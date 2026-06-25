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龍蝦高湯現沖象拔蚌、12小時慢燉黑金鮑 晶華軒端出夏季奢華海味

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
晶華軒夏季新菜—麻醬炆黃花膠。圖/晶華酒店提供
晶華軒夏季新菜—麻醬炆黃花膠。圖/晶華酒店提供

時序入夏，台北晶華酒店三樓粵菜餐廳晶華軒推出全新夏季菜單，由行政總廚鄔海明以當令海鮮為主角，結合台灣在地食材與職人技藝，透過粵菜講究火候與工序的料理哲學，打造多道兼具時令鮮味與創意巧思的新作，單點每道320元起。

本季亮點之一「麻醬炆黃花膠」，選用膠質豐富、口感柔潤的黃魚花膠，以雞高湯細火煨煮後搭配特製芝麻醬汁呈現。靈魂來自高雄大樹傳承百年的冷榨芝麻工藝，嚴選有機芝麻經荔枝木慢火焙香後低溫冷榨，完整保留天然香氣。食客可先品嘗花膠，再將芝麻醬拌入長崎烏龍冷麵享用，以「兩吃」方式展現層次風味。

另一道話題新菜「堂弄過橋象拔蚌」，選用加拿大頂級象拔蚌搭配龍蝦熬製高湯，透過桌邊現沖方式，讓滾燙湯汁瞬間將象拔蚌燙至兩分熟，保留爽脆鮮甜口感。奢華代表作「醬滷澳洲黑金鮑」則選用歷經8年養成的頂級鮑魚，以升級版滷水及70度低溫舒肥12小時，入口彈牙飽滿、醬香濃郁。

冷菜部分則有結合傳統糟滷技法與頂級海味的「糟香法國藍龍蝦」，搭配紹興酒晶凍，展現酒香與鮮味交織的優雅風味。

除了世界珍稀海鮮，鄔海明也將台灣風土融入菜單設計。「鹹魚土魷蒸肉餅」結合澎湖土魷與彰化馬蹄丁；「紅油浸宜蘭粉蛤」嚴選活體直送野生粉蛤，點餐後現做，展現極致鮮甜；「酸椒箭筍」則選用花蓮原住民箭筍，以自製酸菜泡椒水發酵熟成一個月，保留爽脆口感與酸香辣韻，體現粵菜順應時節的飲食智慧。

此外，菜單還包括「避風塘炒瀨尿蝦」、「野菜拌甲魚裙」、「金銀蒜蒸馬祖淡菜」及「泡椒肥腸田雞煲」等佳餚，展現粵菜兼容並蓄的風味特色。

甜點部分同樣精彩。「生磨杏仁滑豆腐」以傳統生磨工法製成絲滑杏仁豆腐，搭配桃香糖水；「自製蜂蜜龜苓膏」歷經兩天兩夜熬煮萃取草本精華；「芝麻流沙煎堆仔」則以紫薯外皮包裹高雄小農有機芝麻與鹹蛋黃流沙餡，入口爆漿、香氣四溢，為夏日盛宴畫下完美句點。

鄔海明表示，希望透過粵菜細膩的工序與火候，完整呈現食材最好的風味，讓來自台灣山海與世界各地的珍貴食材，都能在餐桌上展現屬於夏天的鮮美與生命力。

晶華軒

電話：02-2521-5000轉3236、02-2567-7898

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號（台北晶華酒店3樓）

線上訂位：https://inline.app/groups/regenttaipei

晶華軒夏季新菜—堂弄過橋象拔蚌。圖/晶華酒店提供
晶華軒夏季新菜—堂弄過橋象拔蚌。圖/晶華酒店提供

晶華軒夏季新菜—糟香法國藍龍蝦。圖/晶華酒店提供
晶華軒夏季新菜—糟香法國藍龍蝦。圖/晶華酒店提供

鄔師傅與高雄有機芝麻小農。圖/晶華酒店提供
鄔師傅與高雄有機芝麻小農。圖/晶華酒店提供

晶華軒夏季新菜—金銀蒜蒸馬祖淡菜。圖/晶華酒店提供
晶華軒夏季新菜—金銀蒜蒸馬祖淡菜。圖/晶華酒店提供

晶華軒夏季新菜—生磨杏仁滑豆腐及芝麻流沙煎堆仔。圖/晶華酒店提供
晶華軒夏季新菜—生磨杏仁滑豆腐及芝麻流沙煎堆仔。圖/晶華酒店提供

晶華軒夏季新菜—醬滷澳洲黑金鮑。圖/晶華酒店提供
晶華軒夏季新菜—醬滷澳洲黑金鮑。圖/晶華酒店提供

晶華軒夏季新菜—紅油浸宜蘭粉蛤。圖/晶華酒店提供
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龍蝦 海鮮 高雄

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