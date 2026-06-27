東京旅遊去哪玩？ 網友熱議十大「東京必去景點」先收藏



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「東京必去景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大東京必去景點有哪些。

東京是一座融合了歷史文化、現代潮流、購物娛樂與自然景觀的城市，不論是親子出遊、情侶約會，抑或自由行探索，都能在此發掘不同的旅行樂趣。本篇整理出網友熱議的十大「東京必去景點」，帶大家看看哪些地方最值得排進行程，讓東京之旅留下滿滿回憶！

「東京迪士尼」遊玩攻略受關注 「晴空塔」高空美景吸引旅客朝聖

網友熱議十大東京必去景點 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「東京必去景點」相關話題的討論，可以發現「東京迪士尼」最常被提及，其園區內不僅有經典遊樂設施、精彩遊行與煙火表演，細膩的場景設計更讓遊客彷彿走進童話世界，直呼「所有迪士尼人物出現在眼前，有種夢想實現的感覺」。

有網友分享自己「月底就要去東京迪士尼」，並表示「我們什麼課金都沒買，只有買門票而已」，請益「可以順利玩的方式跟可以避雷的」，引起網友們熱烈回應如「事前安排行程入園日期就盡量排在預估人潮最少的那天」、「6:00到門口排隊入場，一入場就加快腳程衝過去」、「想避雷可以先下載app看排隊時間」，可見東京迪士尼雖然是許多人心中的夢幻必訪景點，但也相當考驗行前規劃與時間分配。

聲量排名第二的「晴空塔」同樣有相當高的討論度，作為東京最具代表性的地標之一，不僅能從高空俯瞰東京都市景觀，天氣晴朗時甚至有機會遠眺富士山。

便有人分享自己「在晴空塔幸運解鎖了有富士山的絕美夕陽」，更有旅客大讚「買門票登上晴空塔，高空俯瞰整座城市，繁華的街景，把東京的浪漫一次看完了」。而「淺草寺」則以濃厚歷史文化氛圍受到旅客喜愛，其中的雷門更是熱門打卡景點，有網友指稱「東京必去的景點淺草寺/雷門」，直言「門口一定要拍」，並分享「走到後面還有段街道看得到晴空塔喔」，推薦大家前往探索。

此外，「東京鐵塔」歷史悠久，憑藉經典外觀與浪漫夜景維持高人氣；而「上野恩賜公園」則適合安排賞櫻、散步，其周邊博物館、美術館等文化設施也受到旅客喜愛。另一方面，「台場」有著海濱景觀、購物中心與娛樂設施，是許多旅客推薦安排一日遊的熱門區域，其中位於DiverCity Tokyo Plaza旁的實物大獨角獸鋼彈將於2026年8月底結束展示，也讓許多粉絲直呼「要把握最後打卡機會」。

而「阿美橫町商店街」以藥妝、零食、服飾與平價美食吸引不少旅客前往採買；「新宿御苑」則以寬闊草地與四季景色成為市區中的放鬆去處，尤其春季櫻花盛開時，更是東京市區內熱門的賞花景點。

最後，位於澀谷的「SHIBUYA SKY」主打360度的高空視野與城市夜景，同樣吸引許多旅客踩點；「哈利波特影城」則是眾多哈利波特粉絲不容錯過的地點，憑藉沉浸式場景與高還原度的互動體驗受到旅客關注。

東京景點選擇多元，若您正在規劃東京之旅，不妨參考上述網友熱議的「東京必去景點」，依照旅遊天數、同行對象與行程動線安排適合自己的路線吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「東京必去景點」相關討論則數。

觀測期間：2026/03/05~2026/06/05，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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