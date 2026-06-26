台北漢來搶暑假商機 攜手巧虎推最萌主題房、二大一小每人3,333元起

迎接暑假親子旅遊旺季，台北漢來大飯店與超人氣偶像「巧虎」7月9日至9月30日聯袂推出今夏最萌的聯名住房專案「夏日奇遇｜巧虎FUN暑假」，以深受親子家庭喜愛的巧虎為主題，打造沉浸式親子度假體驗，即日起開放提前訂房。

台北漢來將巧虎歡樂世界搬進客房，巧虎主題房特別贈11歲以下兒童免費入住包含島語早餐禮遇，二大一小入住豪華客房每人只要3,333元起，二大二小入住18坪寬敞的豪華套房，每人最低4,375元起。飯店準備了許多獨家設計的巧虎周邊及可愛實用的大禮包讓住客通通帶回家，誠邀大小朋友出遊度假開啓充滿學習與歡笑的暑假冒險。

為滿足不同的親子家庭需求，台北漢來巧虎主題房推出豪華客房及豪華套房兩種房型選擇，豪華客房贈一位11歲以下兒童不佔床免費入住，豪華套房提供加開沙發床服務贈二位11歲以下兒童入住，贈送入住的兒童皆可同行享用超人氣的島語自助早餐。

為製造小旅客的入住驚喜感，主題房贈送全新推出的漢來米果禮盒及巧虎大禮包，內含巧虎幼兒牙刷及牙膏、巧虎好朋友塗鴉本、兩用式多功能水壺、平衡滾滾樂、可愛抱枕、束口保溫袋等超值好禮。入住豪華套房加碼贈送巧虎走失包及睡覺音樂故事機各一個。豪華套房內更精心布置兒童小帳篷，讓小朋友彷彿走進巧虎冒險世界的遊戲天地，夏季出遊必少不了到位於館內五樓的戶外無邊際泳池，盡情玩樂沁涼一夏，增添親子互動樂趣。

台北漢來讓小朋友從辦理入住開始便成為主角，入住巧虎主題房即可獲得專屬迎賓卡及每房四款限定巧虎角色房卡，為旅程增添滿滿儀式感與收藏價值。

入住期間還可透過房內電視無限觀看《可愛巧虎島》精選卡通，享受寓教於樂的溫馨卡通故事，邊品嘗專案贈送的漢來米果禮盒，享受童趣親子時光。為延續住宿的歡樂回憶，主題房旅客只要於入期間拍照打卡與巧虎相關照片並上傳至台北漢來官方臉書指定活動貼文，即有機會抽中巧虎驚喜好禮。透過入住體驗與社群互動的串聯，讓巧虎陪伴孩子的快樂時光從旅途中一路延續至返家後。