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只賣1天！肯德基「蛋撻鹹粥、蛋撻咔啦堡」限時登場 再享蛋撻買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基蛋撻專門店限時提供「蛋撻咔啦堡」、「蛋撻鹹粥」。圖／肯德基提供
肯德基蛋撻專門店限時提供「蛋撻咔啦堡」、「蛋撻鹹粥」。圖／肯德基提供

被網友暱稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」的「肯德基」，將於6月27日發起「國際蛋撻日」，並宣布在承德門市打造全球唯一「蛋撻專賣店」，以一日限定型態，提供「蛋撻咔啦堡」、「蛋撻鹹粥」等一系列蛋撻主題餐點。

本次推出的「蛋撻咔啦堡」，將經典原味蛋撻化身成為漢堡外層，夾入無骨雞腿霸，創造甜點跨界主餐的顛覆滋味，每個89元。「蛋撻鹹粥」則將蛋撻酥皮與內餡融入鹹粥中，打開全新的味覺想像，每份69元。「蛋撻烤布蕾」於蛋撻表層撒上砂糖並炙燒帶出焦糖化香氣，搭配原味蛋撻，每份79元。至於「蛋撻聖代」以整顆蛋撻搭配玫瑰鹽起司焦糖口味冰淇淋、巧克力玉米脆片與巧克力淋醬，呈現出冰涼的夏日感受，每份89元。

除此之外，活動期間凡購買以上任何餐點，即可加購「12顆蛋撻送6塊爆脆無骨雞腿霸」，每套588元。即日起至7月6日，全台門市並推出「原味蛋撻禮盒」優惠，6入優惠價199元。PK雙饗卡APP每位會員皆可獲得優惠券，憑券可享「原味蛋撻買1送1」優惠。

「蛋撻烤布蕾」，每份79元；「蛋撻聖代」每份89元。圖／肯德基提供
「蛋撻烤布蕾」，每份79元；「蛋撻聖代」每份89元。圖／肯德基提供

加購「12顆蛋撻」送6塊「爆脆無骨雞腿霸」，每套588元。圖／肯德基提供
加購「12顆蛋撻」送6塊「爆脆無骨雞腿霸」，每套588元。圖／肯德基提供

肯德基 蛋撻 漢堡

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