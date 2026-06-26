500碗2026／全台472間小吃入選 許仔豬腳麵線、金饌脆皮烤鴨並居榜首

由指標質感媒體《500輯》於2023年首創的全台小吃新指南「500碗」，今（26日）正式揭曉第四屆完整名單。本屆「500碗」延續系出同源之美食評鑑「500盤」的「專注料理本質，挖掘台灣在地美味」核心精神，跨界邀集各領域熱愛小吃的名人與專家組成評審團，齊心勾勒出這張飽含在地視角與生活溫度的美食地圖。本屆總計全台有472間小吃入選，創歷屆新高，2間小吃各獲「3碗」並居榜首；其中更有3間小吃，連續四屆霸榜，成為歷屆美味最大公約數。

聯合線上董事長孫志華表示，《500輯》創刊至今進入第6年，首創的全台小吃新指南「500碗」引發高度關注，「到目前為止的三年間，已累計1千萬次的瀏覽量，這代表每天大約有10萬用戶會到我們的網站上瀏覽『500碗』得獎名單。」

孫志華指出，「500碗」自2023年創立以來，已經成為海內外的旅客到台灣來尋訪小吃時的必備指南。他同時強調，今年「500碗」依舊邀請50位跨界評審，致力於挖掘並推廣台灣各地的特色美味；他也特別感謝環境部與各大企業的贊助支持，共同關注環境友善，為傳統小吃注入全新的文化魅力與永續價值。

TOYOTA車輛部整合行銷室室長王怡真表示，非常感謝「500碗」推廣台灣在地美食與市集文化，TOYOTA作為本次活動的合作夥伴，正是希望將「國民神車」與「國民美食」相結合，讓優質的移動體驗，帶領大眾深入探索台灣之美。

分析本屆「500碗」入選類別名單，歷屆的常勝軍麵食，今年意外以1碗之差，輸給黑白切與滷味小菜；包括蛋餅、蔥油餅、韭菜盒等在內的各式餅類，則位居第三。今年獲得「3碗」殊榮的店家，分別是台北的「許仔豬腳麵線」和台中的「金饌脆皮烤鴨」，兩者並列今年最大贏家。

拿下「2碗」的全台店家則多達23間，分布範圍遍及全台，其中台北「林家乾麵」與新北「朱記花枝羹」，更是連續四屆霸榜。在447家獲得「1碗」殊榮的店家當中，則有台南「清子香腸熟肉」連續四年蟬聯「500碗」榜單。

在得碗店家地區分布方面，第一名同樣是台北138間，但高雄以74間大幅超車台南的53間，緊追其後的是台中33間與彰化29間，雙雙成為中台灣最堅定的小吃強權。

為推動環境永續，環境部攜手「500碗」將特別頒發「500碗X環境部友善食力獎」，由環境部長彭啓明親自頒獎。彭啓明在致詞時指出，隨著外送產業興起，垃圾減量與包裝簡化已成為友善環境的關鍵課題；與其透過法規強制收費，政府傾向採取正面鼓勵的方式，促使業者自發性減少塑膠使用並創新開發循環容器。

今年透過外送評選方式從本屆「500碗」得碗店家中，選出「減少一次用塑膠包材、包裝設計簡化」的小吃店家頒發友善食力獎，並提倡建立友善環境的消費習慣，鼓勵小吃業者與消費者共同實踐「源頭減量」，獲獎的有「LOUIS’ BURGERS」、「軟實力」、「門前隱味牛肉麵」、「萬大蟹殼黃碳烤燒餅店」、「鄭記上海蟹殼黃碳烤小酥餅」5間。

今年「500碗」首度設置四大特別獎，希望大眾看見台灣小吃更深層的價值。「職人堅持傳承獎」鼓勵店家具備難以被自動化取代的核心手工技藝，由馳名海內外的「阜杭豆漿」拿下。「時代經典定錨獎」表彰在快速變遷與多元競爭的餐飲市場中，定義出最純粹的台式風味標準，由台灣人擁有集體記憶的「台鐵七堵便當」獲得。「究極本味獎」由連續四屆上榜的「林家乾麵」得獎。「破浪創新獎」則聚焦將傳統小吃進行結構性重組且深受年輕族群喜愛的店家，得獎者是藏身台北菜市場巷口的「蕭媽媽手工創意水餃」。

環境部長彭啓明攜手「500碗」，鼓勵小吃業者與消費者共同實踐「源頭減量」。圖／500輯攝影團隊提供

聯合線上董事長孫志華指出，「500碗」三年間已累計1千萬次的瀏覽量。圖／500輯攝影團隊提供

500碗2026

THE 500 BOWLS AWARD 2026

主辦單位：500輯

永續支持：環境部

指定用車：TOYOTA

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康