登台才2年！ 孔劉代言的韓國粥「本粥」華山旗艦店熄燈

來自韓國、曾由孔劉代言的高級粥「本粥 BONJUK」，自2023年5月登台，成為許多民眾品嚐韓式粥品的好去處。但是近日官網發布訊息，華山店因租約到期，因此於6月14日結束營業。

「本粥」在韓國設有超過2,000間門市，營業據點遍佈美洲、歐洲、亞洲等城市的本粥，是韓國最大的連鎖粥品品牌，更因曾由孔劉、林英雄先後擔任代言人而引起討論。2023年5月，台灣首間旗艦門市正式開幕，店址鄰近台北華山文創產業園區，當時店內提供22款道地的韓式風味粥品，包括鮑魚粥、蔘雞粥、甜南瓜粥等甜鹹選擇，每碗價格多落於300元上下。目前在GOOGLE MAP累積超過600則評論，平均獲得3.8分。

由於本粥粥品的口味選擇眾多，而且整體口味清爽，因此獲得不少民眾青睞。2024年8月，本粥又再開設「台大醫院店」。不過近日官方發布公告，指出華山店因租約到期，營業至6月14日為止，有訂餐需求可至台大醫院店。