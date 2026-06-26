TOYOTA攜手500碗最強小吃派對市集 完成任務送50元折價券

指標青年媒體《500輯》每年推出的小吃指南「500碗」，已成為台灣飲食文化圈備受矚目的年度名單。今年邁入第四屆的「500碗2026」完整得獎名單正式揭曉，再度引發廣大討論與關注；而廣受民眾喜愛的「小吃派對市集」台北場，也同步於6月26日至28日在台北西門紅樓戶外廣場熱鬧登場，集結多家人氣小吃品牌，讓民眾能一次感受台灣庶民美食的豐富魅力。

今年活動指定用車由TOYOTA擔任，品牌不僅進駐市集現場展出最新車款，也結合小吃文化與賞車體驗，打造更貼近生活的品牌互動場景。民眾來到現場，除了能品嘗「500碗」評選出的特色美味，也能近距離欣賞TOYOTA旗下兼具實用性、設計感與紀念意義的代表車款，感受國民小吃與國民車品牌之間的生活連結。

TOYOTA車輛部整合行銷室室長王怡真表示，非常感謝「500碗」推廣台灣在地美食與市集文化，TOYOTA作為本次活動的合作夥伴，正是希望將「國民神車」與「國民美食」相結合，讓優質的移動體驗，帶領大眾深入探索台灣之美。

適逢Corolla車系陪伴台灣市場邁入60週年，TOYOTA今年5月特別推出The 60th-COROLLA 60週年典藏版，以專屬古銅金設計語彙與細膩質感配置，向這款長年深受台灣家庭信賴的經典車系致敬。

Corolla車系不僅是許多人記憶中的第一台家用車，也見證台灣家庭移動生活的變遷；此次60週年典藏版，則將這份熟悉的可靠印象，轉化為更具收藏感與紀念性的產品風貌。

本次「500碗」小吃市集現場，也特別展出連續5年蟬聯台灣汽車市場單一車型銷售冠軍Corolla Cross的60週年典藏版。車輛以流線休旅輪廓為基礎，導入專屬古銅金元素，包含水箱罩、車尾飾條、The 60th限定銘板、專屬車貼，以及18吋雙色切削鋁圈，讓整體視覺在低調中保有鮮明辨識度。車室內裝則同步配置古銅金塗裝飾板與座椅車縫線，透過細節鋪陳展現日式工藝對質感的講究，也讓這款國民休旅多了幾分紀念版專屬氛圍。

國民休旅搭配現場人氣國民小吃，民眾除了可以逛市集、吃美食、賞好車之外，TOYOTA也在500碗小吃市集推出專屬活動，現場加入LINE粉絲與完成打卡活動，將贈送小吃市集50元折價券，可於現場小吃攤位現折；現場留下名單預約賞車，將贈送盲盒賞車禮。

500碗2026 THE 500 BOWLS AWARD 2026 主辦單位：500輯 指定用車：TOYOTA 共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡 指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒 贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500碗2026官網：https://udn.com/500bowlsaward/ 500碗2026全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/kpRv1q

TOYOTA於活動現場規劃專屬互動活動，民眾只要加入TOYOTA LINE官方粉絲並完成打卡任務，即可獲得小吃市集50元折價券。圖／500輯攝影團隊提供

TOYOTA於活動現場規劃專屬互動活動，民眾只要加入TOYOTA LINE官方粉絲並完成打卡任務，即可獲得小吃市集50元折價券。圖／500輯攝影團隊提供