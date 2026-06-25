美洲豹走進大港橋！卡地亞高雄漢神精品店180坪兩層樓煥新開幕

卡地亞（Cartier）與高雄的緣分深厚，自1995年漢神百貨開幕之初便已進駐，深耕南台灣市場逾三十載。如今，這座極具指標性的精品店迎來了歷年來最大規模的蛻變，首度將空間拓展至兩層樓，打造佔地180坪的精緻殿堂，店舖細節將高雄獨有的海洋文化與法式優雅完美融合，氣派規模成為南台灣具指標性的精品店。

漢神一樓的卡地亞全新的外牆就相當令人耳目一新。設計團隊特別將高雄西子灣的夕陽美景轉化為建築語言，層次立體的米白色外牆宛如和煦陽光下起伏的海浪，專為此店打造的玻璃窗花，其靈感來自海浪波紋，金色線飾在光線照射下，如同陽光灑落海面映射出的暖金波光，讓整座精品店宛如一幅動態的海景畫。

外側櫥窗則非常難得地展示了品牌最新發表的頂級珠寶系列，包括五月才於南法發表的Le Chœur des Pierres（石之合唱）系列新作。Manyara套組的設計運用了鮮明的藍、綠對比色彩，透過坦桑石與綠玉髓的交織，展現出具備節奏感的幾何美學。以幾何與對比為設計主軸的Voltage系列，新作以電流律動為靈感，大膽碰撞珊瑚紅、綠玉髓與黑縞瑪瑙，呈現極致的視覺張力。同時品牌也特地為此次開幕展出了少見的頂級珠寶冠冕作品，祖母綠、縞瑪瑙、與鑽石透過饒富視覺律動的幾何線條，貴氣地演繹了卡地亞最受歡迎的經典配色。

全新的精品店規劃了四大各具特色的空間，並擁有多達5間各具特色的VIP私密鑑賞空間。大門進入後映入眼簾的美洲豹藝術牆迎賓區，牆面裝飾由法國藝術家François Mascarello創作的巨幅馬賽克拼貼色彩手工彩繪，融入了兩大高雄地標建築：大港橋是全台唯一會旋轉開合的景觀橋，橋樑流線型的輪廓設計以貝殼與海豚為藍本，是高雄最具代表性的港灣地標之一；85大樓則是象徵高雄從工業港都走向國際城市的重要轉折。畫作巧妙將美洲豹置於高雄兩大地標大港橋與85大樓之間，象徵著卡地亞走進這座熱情港都。

右側一樓高級珠寶展區，天花板與牆面壁畫如貝殼班書展的扇形圖騰，皆由工匠一筆一畫手工彩繪而成，猶如卡地亞頂級珠寶講究的精湛工藝。Tollis Studio營造的空間中，金色主裝飾板如同片片飄下的花瓣，與大量的波浪、弧線布置相呼應，展現出輕盈且柔美的奢華氣息。此處亦展出專為慶祝開幕特別運抵高雄的一枚稀有綠鑽鑽戒，為罕見的fancy vivid等級珍寶，價值近兩億台幣。

一樓藝術牆左側為木棉花香氛體驗區， 空間融入了高雄市花木棉花的火紅元素。花季盛開的木棉花花朵呈火紅色，象徵港都人的熱情與堅毅精神，搭配深淺不同的粉色，呈現和諧相襯的柔和色溫，讓人自然感到舒適愜意。此處不僅能欣賞品牌最具標誌性的作品，更能體驗品牌引以為傲的「隱形珠寶」——香氛系列。

循著靈感來自夕陽海浪的階梯而下，B1樓層則聚焦於腕表、皮件及生活藝術。空間點綴了沈穩的灰色與木棉花色，並設有由Bellitas專為卡地亞打造、如水流動般的玻璃吊燈，營造寧靜寫意的氛圍。另一側則是專為婚慶對戒設計的空間，是全台除了台北101以外唯一的專屬鑽石空間，以織布工藝為主視覺，運用粉彩、奶油白與燦金色交織出浪漫光暈，寓意愛情的交織與信任。

歡慶開幕，品牌也特地自即日起至7月3日止，首度於高雄舉辦「造型腕表大師．匠心技藝」獨家表展，共有近近 100 件作品，包括多款甫於瑞士發表、首次抵台的2026年度最新設計，包括今年備受藏家矚目的Cartier Privé Les Opus系列三款非凡新作——Crash鏤空腕表、 Tortue單按鈕計時碼表和Tank Normale腕表及Cartier Privé La Collection系列都將完整呈現，以獨到工藝展現品牌製表藝術的精髓。

鑽石與對戒鑑賞專區主視覺陳列採用織布工藝一針一線勾勒而成。圖／卡地亞提供

一樓VIP室以動植物為設計靈感。圖／卡地亞提供

卡地亞Destinée單鑽戒指，圓形明亮式切割鑽石，鋪鑲鑽石。圖／卡地亞提供

卡地亞幾何與對比系列Voltage套組項鍊。圖／卡地亞提供

卡地亞幾何與對比系列Voltage套組戒指。圖／卡地亞提供

頂級珠寶區由法國頂級藝術裝飾工作室Tollis Studio打造。圖／卡地亞提供

一樓入口處主牆面由法國藝術家François Mascarello獨家繪製的作品，巧妙地將美洲豹融入高雄兩大地標：大港橋與85大樓。圖／卡地亞提供

卡地亞Le Chœur des Pierres頂級珠寶系列Manyara戒指。圖／卡地亞提供

特別為顧客設計的專區聚焦於腕表皮件及生活藝術精品。圖／卡地亞提供

循階而下，在B1迎接的是兼具品牌魅力、豐富內涵與生活風格的體驗空間。圖／卡地亞提供

模特兒配戴卡地亞Le Chœur des Pierres頂級珠寶系列Manyara戒指及耳環。圖／卡地亞提供

蘊藏木棉色彩的空間。圖／卡地亞提供

卡地亞Le Chœur des Pierres頂級珠寶系列Manyara耳環。圖／卡地亞提供

B1 VIP室，每一間都結合不同的光線與色彩藝術，並點綴自然意象。圖／卡地亞提供

模特兒配戴卡地亞幾何與對比系列Voltage套組。圖／卡地亞提供

卡地亞動物與植物鱷魚胸針 。圖／卡地亞提供

卡地亞幾何與對比系列Voltage套組耳環。圖／卡地亞提供