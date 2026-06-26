牛肉塔塔、紫蘇葉炙燒牛塔可！牛琅×Chef Kin「溫體牛創意料理」上桌

主打台灣溫體牛的「牛琅溫體牛火鍋」，店內透過全牛契作模式，提供招牌牛肉盤、牛腩、牛尾等不同火鍋肉品，還有高麗菜炒溫體牛、芥藍炒沙茶溫體牛等熱炒餐點。更會不定期推出由和牛與台灣牛配種而生的「F1 和牛」，為民眾帶來油脂輕盈、口感柔嫩的品嚐樂趣。

本季牛琅溫體牛火鍋攜手曾獲米其林一星肯定的知名主廚林明健（Chef Kin），以跨文化料理語言，推出多款溫體牛特色料理，為火鍋時光增添精彩。其中「法式牛肉塔塔・南洋之遇」選用台南溫體牛菲力部位，手切製成法式牛肉塔塔，搭配酸豆蛋黃醬、酥脆蝦餅，將法式料理與南洋風味巧妙結合，共同交織豐富層次，每份580元。

汲取韓式菜包肉與墨西哥塔可為靈感的「紫蘇葉炙燒牛塔可」，選用炙燒半熟的台南溫體牛臀肉，搭配亞洲風味醬料與新鮮香草，展現多元色彩，每份580元。至於帶有日式情調的「柑橘赤味噌煮牛肋條」將台南溫體牛肋條慢火燉煮，並以赤味噌與柑橘調味，呈現溫潤細緻的鹹香，每份680元。

連鎖鍋物「這一鍋」今夏推出全新夏季風味「緋澄鮮漾」系列湯底，選用彰化小農契作彩色番茄，結合埔里紫尊百香果、台灣檸檬，堆疊出清新果酸香氣；湯底並運用洋蔥、香茅、新鮮香草與多種蔬果熬煮，最後加入擁有特殊香氣的「馬告」，呈現具有台灣風土特色的鍋物風味。

緋澄鮮漾系列共有兩款不同風味。其中，「緋紅百果紅酸湯」適合搭配肉品；「澄金百果黃酸湯」則推薦搭配海鮮，各有不同風味層次。迎接新湯底上市，凡點用「緋澄鮮漾」系列單鍋湯底，即贈「綜合鮮蔬盤」一份；點用「緋澄鮮漾」鴛鴦鍋，並完成打卡任務，即可享「指定推薦單品 折抵100元」優惠，每桌限點一道。

「這一鍋」今夏推出全新夏季風味「緋澄鮮漾」系列湯底。圖／這一鍋提供

「牛琅溫體牛火鍋」主打使用台灣溫體牛入饌，推出溫體牛火鍋、溫體牛熱炒料理。記者陳睿中／攝影

帶有日式情調的「柑橘赤味噌煮牛肋條」，每份680元。記者陳睿中／攝影

「法式牛肉塔塔・南洋之遇」，每份580元。記者陳睿中／攝影