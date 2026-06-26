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500碗2026／首設友善食力獎 環境部長彭啓明：盼明年從5家擴大到50家

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
環境部長彭啓明（圖中）與「友善食力獎」得獎店家合影。圖／500輯攝影團隊提供
環境部長彭啓明（圖中）與「友善食力獎」得獎店家合影。圖／500輯攝影團隊提供

台灣最具指標性的在地美食評選「500碗」，今年除了持續挖掘最具代表性的庶民美味，也首度攜手環境部設立並頒發「500碗X環境部 友善食力獎」，將永續理念正式納入美食評選。

獲獎店家包括LOUIS’ BURGERS、軟實力、門前隱味牛肉麵、萬大蟹殼黃碳烤燒餅店，以及鄭記上海蟹殼黃碳烤小酥餅，5家業者在堅持美味與傳統工藝之餘，也積極落實包裝減量與環保設計，成為台灣小吃邁向綠色轉型的示範。

今年新增的「友善食力獎」，希望讓台灣在地美食不只承載人情味與文化傳承，也能與環境永續同行。透過具代表性的小吃店發揮示範效應，鼓勵餐飲業者從日常營運開始落實源頭減量，並帶動消費者在享受美食的同時，也能為環境盡一份心力。

出席頒獎的環境部長彭啓明表示，自己過去曾擔任美食秘密客，進入政府服務後便不再參與評選，但對美食始終充滿熱情。他分享，上任初期首次赴立法院備詢時，就被質疑「為什麼台灣人口愈來愈少，垃圾量卻愈來愈多？」環境部分析後發現，外送餐飲快速成長，是垃圾增加的重要原因之一。

彭啓明表示，面對外送包裝所帶來的環境負擔，他認為不能只靠限制或強制收費等措施，而是要從改變文化與消費習慣做起，因此主動與外送平台業者交流，共同思考如何透過鼓勵機制，引導餐飲業投入減塑與包裝創新。「友善食力獎」正是在這樣的理念下誕生，希望鼓勵店家減少塑膠袋等一次性包材，並採用更簡約、可循環或更具創新的包裝方式。

他也特別感謝Uber Eats與foodpanda的共同支持，透過平台力量鼓勵店家投入永續，今年有5家獲獎，他期待明年能增加至50家，未來朝向500家邁進，讓永續成為台灣餐飲產業的標配。他強調，企業除了追求營收，更應把環境放在重要位置，「環境好，每個人才會健康，生意也才會更好。」

今年「友善食力獎」特別聚焦「外送餐點包裝減量」，希望將永續概念融入民眾最熟悉的日常用餐情境。環境部指出，包裝減量並非要求店家完全不用包裝，而是從實際可行的細節著手，優先減少塑膠袋、封膜、橡皮筋等非必要包材，同時鼓勵包裝朝向「簡化、減量、材質單一化」設計。

推動方向則聚焦於「減少不必要提供」及「優化包裝設計」兩大面向。外送平台也可透過優化點餐介面，讓消費者自行勾選是否需要袋子，藉由平台、店家與消費者三方合作，共同減少不必要的包材使用。

除了餐飲產業，環境部也呼籲民眾從日常飲食落實「淨零綠生活」。除了優先支持提供循環容器的店家，同時也落實惜食精神，依實際需求點餐，減少廚餘產生，並多選擇在地、當季食材，降低食材運輸過程中的碳排放。

台灣最具指標性的在地美食評選「500碗」名單揭曉，得獎店家合影。圖／500輯攝影團隊提供
台灣最具指標性的在地美食評選「500碗」名單揭曉，得獎店家合影。圖／500輯攝影團隊提供

環境部長彭啓明出席500碗頒獎典禮現場。圖／500輯攝影團隊提供
環境部長彭啓明出席500碗頒獎典禮現場。圖／500輯攝影團隊提供

「萬大蟹殼黃碳烤燒餅店」獲得今年新增的「友善食力獎」。圖／500輯攝影團隊提供
「萬大蟹殼黃碳烤燒餅店」獲得今年新增的「友善食力獎」。圖／500輯攝影團隊提供

「鄭記上海蟹殼黃碳烤小酥餅」獲得今年新增的「友善食力獎」。圖／500輯攝影團隊提供
「鄭記上海蟹殼黃碳烤小酥餅」獲得今年新增的「友善食力獎」。圖／500輯攝影團隊提供

「門前隱味牛肉麵」積極邁向綠色轉型，獲「友善食力獎」。圖／500輯攝影團隊提供
「門前隱味牛肉麵」積極邁向綠色轉型，獲「友善食力獎」。圖／500輯攝影團隊提供

「LOUIS’ BURGERS」積極落實包裝減量與環保設計，成為台灣小吃邁向綠色轉型的示範。圖／500輯攝影團隊提供
「LOUIS’ BURGERS」積極落實包裝減量與環保設計，成為台灣小吃邁向綠色轉型的示範。圖／500輯攝影團隊提供

「軟實力」獲得今年新增的「友善食力獎」。圖／500輯攝影團隊提供
「軟實力」獲得今年新增的「友善食力獎」。圖／500輯攝影團隊提供

點此看【第四屆500碗】完整得獎名單

● 500碗2026中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward

● 500碗2026全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/kpRv1q

500碗2026

THE 500 BOWLS AWARD 2026

主辦單位：500輯

永續支持：環境部

指定用車：TOYOTA

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500碗 環境部 綠色

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文／袁世珮

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