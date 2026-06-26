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500碗2026／評審沈方正：用心品嘗小吃 就是一場走遍全台灣的美味遊戲

聯合報／ 文／袁世珮
老爺酒店執行長沈方正代表評審團致詞。圖／500輯攝影團隊提供
老爺酒店執行長沈方正代表評審團致詞。圖／500輯攝影團隊提供

老爺酒店集團執行長沈方正表示，因為擔任500碗的評審，讓他能持續以「旺盛的飢餓感」走遍全台、發掘各地小吃，累積屬於自己的美食地圖。

沈方正說，今年的評選標準來自於自己的生活軌跡，推薦名單橫跨台北至屏東，幾乎串起一年來走訪各地的足跡，甚至頒獎典禮選在西門紅樓舉辦，他既想去支持來參與500碗市集的店家，腦中又浮現西門町附近一長串想吃的名單，也再次印證台灣小吃的迷人魅力。

沈方正分享一段經驗。他多年來習慣到台北同安街吃麵線，卻直到最近前往彰化，才發現當地「麵線加肉羹」是再平常不過的搭配，笑稱自己花了30年才弄懂這項飲食文化。這段經歷讓他深刻體會，只要用心品嘗台灣小吃，就像展開一場探索地方文化的旅行，吃小吃就是一場走遍全台灣的美味遊戲。

沈方正指出，台灣各地小吃各具特色，同樣是一顆肉圓，從基隆到屏東就有截然不同的風味，值得深入研究與整理 。他也期待未來500碗除了推薦美食外，能進一步梳理台灣小吃的發展脈絡與文化故事，讓在地飲食文化持續發揚光大。

老爺酒店執行長沈方正代表評審團致詞。圖／500輯攝影團隊提供
老爺酒店執行長沈方正代表評審團致詞。圖／500輯攝影團隊提供

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● 500碗2026中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward

● 500碗2026全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/kpRv1q

500碗2026

THE 500 BOWLS AWARD 2026

主辦單位：500輯

永續支持：環境部

指定用車：TOYOTA

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500碗 西門町 西門紅樓

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500碗2026／評審沈方正：用心品嘗小吃 就是一場走遍全台灣的美味遊戲

文／袁世珮

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