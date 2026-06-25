路易莎「白霧時光」插旗台南！進駐雅樂軒酒店 打造異國廚房新地標

路易莎旗下生活風格餐飲品牌「白霧時光」，去年底於新北板橋傑仕堡開出首店，人氣瞬間爆紅、成為排隊話題餐廳。品牌今（6月25日）首度南下，進駐台南安平雅樂軒酒店，並以全新店型「白霧時光．廚房」創意登場，結合異國料理、咖啡文化與生活美學，為府城觀光餐飲市場增添新亮點。

路易莎集團董事長黃銘賢表示，「白霧時光」希望因應不同店型與場域需求，發展更多元的經營模式，計畫一年開出10間店，其中兩店進軍海外、落腳柬埔寨。「白霧時光」是黃銘賢的圓夢之作，他期盼更落實在地，例如未來將研發虱目魚燉飯、土魠魚披薩。

台南安平雅樂軒酒店總經理趙博恩則指出，「白霧時光」是雙品牌優勢結合、創造加乘效果。他也透露，試營運一個月期間，已開發外燴、桌菜、Party等多元商機，「這都有賴於路易莎的集團優勢」。

「白霧時光．廚房」位於安平雅樂軒酒店一樓大廳，正對億載金城，鄰近安平港灣美景，空間設計融合在地元素與異國工業風格，呈現兼具復古與時尚的獨特氛圍。

店內導入Show Kitchen概念，消費者能近距離欣賞廚師穿梭於披薩烤爐與鐵板之間，現場製作各式異國料理，透過開放式廚房打造兼具視覺與味覺的沉浸式餐飲體驗。

除了延續路易莎擅長的咖啡文化，也將餐飲版圖擴展至早午餐、下午茶、晚餐與餐酒館料理，提供全時段用餐選擇。招牌飲品推薦黃銘賢研發的「咖啡三重奏」，以草莓、芒果與花香風味交織出豐富層次，搭配色彩鮮明的調飲設計，成為拍照打卡的焦點。

「白霧時光．廚房」也集結多國料理元素，推出多款特色新品。其中「火焰柳橙法式吐司」以新鮮柳橙搭配君度橙酒炙燒，佐香草冰淇淋，散發迷人柑橘香氣；「莓果抹茶法式吐司」融合綜合莓果、抹茶冰淇淋與楓糖，呈現酸甜交織的豐富層次；「經典法式吐司」則以香草冰淇淋、杏仁片與楓糖展現歷久彌新的經典風味。

此外，現烤披薩、義大利麵與燉飯等品項同步登場。早午餐系列以晨光、土地與自然風味為靈感，其中，「初曦」以馬鈴薯絲、太陽蛋與培根呈現經典早餐風味；「原野」選用馬告香煎雞胸、西式炒蛋與刺蔥奶油醬，展現台灣山林氣息；「山丘」以瑪芬麵包、水波蛋、培根與起司奶油醬堆疊濃郁層次；「日出」則搭配雲朵蛋、德式脆腸與薑黃蜂蜜優格醬，帶來輕盈柔和的晨間享受。

另外，「陽光」以鐵鍋烤雲鬆餅搭配生火腿與橄欖油乳酪醬；「音樂盒」結合布里歐法式吐司、厚火腿與炒彩椒蔬菜；「藍海」則選用鮭魚、奶油法棍與馬告奶油醬，透過歐式料理手法融合在地食材，讓每一道早午餐都展現豐富層次。

歡慶開幕，自6月25日至7月9日，凡周一至周四下午5點後入店用餐，不限消費金額即可享88折優惠。

白霧時光．廚房

電話：06-2977613

地址：台南市安平區光州路108號（台南安平雅樂軒酒店1樓）

訂位連結：https://inline.app/booking/-OgBUn4Ndo17s2TC5IDS:inline-live-4/-Ot3xbCKuQIAvj50IGya

早午餐系列是一大特色，以晨光、土地與風味層次為靈感，打造兼具飽足感與儀式感的餐桌風景。圖/路易莎提供

創辦人黃銘賢研發的「咖啡三重奏」，帶來草莓、芒果、花香不同風味的咖啡體驗。圖/路易莎提供