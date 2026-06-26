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500碗2026／評審迪拉：每份名單都是評審交出的珍貴命盤
顏社創辦人、音樂人迪拉形容，每年推薦15碗名單，都像是公開自己的「美食命盤」，十分素裸、但絕對真誠，也因為每位評審的不藏私，500碗逐漸成為台灣飲食文化最重要的年度盛事之一，每逢榜單公布，總會掀起熱烈討論，也讓更多人透過交流發掘新的美食名單。
迪拉長年參與音樂獎項評選，深知評審工作的壓力，他指出，相較於音樂獎項公布後，許多得獎作品常被網友質疑「沒聽過」，500碗揭榜後的反應截然不同，幾乎每一家店都能引發共鳴與討論，有人認同，有人質疑，但正因如此，讓每年的評選都充滿刺激與成就感。
他認為，500碗之所以成功，在於台灣擁有豐富且平價的小吃文化，也養成民眾對每一道料理都有細膩且挑剔的味覺標準。無論是一顆肉圓、一顆粽子、一碗滷肉飯，都足以在網路掀起熱
烈論戰，甚至形成「南北戰」，但這種「戰爭」最終都是溫暖的，因為大家能從中獲得新的美食清單。
迪拉表示，每位評審分享的都是真心喜愛的店家，希望大家能以同理心看待不同口味與選擇，也鼓勵民眾依照榜單親自走訪、實際品嘗，從彼此的推薦中找到屬於自己的美食名單。
● 500碗2026中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward
● 500碗2026全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/kpRv1q
500碗2026
THE 500 BOWLS AWARD 2026
主辦單位：500輯
永續支持：環境部
指定用車：TOYOTA
共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡
指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒
贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油
※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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