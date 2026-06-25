快訊

委內瑞拉雙強震撼動大樓！多棟建築倒塌 民眾憶驚魂：餘震像沒有盡頭

黃國昌赴北檢開庭 證實為養狗仔、偷拍政敵案出庭

下班注意！北部4縣市大雷雨轟到20點 19縣市豪雨下到明天上午

皮膚亮到發光！孫藝珍升級TASAKI亞太區大使後首曝光 鎖骨太襯珍珠了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍首度亮相，為首爾全新裝修概念店揭幕。圖／TASAKI提供
TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍首度亮相，為首爾全新裝修概念店揭幕。圖／TASAKI提供

日本頂級珠寶品牌TASAKI持續深耕亞太市場，位於首爾新世界百貨江南店的全新改裝概念店正式揭幕，以嶄新空間美學與工藝視角，開啟品牌在韓國的全新經營篇章。日前舉辦的開幕活動，更特別邀請甫官宣上任的亞太區品牌大使、韓國國民戲劇女神孫藝珍親臨站台，並搶先配戴了尚未曝光的全新設計，散發如仙女般的優雅氣質。

孫藝珍以一身簡約高貴的黑色露肩禮服亮相，俐落剪裁完美勾勒身形，襯托出其獨有的溫柔優雅氣質。她搭配的TASAKI Danger Flow系列新品，是以阿古屋珍珠搭配18K黃金打造的多層次項鍊與手鍊，展現女性自信與優雅並存的獨特魅力，這也是品牌預計即將於7月才會推出的全新設計。

此次全新概念店以日本傳統「立涌（Tatewaku）」紋樣為設計核心，透過流暢層次線條轉譯古典紋樣，將日式工藝底蘊與現代簡約質感完美融合。店內從外觀造型到空間細節皆精心打磨，延續TASAKI一貫的美學與工藝堅持，打造沉浸式珠寶鑑賞場域，也重新詮屬於當代的現代奢華生活風格，為韓國精品市場帶來全新日式珠寶美學視野。

TASAKI danger flow阿古屋珍珠&18K黃金手鍊，65萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger flow阿古屋珍珠&18K黃金手鍊，65萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍首度亮相，為首爾全新裝修概念店揭幕。圖／TASAKI提供
TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍首度亮相，為首爾全新裝修概念店揭幕。圖／TASAKI提供

TASAKI danger flow阿古屋珍珠&18K黃金項鍊，100萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger flow阿古屋珍珠&18K黃金項鍊，100萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍首度亮相，為首爾全新裝修概念店揭幕。圖／TASAKI提供
TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍首度亮相，為首爾全新裝修概念店揭幕。圖／TASAKI提供

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍首度亮相，為首爾全新裝修概念店揭幕。圖／TASAKI提供
TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍首度亮相，為首爾全新裝修概念店揭幕。圖／TASAKI提供

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍首度亮相，為首爾全新裝修概念店揭幕。圖／TASAKI提供
TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍首度亮相，為首爾全新裝修概念店揭幕。圖／TASAKI提供

珠寶 首爾

延伸閱讀

美洲豹走進大港橋！卡地亞高雄漢神精品店180坪兩層樓煥新開幕

今夏慵懶美學：舒適優雅共存 從ROSÉ腳上的PUMA穆勒鞋到COS芭蕾舞鞋

韓流男神丹寧範本「SEVENTEEN珉奎、TXT然竣」夏日質感BOY穿搭公式

米蘭古宅當背景 Valentino 2027早春系列優雅叛逆揉合新世代浪漫

相關新聞

生乳捲爆食安風波！亞尼克公開手工製程 網驚呼：真的用統一布丁

知名甜點品牌亞尼克日前與統一布丁聯名推出「三顆布丁生乳捲」，卻因傳出疑似混入布丁杯塑膠碎片，引發食安爭議。事件延燒數日後，亞尼克於社群公開產品製作流程，宣布優化製程，回應外界關注。不過，公開畫面卻意外掀起另一波討論，不少網友驚訝發現，生乳捲內使用的竟是市售的統一布丁本體，而非品牌自行製作的布丁餡料。

皮膚亮到發光！孫藝珍升級TASAKI亞太區大使後首曝光 鎖骨太襯珍珠了

日本頂級珠寶品牌TASAKI持續深耕亞太市場，位於首爾新世界百貨江南店的全新改裝概念店正式揭幕，以嶄新空間美學與工藝視角，開啟品牌在韓國的全新經營篇章。日前舉辦的開幕活動，更特別邀請甫官宣上任的亞太區品牌大使、韓國國民戲劇女神孫藝珍親臨站台，並搶先配戴了尚未曝光的全新設計，散發如仙女般的優雅氣質。

新光三越台北南西一館B1新改裝 品牌數擴增40家4大潮飲齊聚

瞄準年輕世代逛街、購物喜好，新光三越台北南西一館B1F改裝開幕，品牌數從27家大幅擴增40家，涵蓋1家全台首發、8家西區獨家及14家新品牌，鎖定IP話題、日系潮流、質感生活與潮飲文化四大趨勢。

美洲豹走進大港橋！卡地亞高雄漢神精品店180坪兩層樓煥新開幕

卡地亞（Cartier）與高雄的緣分深厚，自1995年漢神百貨開幕之初便已進駐，深耕南台灣市場逾三十載。如今，這座極具指標性的精品店迎來了歷年來最大規模的蛻變，首度將空間拓展至兩層樓，打造佔地180坪的精緻殿堂，店舖細節將高雄獨有的海洋文化與法式優雅完美融合，氣派規模成為南台灣具指標性的精品店。

美味松露不再遙不可及！樂奇雅40周年攜手名店 讓奢華風味走入日常

來自義大利的松露品牌樂奇雅（La Rustichella）迎來品牌創立40周年，不僅回顧自1986年以來深耕松露產業的發展歷程，也宣布在台灣市場累積189家合作餐廳的重要里程碑，持續深化高端餐飲布局，讓頂級松露風味從專業餐廳延伸至更多元的日常餐桌。

龍蝦高湯現沖象拔蚌、12小時慢燉黑金鮑 晶華軒端出夏季奢華海味

時序入夏，台北晶華酒店三樓粵菜餐廳晶華軒推出全新夏季菜單，由行政總廚鄔海明以當令海鮮為主角，結合台灣在地食材與職人技藝，透過粵菜講究火候與工序的料理哲學，打造多道兼具時令鮮味與創意巧思的新作，單點每道320元起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。