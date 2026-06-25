「全家」獨家開賣BLACKPINK特展門票！領交通票限時享指定冰品買1送1

迎戰暑假旅遊旺季，全家便利商店推出一系列夏日限定活動，從獨家特展門票、消暑冰品限時買1送1、跨界聯名商品合作到純金抽獎活動，為消費者打造便利且豐富有感的暑假時光。

「全家」FamiPort提供多元的藝文展演、戶外觀光與住宿等票券，其中包含獨家販售的「BLACKPINK ×Tamagotchi台北特展」，觀展者可創造專屬於自己的BLACKPINK角色，透過智慧互動技術與創建角色互動，是BLINK不可錯過的朝聖點。「2026 Formula Simulation Cup模擬賽車」讓參與者能利用頂級模擬器親身體驗職業車手的刺激快感，年度冠軍更能直飛F1決賽現場見證激昂賽事。同步登場的熱門活動還有「2026漫畫博覽會」與「A World of Wonder奇想世界」，也皆由「全家」獨家販售。購買指定門票不僅享有高鐵聯票85折起優惠，取票時可享限時39元加購Fami!ce霜淇淋，或以55元帶走經典黑炫酷繽沙。

7月1日至9月30日到「全家」FamiPort 購買或領取臺鐵、高鐵、客運及航空實體票券，結帳時報會員電話或出示APP條碼，即可獲得「冰品買1送1」酷碰券。憑券可享FamiCollection芒果百香雪酪冰棒、FamiCollection檸檬芭樂雪酪冰棒、牧場直送4.0牛奶雪糕或牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕同品項買1送1。

暑假出遊拍攝的豐富照片，走進「全家」就能輕鬆將回憶化為實體紀念，只需將照片上傳至FamiPort系統，即可於全台店舖快速印出，7月1日起更加碼推出限時專屬活動，透過「玩美相機」APP編輯照片並上傳至FamiPort，即可獲得專屬優惠體驗條碼，免費將快樂回憶印出來帶回家，活動名額每日限量，送完為止。

「全家」與全球知名MMORPG遊戲FINAL FANTASY XIV繁體中文版合作，即日起至9月1日包含經典黑炫酷繽沙、美式雞腿堡、經典雙牛起司堡、豬肉起司蛋堡、黃金魚堡等指定鮮食皆換上遊戲限定包裝，購買上述商品即可獲得「凱特西貓耳」、「凱特西娃娃」、「傳送網使用券」、「金碟優待券」等限量遊戲虛寶，數量有限，贈完為止。

看準遊戲玩家點數儲值需求，「全家」同步於即日起至9月1日推出限時活動，凡購買點數卡儲值商品且單筆交易滿1,000元，除可獲得ChargeSpot 19元借電券，並可於會員APP參與「點數卡集章活動」，每筆交易可集1個章（不累贈），集滿1個章可兌換10,000 Fa點或30元紅利金，數量有限，贈完為止。

此外，暑假期間正是各項生活便利服務的使用高峰，「全家」特別推出抽獎活動，即日起9月1日期間至店鋪進行繳費、購取票、雲端列印、點卡儲值、店到店寄件或使用「寄物+」服務，結帳時出示會員條碼即可獲得1張抽獎券；進入「全家」APP 的「抽獎趣」專區，於「召集全能玩家光臨全家」活動中投注，有機會將價值約30萬元純金黃金（以實際金價計算）、紐西蘭奧克蘭雙人來回機票或LG Styler蒸氣電子衣櫥等夢幻大獎帶回家。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

即日起至9月1日於全家便利商店進行繳費、購取票、雲端列印、點卡儲值、店到店寄件或使用「寄物+」服務，結帳時出示會員條碼，即可獲得1張抽獎券，有機會抽夢幻大獎。圖／全家便利商店提供

於全家便利商店購買、領取指定票券，限時可享39元加購Fami!ce霜淇淋，或以55元帶走經典黑炫酷繽沙。圖／全家便利商店提供

7月1日至9月30日到全家便利商店FamiPort 購買或領取臺鐵、高鐵、客運及航空實體票券，結帳時報會員電話或出示APP條碼，即可獲得「冰品買1送1」酷碰券。圖／全家便利商店提供