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星宇航空機上餐飲7月升級 大阪燒、手毬壽司登上萬呎高空

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空與日本老字號大阪燒名店「千房」合作，將經典大阪燒帶上萬呎高空，圖為「千房」大阪燒豪華經濟艙餐點。圖／星宇航空提供
星宇航空與日本老字號大阪燒名店「千房」合作，將經典大阪燒帶上萬呎高空，圖為「千房」大阪燒豪華經濟艙餐點。圖／星宇航空提供

星宇航空宣布自7月1日起全面升級機上餐飲服務，攜手日本知名品牌及頂尖主廚推出全新菜單，首度引進大阪老字號名店「千房」大阪燒，並推出福岡線限定「手毬壽司」，同時更新美國長程航線頭等艙餐點及蜷尾家機上冰品，打造兼具在地文化與國際風味的空中饗宴。

星宇航空表示，7月1日起，搭乘大阪飛往台北航線豪華經濟艙及經濟艙旅客，將可品嚐創立於1973年的「千房」大阪燒。此次與這家深耕大阪燒文化逾半世紀的老字號名店合作，首次將經典關西美食搬上萬呎高空，旅客可親手淋上特製醬汁、美乃滋，再搭配海苔粉及柴魚片，享受道地大阪風味與互動式用餐樂趣。未來雙方也將陸續推出章魚燒、歐姆蛋炒麵等關西特色料理。

此外，福岡飛往台北航線商務艙旅客可透過網路預選限定餐點，享用精緻的「手毬壽司」。此料理源自日本關西，以小巧圓潤、便於一口食用聞名。本次推出六款色彩繽紛、造型精緻的壽司組合，展現日本職人文化的細膩精神，帶來兼具視覺與味覺的用餐體驗。

美國長程航線頭等艙則持續由米其林三星餐廳「Taïrroir態芮」主廚何順凱設計新一季菜單，以台灣在地風味為靈感，將鹹豆漿、蚵仔煎等經典小吃元素融入精緻料理，主菜則推出台塑牛小排及蕈菇漢堡，甜點以冰糖燉梨為概念創作，展現台灣飲食文化的新風貌。

深受旅客喜愛的蜷尾家冰淇淋也同步推出新品。台北出發、飛行時間3.5小時以上航班的全艙等旅客，可品嚐全新「黑芝麻白玉麻糬」杯裝冰淇淋；長程航線頭等艙與商務艙則獨家供應「水蜜桃＆海鹽牛奶」義式冰淇淋，以台灣水果融合微鹹醇厚的海鹽牛奶，打造清新高雅的夏季風味。

星宇航空表示，將持續透過與國內外優秀餐飲品牌合作，將各地飲食文化與職人精神帶上雲端，為旅客提供更豐富且具特色的飛行體驗。

美國航線頭等艙餐點尾聲以「冰糖燉梨」為靈感，運用當代甜點手法演繹傳統滋味。圖／星宇航空提供
美國航線頭等艙餐點尾聲以「冰糖燉梨」為靈感，運用當代甜點手法演繹傳統滋味。圖／星宇航空提供

星宇航空為福岡出發前往台北航線的商務艙旅客推出專屬的「手毬壽司」，讓搭乘者在旅途中品味關西與九州的飲食結晶，其圓潤可愛的外型宛如傳統玩具「手毬（Temari）」而得名。圖／星宇航空提供
星宇航空為福岡出發前往台北航線的商務艙旅客推出專屬的「手毬壽司」，讓搭乘者在旅途中品味關西與九州的飲食結晶，其圓潤可愛的外型宛如傳統玩具「手毬（Temari）」而得名。圖／星宇航空提供

美國航線頭等艙餐點主菜選用台式西餐演進史中的指標性料理「台塑牛小排」。圖／星宇航空提供
美國航線頭等艙餐點主菜選用台式西餐演進史中的指標性料理「台塑牛小排」。圖／星宇航空提供

星宇航空 大阪 航線

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