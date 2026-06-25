快訊

NBA／灰狼再豪賭送走里德換回小鮑爾 2020狀元探花雙劍合璧

今大雨狂炸西半部！屏東日累積雨量破600毫米 北部明降雨恐更劇烈

空服員揭航空業暗黑文化！機師駕駛艙偷腥 高空極樂生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

登台才2年！ 孔劉代言的韓國粥「本粥」華山旗艦店熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「本粥」2023年進駐台灣，開設華山旗艦店。報系資料照，記者陳睿中／攝影
「本粥」2023年進駐台灣，開設華山旗艦店。報系資料照，記者陳睿中／攝影

來自韓國、曾由孔劉代言的高級粥「本粥 BONJUK」，自2023年5月登台，成為許多民眾品嚐韓式粥品的好去處。但是近日官網發布訊息，華山店因租約到期，因此於6月14日結束營業。

「本粥」在韓國設有超過2,000間門市，營業據點遍佈美洲、歐洲、亞洲等城市的本粥，是韓國最大的連鎖粥品品牌，更因曾由孔劉、林英雄先後擔任代言人而引起討論。2023年5月，台灣首間旗艦門市正式開幕，店址鄰近台北華山文創產業園區，當時店內提供22款道地的韓式風味粥品，包括鮑魚粥、蔘雞粥、甜南瓜粥等甜鹹選擇，每碗價格多落於300元上下。目前在GOOGLE MAP累積超過600則評論，平均獲得3.8分。

由於本粥粥品的口味選擇眾多，而且整體口味清爽，因此獲得不少民眾青睞。2024年8月，本粥又再開設「台大醫院店」。不過近日官方發布公告，指出華山店因租約到期，營業至6月14日為止，有訂餐需求可至台大醫院店。

本粥登台時，在台提供22款特色粥品。報系資料照，記者陳睿中／攝影
本粥登台時，在台提供22款特色粥品。報系資料照，記者陳睿中／攝影

孔劉 品牌

延伸閱讀

商務艙飛機餐也有雷？空服員曝「大實話」餐點攻略：粥最安全

開業30年的新光三越台南中山店傳10月熄燈 百貨回應：本周對外說明

首爾書展開跑 台灣館結合角色IP吸引南韓讀者

銀髮友善食品頒獎 不黏牙圓仔粿喚起長者飲食記憶

相關新聞

生乳捲爆食安風波！亞尼克公開手工製程 網驚呼：真的用統一布丁

知名甜點品牌亞尼克日前與統一布丁聯名推出「三顆布丁生乳捲」，卻因傳出疑似混入布丁杯塑膠碎片，引發食安爭議。事件延燒數日後，亞尼克於社群公開產品製作流程，宣布優化製程，回應外界關注。不過，公開畫面卻意外掀起另一波討論，不少網友驚訝發現，生乳捲內使用的竟是市售的統一布丁本體，而非品牌自行製作的布丁餡料。

登台才2年！孔劉代言的韓國粥「本粥」華山旗艦店熄燈

來自韓國、曾由孔劉代言的高級粥「本粥 BONJUK」，自2023年5月登台，成為許多民眾品嚐韓式粥品的好去處。但是近日官網發布訊息，華山店因租約到期，因此於6月14日結束營業。

只賣1天！肯德基「蛋撻鹹粥、蛋撻咔啦堡」限時登場　再享蛋撻買1送1

被網友暱稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」的「肯德基」，將於6月27日發起「國際蛋撻日」，並宣布在承德門市打造全球唯一「蛋撻專賣店」，以一日限定型態，提供「蛋撻咔啦堡」、「蛋撻鹹粥」等一系列蛋撻主題餐點。

皮膚亮到發光！孫藝珍升級TASAKI亞太區大使後首曝光 鎖骨太襯珍珠了

日本頂級珠寶品牌TASAKI持續深耕亞太市場，位於首爾新世界百貨江南店的全新改裝概念店正式揭幕，以嶄新空間美學與工藝視角，開啟品牌在韓國的全新經營篇章。日前舉辦的開幕活動，更特別邀請甫官宣上任的亞太區品牌大使、韓國國民戲劇女神孫藝珍親臨站台，並搶先配戴了尚未曝光的全新設計，散發如仙女般的優雅氣質。

新光三越台北南西一館B1新改裝 品牌數擴增40家4大潮飲齊聚

瞄準年輕世代逛街、購物喜好，新光三越台北南西一館B1F改裝開幕，品牌數從27家大幅擴增40家，涵蓋1家全台首發、8家西區獨家及14家新品牌，鎖定IP話題、日系潮流、質感生活與潮飲文化四大趨勢。

美洲豹走進大港橋！卡地亞高雄漢神精品店180坪兩層樓煥新開幕

卡地亞（Cartier）與高雄的緣分深厚，自1995年漢神百貨開幕之初便已進駐，深耕南台灣市場逾三十載。如今，這座極具指標性的精品店迎來了歷年來最大規模的蛻變，首度將空間拓展至兩層樓，打造佔地180坪的精緻殿堂，店舖細節將高雄獨有的海洋文化與法式優雅完美融合，氣派規模成為南台灣具指標性的精品店。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。