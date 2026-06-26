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500碗2026／美食地圖曝光！全台472間小吃入選 北中各1家並居榜首

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500碗2026／全台23間小吃獲2碗肯定！林家乾麵、朱記花枝羹連4年上榜

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
正宗鴨肉飯以「鴨肉飯」獲得2碗。圖／500輯攝影團隊提供
正宗鴨肉飯以「鴨肉飯」獲得2碗。圖／500輯攝影團隊提供

2026《500碗》於今日（6月26日）正式公佈，本屆總計全台有472間小吃入選，創歷屆新高，其中共計有23間小吃店家獲得2碗肯定，其中台北市共有大龍峒肉羹米粉湯、大橋頭老牌筒仔米糕等8間店家上榜，高雄則有北港蔡三代筒仔米糕、正宗鴨肉飯等6間入圍，其他包括基隆、新北、苗栗、台中、嘉義、台南、宜蘭等縣市也都有店家獲得2碗，各有精彩之處。台北「林家乾麵」與新北「朱記花枝羹」，更是連續四屆霸榜。

來自高雄的「迪記法式豬舌飯」將法餐背景與台灣小吃相結合，以招牌炭香三寶豬舌飯等菜色獲得評審推薦，評審楊馥如認為「以舒肥的方式做台灣道地的下水料理，舒肥豬心、豬舌軟中帶脆，炙燒後帶出迷人香氣。」業者表示，豬舌飯真的很好吃，有客人5天來吃7次，拼看看明年拿3碗！

獲得評審陳怡德、劉克襄肯定的台中「日棧飯糰」，代表登台致詞時表示，自家在台中第五市場已經經營40年，從小看著父母每天工作12小時以上，努力把古早味飯糰做到最好，謝謝客人與評審，這是巨大的肯定。評審劉克襄指出「糯米米香扎實，配料豐富飽足，吃起來很有韻味，這一點很不容易。」

位於宜蘭的「蒸餃阿姨」憑藉招牌韭菜蒸餃、高麗菜蒸餃上榜，評審葉怡蘭稱讚「蒸餃渾圓，外皮滑薄內餡潤鮮，韭菜與高麗菜的清甜盡顯；麵線與酸辣湯也都有水準，無負口碑。」業者致詞時表示「我曾經跌倒、重重的一摔，謝謝父母一路的支持，告訴我『從哪裡跌倒，從哪裡爬起來。』謝謝500碗，我真的站起來，謝謝大家的肯定。」真誠的發言也獲得滿場熱烈掌聲。

基隆「廣東汕頭牛肉麵」以炒牛肉麵、炒三鮮等菜色上榜。代表領獎時指出，廣東汕頭牛肉麵是由家中阿祖於民國38年來台之後，43年在基隆創立，至今已經有70年，透過將家鄉的口味搭配當地的味道，結合出店內的菜色。評審沈方正認為「咖哩與牛肉形成重口味結構，並選用少見的麵體炒製，是基隆特有吃法」。

除此之外，包括正宗鴨肉飯、阿吉鱔魚麵、朱記花枝羹、開禧滷肉專門店、林家乾麵、大龍峒肉羹米粉湯等榮獲2碗肯定的業者，也都到場共襄盛舉，並對評審與顧客表達深刻感謝之意。

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500碗2026

THE 500 BOWLS AWARD 2026

主辦單位：500輯

永續支持：環境部

指定用車：TOYOTA

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

朱記花枝羹獲得2碗肯定，成功連續4年上榜。圖／500輯攝影團隊提供
朱記花枝羹獲得2碗肯定，成功連續4年上榜。圖／500輯攝影團隊提供

70多年歷史的基隆「廣東汕頭牛肉麵」本次獲得2碗。圖／500輯攝影團隊提供
70多年歷史的基隆「廣東汕頭牛肉麵」本次獲得2碗。圖／500輯攝影團隊提供

「蒸餃阿姨」得獎感言令人動容，獲得滿場掌聲。圖／500輯攝影團隊提供
「蒸餃阿姨」得獎感言令人動容，獲得滿場掌聲。圖／500輯攝影團隊提供

迪記法式豬舌飯獲得2碗肯定。圖／500輯攝影團隊提供
迪記法式豬舌飯獲得2碗肯定。圖／500輯攝影團隊提供

開禧滷肉專門店獲得2碗好成績。圖／500輯攝影團隊提供
開禧滷肉專門店獲得2碗好成績。圖／500輯攝影團隊提供

大龍峒肉羹米粉湯成功獲得2碗佳績。圖／500輯攝影團隊提供
大龍峒肉羹米粉湯成功獲得2碗佳績。圖／500輯攝影團隊提供

林家乾麵以2碗佳績，連續4年上榜。圖／500輯攝影團隊提供
林家乾麵以2碗佳績，連續4年上榜。圖／500輯攝影團隊提供

阿吉鱔魚麵「鱔魚麵」、「生炒鱔魚」獲得評審青睞。圖／500輯攝影團隊提供
阿吉鱔魚麵「鱔魚麵」、「生炒鱔魚」獲得評審青睞。圖／500輯攝影團隊提供

日棧飯糰本次獲得2碗肯定。圖／500輯攝影團隊提供
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500碗 基隆 苗栗

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