美洲豹走進大港橋！卡地亞高雄漢神精品店180坪兩層樓煥新開幕
卡地亞（Cartier）與高雄的緣分深厚，自1995年漢神百貨開幕之初便已進駐，深耕南台灣市場逾三十載。如今，這座極具指標性的精品店迎來了歷年來最大規模的蛻變，首度將空間拓展至兩層樓，打造佔地180坪的精緻殿堂，店舖細節將高雄獨有的海洋文化與法式優雅完美融合，氣派規模成為南台灣具指標性的精品店。
漢神一樓的卡地亞全新的外牆就相當令人耳目一新。設計團隊特別將高雄西子灣的夕陽美景轉化為建築語言，層次立體的米白色外牆宛如和煦陽光下起伏的海浪，專為此店打造的玻璃窗花，其靈感來自海浪波紋，金色線飾在光線照射下，如同陽光灑落海面映射出的暖金波光，讓整座精品店宛如一幅動態的海景畫。
外側櫥窗則非常難得地展示了品牌最新發表的頂級珠寶系列，包括五月才於南法發表的Le Chœur des Pierres（石之合唱）系列新作。Manyara套組的設計運用了鮮明的藍、綠對比色彩，透過坦桑石與綠玉髓的交織，展現出具備節奏感的幾何美學。以幾何與對比為設計主軸的Voltage系列，新作以電流律動為靈感，大膽碰撞珊瑚紅、綠玉髓與黑縞瑪瑙，呈現極致的視覺張力。同時品牌也特地為此次開幕展出了少見的頂級珠寶冠冕作品，祖母綠、縞瑪瑙、與鑽石透過饒富視覺律動的幾何線條，貴氣地演繹了卡地亞最受歡迎的經典配色。
全新的精品店規劃了四大各具特色的空間，並擁有多達5間各具特色的VIP私密鑑賞空間。大門進入後映入眼簾的美洲豹藝術牆迎賓區，牆面裝飾由法國藝術家François Mascarello創作的巨幅馬賽克拼貼色彩手工彩繪，融入了兩大高雄地標建築：大港橋是全台唯一會旋轉開合的景觀橋，橋樑流線型的輪廓設計以貝殼與海豚為藍本，是高雄最具代表性的港灣地標之一；85大樓則是象徵高雄從工業港都走向國際城市的重要轉折。畫作巧妙將美洲豹置於高雄兩大地標大港橋與85大樓之間，象徵著卡地亞走進這座熱情港都。
右側一樓高級珠寶展區，天花板與牆面壁畫如貝殼班書展的扇形圖騰，皆由工匠一筆一畫手工彩繪而成，猶如卡地亞頂級珠寶講究的精湛工藝。Tollis Studio營造的空間中，金色主裝飾板如同片片飄下的花瓣，與大量的波浪、弧線布置相呼應，展現出輕盈且柔美的奢華氣息。此處亦展出專為慶祝開幕特別運抵高雄的一枚稀有綠鑽鑽戒，為罕見的fancy vivid等級珍寶，價值近兩億台幣。
一樓藝術牆左側為木棉花香氛體驗區， 空間融入了高雄市花木棉花的火紅元素。花季盛開的木棉花花朵呈火紅色，象徵港都人的熱情與堅毅精神，搭配深淺不同的粉色，呈現和諧相襯的柔和色溫，讓人自然感到舒適愜意。此處不僅能欣賞品牌最具標誌性的作品，更能體驗品牌引以為傲的「隱形珠寶」——香氛系列。
循著靈感來自夕陽海浪的階梯而下，B1樓層則聚焦於腕表、皮件及生活藝術。空間點綴了沈穩的灰色與木棉花色，並設有由Bellitas專為卡地亞打造、如水流動般的玻璃吊燈，營造寧靜寫意的氛圍。另一側則是專為婚慶對戒設計的空間，是全台除了台北101以外唯一的專屬鑽石空間，以織布工藝為主視覺，運用粉彩、奶油白與燦金色交織出浪漫光暈，寓意愛情的交織與信任。
歡慶開幕，品牌也特地自即日起至7月3日止，首度於高雄舉辦「造型腕表大師．匠心技藝」獨家表展，共有近近 100 件作品，包括多款甫於瑞士發表、首次抵台的2026年度最新設計，包括今年備受藏家矚目的Cartier Privé Les Opus系列三款非凡新作——Crash鏤空腕表、 Tortue單按鈕計時碼表和Tank Normale腕表及Cartier Privé La Collection系列都將完整呈現，以獨到工藝展現品牌製表藝術的精髓。
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