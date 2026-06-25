27春夏巴黎男裝周／CORTIS、JIMIN合體山下智久 DIOR捕捉未完成之美

Dior 2027夏季男裝系列於巴黎尼辛德卡蒙多博物館（Musée Nissim de Camondo）正式揭幕。這座博物館曾是Moïse de Camondo的私人宅邸，收藏了豐富的18世紀裝飾藝術品，與品牌創辦人迪奧先生對該時期美學的深厚熱情遙相呼應。創意總監Jonathan Anderson巧妙利用該空間目前正處於修復階段、尚未對外開放的「過渡狀態」，營造出一種介於過去與未來之間的未完成感，進而呼應本季主題：「在不完美之中發掘美」。

Jonathan Anderson透露，選擇此處作為發表場地，最初是因為參觀藝術家Edmund de Waal在此舉辦的展覽時，注意到這棟建築。「之後我對它的歷史產生了興趣。 我喜歡把『新』帶入這種歷史空間的概念。」他解釋，迪奧先生和Moïse de Camondo都在『再創造』與『保存』之間尋找平衡，也因此，他刻意在通常靜謐的博物館空間中， 為此注入Fred again.. 極具當代能量的音樂體驗。

「核心概念是歷史與當代的對比，」Jonathan Anderson說，。由身兼製作人與DJ的Fred again..特別創作的混音秀場音樂，取樣了KTNA、Mabe Fratti與Jamie T等藝人的創作，甚至加入Christine and the Queens的原始音檔。透過這種解構與重組的手法，熟悉的聲音被賦予全新意義，微妙的細節被放大，與服裝設計中對經典元素的翻轉形成了完美的聽覺與視覺聯動。

本季美學是前兩季概念的延續與演化，主要的概念都是解構原本很正式的東西，傳統的燕尾服不再拘謹，而是以寬鬆的版型呈現，甚至大膽搭配破洞牛仔褲；精緻的訂製大衣則與粉色牛仔短褲形成強烈對比... 這都是無比具象的印證，不同時代的理念並置，以出人意料之外的方式重塑現有的元素。。「這個系列講的是夜晚結束時的那種狀態：一切變得更鬆散、更自由。像是一場社交晚會慢慢變成家庭派對。」Anderson將這種解構手法比喻為派對尾聲之際，當社交禮儀的束縛逐漸鬆動，人們找回了最真實、自由的狀態。

服裝設計深度演繹了Dior的歷史檔案，卻不落窠臼。1979年Dior高級訂製服中的視覺錯置（trompe-l’oeil）絲巾圖案，被重新轉化為刺繡真絲襯衫與圍巾，透過視角的轉換展現「熟悉事物被重新認出時所產生的愉悅感」。Dior標誌性的Bar Jacket亦迎來新生，以長流蘇的形式點綴在袖口與下擺，將雕塑般的結構賦予動態的生命力。有的則是以創新的實驗材質達到新生的效果：傳統的條紋西裝改以印花方式呈現在透明雪紡上，圓點圖案改用亮片鋪陳，千鳥格紋則捨棄織紋而改採印花，這些對已知元素的轉化，無疑正是一種「在不完美中尋找美」的實踐。

配件部分同樣貫徹了這種「重新詮釋」的精神。全新的Dior Ribbon運動鞋結合了牛仔材質與亮眼的復古配色，為正式服裝增添活潑的街頭氣息。包款設計則充滿溫暖的觸感，復古的鋸齒編織毯被轉化為隨身包袋，柔軟的牛仔托特包則低調地壓印上經典的Cannage籐格紋，甚至在絲緞靴等細節處裝飾了瓢蟲刺繡。整體視覺在金屬色、土色系中，融入了黃色、薄荷綠、淡粉色等粉彩色調，為解構的叛逆中注入溫潤的優雅。

包括品牌大使Jimin、Dior美妝日本品牌大使山下智久、韓國新生代男團CORTIS成員金主訓（Juhoon）、嚴成玹（Seonghyeon）與安乾鎬（Keonho）、男星鄧為、陳星旭、于適都特地出席看秀。

條紋西裝以「印花」方式呈現，而非傳統織品，並印在透明雪紡上。圖／Dior提供

不同時代的理念並置，以出人意料之外的方式重塑現有的元素。圖／Dior提供

19世紀風格的刺繡被手工重現於經典麂皮綁帶鞋上。圖／Dior提供

整體非常強調西裝元素。圖／Dior提供

牛仔布在褲裝、襯衫與包款中以不同方式被重新處理。圖／Dior提供

燕尾服以寬鬆的版型呈現。圖／Dior提供

男星于適出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供

品牌大使、BTS成員Jimin出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供

Dior 2027夏季男裝系列大秀於法國巴黎尼辛德卡蒙多博物館舉辦。圖／Dior提供

對材質與工藝的實驗貫穿整個系列。圖／Dior提供

正式的西裝晚禮服輪廓變得鬆弛柔軟。圖／Dior提供

Dior美妝日本品牌大使山下智久出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供

Dior 2027夏季男裝系列大秀於法國巴黎尼辛德卡蒙多博物館舉辦。圖／Dior提供

Dior 2027夏季男裝系列大秀於法國巴黎尼辛德卡蒙多博物館舉辦。圖／Dior提供

牛仔布在褲裝、襯衫與包款中以不同方式被重新處理。圖／Dior提供

男星鄧為出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供