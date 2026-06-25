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新光三越台北南西一館B1新改裝 品牌數擴增40家4大潮飲齊聚

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北南西一館B1F改裝開幕，品牌數從27家大幅擴增40家。本報資料照
新光三越台北南西一館B1F改裝開幕，品牌數從27家大幅擴增40家。本報資料照

瞄準年輕世代逛街、購物喜好，新光三越台北南西一館B1F改裝開幕，品牌數從27家大幅擴增40家，涵蓋1家全台首發、8家西區獨家及14家新品牌，鎖定IP話題、日系潮流、質感生活與潮飲文化四大趨勢。

看好IP經濟，引進多家IP選物品牌。西區獨家引進3C配件品牌DEVILCASE，將手機殼化為個人風格載體；MINISO FRIENDS以迪士尼聯名款打頭陣；加上帶來Carebears與JELLYCAT的Daniel's Friends，以及引進小丸子、蠟筆小新的NORNS，搶佔年輕人的社群打卡熱度。

手搖飲已成為年輕世代的日常儀式。B1F引進四大話題餐飲，包括「大茗」、「得正」、「春水堂」，以及全新店裝亮相的「檀島香港茶餐廳」，打造西區潮飲聚落。

延續南西商圈的日系消費力，除了LOWRYS FARM、earth music&ecology等經典品牌，更首度進駐個性女裝JEANASIS與生活選物studio CLIP。此外，原位於1F的12大女鞋品牌（STEVE MADDEN、AS集團等）亦同步移至B1F，完整「從服飾到鞋履」的穿搭提案。一館B1F亦同步擴大生活風格版圖，從香氛、美妝保養到生活選物。

慶祝B1新開幕，新光三越6/25至6/28首四日攜手大茗、得正、春水堂、檀島推出「10元GO」活動，會員使用SKM PAY支付10元即可兌換珍奶、酪梨奶蓋紅玉等每日限量人氣飲品。

西區獨家品牌DEVILCASE，6/25–7/30推出消費滿1,500元送100元抵用券，並加贈限量擦拭布一條。圖／新光三越提供
西區獨家品牌DEVILCASE，6/25–7/30推出消費滿1,500元送100元抵用券，並加贈限量擦拭布一條。圖／新光三越提供

看好IP經濟，新光三越台北南西店B1引進多家IP選物品牌。圖／新光三越提供
看好IP經濟，新光三越台北南西店B1引進多家IP選物品牌。圖／新光三越提供

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