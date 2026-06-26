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500碗2026／台北「許仔豬腳麵線」、台中「金饌脆皮烤鴨」奪3碗最大贏家

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
聯合線上董事長孫志華（右）與飛花落院創辦人魏幸怡（左）頒獎3碗店家「金饌脆皮烤鴨」。圖／500輯攝影團隊提供
聯合線上董事長孫志華（右）與飛花落院創辦人魏幸怡（左）頒獎3碗店家「金饌脆皮烤鴨」。圖／500輯攝影團隊提供

500碗2026名單由台北「許仔豬腳麵線」以及台中「金饌脆皮烤鴨」各自奪得「3碗」，並列成為今年的大贏家。

「許仔豬腳麵線」是位於大稻埕慈聖宮廟前超過50年的老店，第二代老闆許振盛開心地說「可以獲得『3碗』心情真的非常高興，也非常雀躍！前幾屆有獲得1碗，本來覺得可能就是維持1碗或2碗，真的沒想到會拿到這麼高的獎項，對我來說很驚喜。做小吃可以受到大家的肯定，我覺得非常開心」。

許仔豬腳麵線最大的特色就是「原汁原味」。許振盛指出，它沒有經過太多的烹調，是「白水豬腳」。不過我們有附特製沾醬，如果喜歡口味重一點的客人，可以搭配沾醬和辣椒，口味會更好；但如果直接清吃，也能吃到淡淡的肉香，喝到清甜的清湯，我覺得這樣吃很健康，也符合現代人的口味。

談到獲得500碗的對於小吃職人的意義，許振盛說「對我來說最大的意義就是『把原來的味道保持好』。既然大家喜歡這個口味，我的責任就是把它維持住，不要讓味道跑掉，再來是看看能不能把店面環境再精進、調整得更好」。

來自台中的「金饌脆皮烤鴨」，特色是以木炭烘烤，烤出來的鴨肉會帶有獨特的木炭香氣，而且鴨肉會提前一天醃料，不會現醃現烤，會醃足一天讓鴨肉徹底入味。且每天抓的量都非常精準，確保大家吃到的都是最新鮮的鴨子，也不會賣隔天的烤鴨。

「金饌脆皮烤鴨」獲得3碗肯定，店家代表轉達老闆獲獎心情，「老闆非常開心，因為他開店也已經十幾年了，很高興能夠被肯定，我們會繼續保持、並提升品質」。店家代表說，這次拿到3碗對我們來說很有成就感，知道我們用心做出來的餐點大家覺得好吃，也受到大家的喜歡，對我們就是最大的鼓勵。

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500碗2026

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主辦單位：500輯

永續支持：環境部

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共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

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聯合線上董事長孫志華（右）與湯智鈞（左）、可播兄弟（左二、右二）頒獎3碗店家「許仔豬腳麵線」。圖／500輯攝影團隊提供
聯合線上董事長孫志華（右）與湯智鈞（左）、可播兄弟（左二、右二）頒獎3碗店家「許仔豬腳麵線」。圖／500輯攝影團隊提供

3碗得主「金饌脆皮烤鴨」店家代表出席領獎，轉達店主獲獎心情，「老闆非常開心，很高興能夠被肯定」。圖／500輯攝影團隊提供
3碗得主「金饌脆皮烤鴨」店家代表出席領獎，轉達店主獲獎心情，「老闆非常開心，很高興能夠被肯定」。圖／500輯攝影團隊提供

3碗得主「許仔豬腳麵線」二代老闆許振盛表示，做小吃也可以受到大家的肯定，我覺得非常開心。圖／500輯攝影團隊提供
3碗得主「許仔豬腳麵線」二代老闆許振盛表示，做小吃也可以受到大家的肯定，我覺得非常開心。圖／500輯攝影團隊提供

3碗店家：金饌脆皮烤鴨：一鴨二吃。圖／魏幸怡提供
3碗店家：金饌脆皮烤鴨：一鴨二吃。圖／魏幸怡提供

3碗店家，許仔豬腳麵線：豬腳湯。圖／劉恒昌提供
3碗店家，許仔豬腳麵線：豬腳湯。圖／劉恒昌提供

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文／袁世珮

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