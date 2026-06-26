500碗2026／評審林佳慧：500碗是吸引國內外食客的美食地圖

嘉義林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧形容，每位評審公開推薦名單，就像打開自己的「保險箱」，將一路累積、最珍貴的美食記憶與大家分享，所以她期待民眾透過500碗的美食地圖，找到屬於自己最幸福、最有家的味道，更盼能吸引更多國際旅客，拉著行李箱循著名單探索台灣小吃。

身為小吃名店第三代，林佳慧從小就在小吃環境中長大，一路被台灣小吃照顧至今，是「被客人養大」的，很能體會每一家入選店家的心情，因為許多小吃攤背後都是一家人共同打拚的成果，幾代齊心經營，沒有家人的支持，就難以成就一家歷久不衰的小店，也讓她更加敬佩每一位堅守崗位的餐飲職人。

林佳慧說，小吃有百般滋味，而500碗能帶動萬人回味，不只是美食排行榜，更是一份能從早餐一路吃到晚餐的台灣小吃地圖，讓更多人看見台灣小吃文化的魅力，也期待未來不僅吸引國內民眾按圖索驥，更能成為國際旅客認識台灣、品味在地文化的重要指南。

嘉義林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧喻500碗美食地圖。圖／500輯攝影團隊提供

500碗2026

THE 500 BOWLS AWARD 2026

主辦單位：500輯

永續支持：環境部

指定用車：TOYOTA

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康