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27春夏巴黎男裝周／CORTIS、JIMIN合體山下智久 DIOR捕捉未完成之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
男團CORTIS成員金主訓（Juhoon）、嚴成玹（Seonghyeon）與安乾鎬（Keonho）出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供
男團CORTIS成員金主訓（Juhoon）、嚴成玹（Seonghyeon）與安乾鎬（Keonho）出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供

Dior 2027夏季男裝系列於巴黎尼辛德卡蒙多博物館（Musée Nissim de Camondo）正式揭幕。這座博物館曾是Moïse de Camondo的私人宅邸，收藏了豐富的18世紀裝飾藝術品，與品牌創辦人迪奧先生對該時期美學的深厚熱情遙相呼應。創意總監Jonathan Anderson巧妙利用該空間目前正處於修復階段、尚未對外開放的「過渡狀態」，營造出一種介於過去與未來之間的未完成感，進而呼應本季主題：「在不完美之中發掘美」。

Jonathan Anderson透露，選擇此處作為發表場地，最初是因為參觀藝術家Edmund de Waal在此舉辦的展覽時，注意到這棟建築。「之後我對它的歷史產生了興趣。 我喜歡把『新』帶入這種歷史空間的概念。」他解釋，迪奧先生和Moïse de Camondo都在『再創造』與『保存』之間尋找平衡，也因此，他刻意在通常靜謐的博物館空間中， 為此注入Fred again.. 極具當代能量的音樂體驗。

「核心概念是歷史與當代的對比，」Jonathan Anderson說，。由身兼製作人與DJ的Fred again..特別創作的混音秀場音樂，取樣了KTNA、Mabe Fratti與Jamie T等藝人的創作，甚至加入Christine and the Queens的原始音檔。透過這種解構與重組的手法，熟悉的聲音被賦予全新意義，微妙的細節被放大，與服裝設計中對經典元素的翻轉形成了完美的聽覺與視覺聯動。

本季美學是前兩季概念的延續與演化，主要的概念都是解構原本很正式的東西，傳統的燕尾服不再拘謹，而是以寬鬆的版型呈現，甚至大膽搭配破洞牛仔褲；精緻的訂製大衣則與粉色牛仔短褲形成強烈對比... 這都是無比具象的印證，不同時代的理念並置，以出人意料之外的方式重塑現有的元素。。「這個系列講的是夜晚結束時的那種狀態：一切變得更鬆散、更自由。像是一場社交晚會慢慢變成家庭派對。」Anderson將這種解構手法比喻為派對尾聲之際，當社交禮儀的束縛逐漸鬆動，人們找回了最真實、自由的狀態。

服裝設計深度演繹了Dior的歷史檔案，卻不落窠臼。1979年Dior高級訂製服中的視覺錯置（trompe-l’oeil）絲巾圖案，被重新轉化為刺繡真絲襯衫與圍巾，透過視角的轉換展現「熟悉事物被重新認出時所產生的愉悅感」。Dior標誌性的Bar Jacket亦迎來新生，以長流蘇的形式點綴在袖口與下擺，將雕塑般的結構賦予動態的生命力。有的則是以創新的實驗材質達到新生的效果：傳統的條紋西裝改以印花方式呈現在透明雪紡上，圓點圖案改用亮片鋪陳，千鳥格紋則捨棄織紋而改採印花，這些對已知元素的轉化，無疑正是一種「在不完美中尋找美」的實踐。

配件部分同樣貫徹了這種「重新詮釋」的精神。全新的Dior Ribbon運動鞋結合了牛仔材質與亮眼的復古配色，為正式服裝增添活潑的街頭氣息。包款設計則充滿溫暖的觸感，復古的鋸齒編織毯被轉化為隨身包袋，柔軟的牛仔托特包則低調地壓印上經典的Cannage籐格紋，甚至在絲緞靴等細節處裝飾了瓢蟲刺繡。整體視覺在金屬色、土色系中，融入了黃色、薄荷綠、淡粉色等粉彩色調，為解構的叛逆中注入溫潤的優雅。

包括品牌大使Jimin、Dior美妝日本品牌大使山下智久、韓國新生代男團CORTIS成員金主訓（Juhoon）、嚴成玹（Seonghyeon）與安乾鎬（Keonho）、男星鄧為、陳星旭、于適都特地出席看秀。

條紋西裝以「印花」方式呈現，而非傳統織品，並印在透明雪紡上。圖／Dior提供
條紋西裝以「印花」方式呈現，而非傳統織品，並印在透明雪紡上。圖／Dior提供

不同時代的理念並置，以出人意料之外的方式重塑現有的元素。圖／Dior提供
不同時代的理念並置，以出人意料之外的方式重塑現有的元素。圖／Dior提供

19世紀風格的刺繡被手工重現於經典麂皮綁帶鞋上。圖／Dior提供
19世紀風格的刺繡被手工重現於經典麂皮綁帶鞋上。圖／Dior提供

整體非常強調西裝元素。圖／Dior提供
整體非常強調西裝元素。圖／Dior提供

牛仔布在褲裝、襯衫與包款中以不同方式被重新處理。圖／Dior提供
牛仔布在褲裝、襯衫與包款中以不同方式被重新處理。圖／Dior提供

燕尾服以寬鬆的版型呈現。圖／Dior提供
燕尾服以寬鬆的版型呈現。圖／Dior提供

男星于適出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供
男星于適出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供

品牌大使、BTS成員Jimin出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供
品牌大使、BTS成員Jimin出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供

Dior 2027夏季男裝系列大秀於法國巴黎尼辛德卡蒙多博物館舉辦。圖／Dior提供
Dior 2027夏季男裝系列大秀於法國巴黎尼辛德卡蒙多博物館舉辦。圖／Dior提供

對材質與工藝的實驗貫穿整個系列。圖／Dior提供
對材質與工藝的實驗貫穿整個系列。圖／Dior提供

正式的西裝晚禮服輪廓變得鬆弛柔軟。圖／Dior提供
正式的西裝晚禮服輪廓變得鬆弛柔軟。圖／Dior提供

Dior美妝日本品牌大使山下智久出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供
Dior美妝日本品牌大使山下智久出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供

Dior 2027夏季男裝系列大秀於法國巴黎尼辛德卡蒙多博物館舉辦。圖／Dior提供
Dior 2027夏季男裝系列大秀於法國巴黎尼辛德卡蒙多博物館舉辦。圖／Dior提供

Dior 2027夏季男裝系列大秀於法國巴黎尼辛德卡蒙多博物館舉辦。圖／Dior提供
Dior 2027夏季男裝系列大秀於法國巴黎尼辛德卡蒙多博物館舉辦。圖／Dior提供

牛仔布在褲裝、襯衫與包款中以不同方式被重新處理。圖／Dior提供
牛仔布在褲裝、襯衫與包款中以不同方式被重新處理。圖／Dior提供

男星鄧為出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供
男星鄧為出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供

男星陳星旭出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供
男星陳星旭出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供

巴黎 迪奧

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