皮膚亮到發光！孫藝珍升級TASAKI亞太區大使後首曝光 鎖骨太襯珍珠了

日本頂級珠寶品牌TASAKI持續深耕亞太市場，位於首爾新世界百貨江南店的全新改裝概念店正式揭幕，以嶄新空間美學與工藝視角，開啟品牌在韓國的全新經營篇章。日前舉辦的開幕活動，更特別邀請甫官宣上任的亞太區品牌大使、韓國國民戲劇女神孫藝珍親臨站台，並搶先配戴了尚未曝光的全新設計，散發如仙女般的優雅氣質。

孫藝珍以一身簡約高貴的黑色露肩禮服亮相，俐落剪裁完美勾勒身形，襯托出其獨有的溫柔優雅氣質。她搭配的TASAKI Danger Flow系列新品，是以阿古屋珍珠搭配18K黃金打造的多層次項鍊與手鍊，展現女性自信與優雅並存的獨特魅力，這也是品牌預計即將於7月才會推出的全新設計。

此次全新概念店以日本傳統「立涌（Tatewaku）」紋樣為設計核心，透過流暢層次線條轉譯古典紋樣，將日式工藝底蘊與現代簡約質感完美融合。店內從外觀造型到空間細節皆精心打磨，延續TASAKI一貫的美學與工藝堅持，打造沉浸式珠寶鑑賞場域，也重新詮屬於當代的現代奢華生活風格，為韓國精品市場帶來全新日式珠寶美學視野。

TASAKI danger flow阿古屋珍珠&18K黃金手鍊，65萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍首度亮相，為首爾全新裝修概念店揭幕。圖／TASAKI提供

TASAKI danger flow阿古屋珍珠&18K黃金項鍊，100萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍首度亮相，為首爾全新裝修概念店揭幕。圖／TASAKI提供

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍首度亮相，為首爾全新裝修概念店揭幕。圖／TASAKI提供