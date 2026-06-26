周末商機發酵！大全聯假日業績增近九成 水果買氣翻倍

周末消費力大爆發！大全聯觀察發現，假日整體業績較平日平均成長近90%，來客數與客單價同步攀升，顯示周末已成為家庭採購與休閒消費的黃金時段。從生鮮、食品到家電，以及近期很夯的足球周邊商品等買氣全面增溫，也反映消費者不再只是為了補貨而逛量販店，而是期待一次滿足採買、美食、休閒與親子同樂等多元需求，帶動量販通路逐漸轉型成為家庭週末生活聚點。

從商品結構來看，生鮮、食品、家電以及近期熱門的足球周邊商品皆帶動買氣成長。其中，生鮮品類表現尤為突出，水果類假日業績較平日成長逾一倍，蔬菜、鮮魚及精肉等品項銷售同步攀升。大全聯分析，量販通路具備大包裝與一次購足優勢，符合家庭客層集中採買需求，帶動周末生鮮消費動能。

觀察消費行為變化，消費者前往量販店的目的已不再侷限於日常補貨，而是延伸至餐飲、休閒及親子活動等多元需求，也促使量販業者逐步朝社區生活中心方向發展。

為強化假日集客效益，大全聯內湖店本周末規劃多項體驗活動，包括邀請KOL擔任一日店長、小農市集、品牌試吃試飲、鮪魚現切秀及手作DIY課程等，希望透過體驗式活動提升來店人潮與消費黏著度。

此外，內湖店27日也將推出生鮮主題活動，除於1樓舉辦小農市集，集結全台各地農產品外，3樓生鮮區也安排水果、蔬菜及肉品試吃活動，藉此提升消費者對生鮮品質與商品特色的認識。

大全聯持續深化社區型經營模式，除了提供豐富商品與餐飲選擇外，也透過小農市集、品牌體驗、手作課程及各式主題活動，打造兼具購物、休閒與互動功能的社區生活中心，讓消費者每個周末都能在賣場找到屬於自己的生活樂趣，也進一步帶動周末消費商機持續成長。