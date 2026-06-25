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美味松露不再遙不可及！樂奇雅40周年攜手名店 讓奢華風味走入日常

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
樂奇雅松露攜手「TUTTO BELLO」，以多道經典的義式菜色演繹松露魅力，打造沉浸式的風味體驗。「TUTTO BELLO」餐廳經理Ken（左起）、負責人梅先生、樂奇雅松露總經理Alan、東遠國際董事長陳先福、東遠國際執行長陳慕珊。圖／東遠國際提供
樂奇雅松露攜手「TUTTO BELLO」，以多道經典的義式菜色演繹松露魅力，打造沉浸式的風味體驗。「TUTTO BELLO」餐廳經理Ken（左起）、負責人梅先生、樂奇雅松露總經理Alan、東遠國際董事長陳先福、東遠國際執行長陳慕珊。圖／東遠國際提供

來自義大利的松露品牌樂奇雅（La Rustichella）迎來品牌創立40周年，不僅回顧自1986年以來深耕松露產業的發展歷程，也宣布在台灣市場累積189家合作餐廳的重要里程碑，持續深化高端餐飲布局，讓頂級松露風味從專業餐廳延伸至更多元的日常餐桌。

創立於義大利的樂奇雅，長年專注於松露原料選品、產品研發與風味應用，憑藉穩定品質與完整產品線，成為許多國際主廚與高端餐廳選用的松露品牌。旗下產品涵蓋松露醬、松露鹽、松露粉、切片黑松露等多元系列，從精緻料理到家庭烹調，都能透過不同形式呈現松露獨有的深邃香氣。

適逢40周年，樂奇雅也攜手長期合作夥伴、義大利料理名店「TUTTO BELLO」，以多道經典菜色展現松露在義式料理中的多層次魅力。開業逾30年的「TUTTO BELLO」長年堅持使用道地松露原料，透過主廚手藝將松露融入料理之中，成為樂奇雅在台灣高端餐飲市場的重要合作夥伴。

此次呈現的料理從餐前麵包開始，以窯烤麵包搭配松露奶油，帶出松露細緻幽雅的香氣；前菜則透過檸檬辣椒烘菌菇、黑松露炒蛋等組合，平衡菌菇鮮味、蛋香與松露韻味。主餐則端出奶油松露醬手製寬麵，以及結合和牛尾、米型麵與松露醬的創意搭配，展現義式料理經典風格與松露濃郁層次。

樂奇雅品牌總經理Alan表示，40周年不只是品牌的重要節點，更象徵將松露純粹細膩的風味持續帶往世界餐桌，而台灣也是品牌重要市場之一，未來將持續創造更多餐飲體驗。

隨著近年台灣消費者對食材品質與精緻飲食體驗需求提升，松露也逐漸從高端餐廳走入家庭料理場景。東遠國際執行長陳慕珊指出，未來將持續透過餐廳、通路與主廚合作，讓樂奇雅松露產品以更多元方式融入生活。

目前樂奇雅全系列產品已於好歐食庫、全台Mia C'bon、city'super超市及各大食材通路販售，消費者也能透過松露蕈醬、松露風味橄欖油與各式松露調味品，在家輕鬆打造具有義式風格的松露料理，感受來自義大利產地的經典風味。

TUTTO BELLO以季節性的餐前麵包，搭配樂奇雅黑松露醬、白松露油以及有鹽奶油入醬，打開經典義式餐饗的味蕾。圖／東遠國際提供
TUTTO BELLO以季節性的餐前麵包，搭配樂奇雅黑松露醬、白松露油以及有鹽奶油入醬，打開經典義式餐饗的味蕾。圖／東遠國際提供

「檸檬辣椒烘菌菇／黑松露炒蛋／應時沙拉佐芝麻油醋」以菌菇、蛋香與清爽調味襯托樂奇雅黑松露的魅力。圖／東遠國際提供
「檸檬辣椒烘菌菇／黑松露炒蛋／應時沙拉佐芝麻油醋」以菌菇、蛋香與清爽調味襯托樂奇雅黑松露的魅力。圖／東遠國際提供

「奶油松露醬手製寬麵」以濃郁滑順的奶油松露醬完整包覆手製寬麵，醬料以樂奇雅黑松露醬、白松露油與鮮奶油製成。圖／東遠國際提供
「奶油松露醬手製寬麵」以濃郁滑順的奶油松露醬完整包覆手製寬麵，醬料以樂奇雅黑松露醬、白松露油與鮮奶油製成。圖／東遠國際提供

樂奇雅松露旗下多款經典產品一次齊聚，從松露醬、松露鹽、松露粉到切片黑松露，靈活對應專業廚房與居家料理需求，體現品牌深耕 40 年的義大利松露工藝。圖／東遠國際提供
樂奇雅松露旗下多款經典產品一次齊聚，從松露醬、松露鹽、松露粉到切片黑松露，靈活對應專業廚房與居家料理需求，體現品牌深耕 40 年的義大利松露工藝。圖／東遠國際提供

「和牛尾／米型麵／松露醬」將和牛尾的醇厚肉香、米型麵口感與樂奇雅松露醬細緻融合，呈現更具深度的經典義式風味。圖／東遠國際提供
「和牛尾／米型麵／松露醬」將和牛尾的醇厚肉香、米型麵口感與樂奇雅松露醬細緻融合，呈現更具深度的經典義式風味。圖／東遠國際提供

透過 La Rustichella 樂奇雅頂級黑松露醬，在家也能輕鬆端出媲美餐廳水準的松露烤手風琴馬鈴薯。圖／東遠國際提供
透過 La Rustichella 樂奇雅頂級黑松露醬，在家也能輕鬆端出媲美餐廳水準的松露烤手風琴馬鈴薯。圖／東遠國際提供

義大利 料理

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