檬清涼解渴，搭配小吃相當涮嘴。圖／500輯攝影團隊提供

今日限定50份的招牌「老香熱滷」一次可吃到滷到入味的百葉豆腐、花干、豆干、海帶、滷蛋、豬頭皮跟牛肚，滿足所有對滷味的慾望。攝影：圖／500輯攝影團隊提供

人氣牛肉麵名店「天東86牛肉麵」（6月26日限定），此次特別帶來招牌「老香熱滷」aka天東霸王滷迷你版，一開攤即以香味吸引人潮。攝影：圖／500輯攝影團隊提供

玉里橋頭臭豆腐6月27日限定出攤。圖／業者提供

500碗2026

THE 500 BOWLS AWARD 2026

主辦單位：500輯

指定用車：TOYOTA

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康