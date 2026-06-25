放暑假了！高雄壽山動物園兒童免門票 旗津風箏節7月25日開幕

為迎接暑假到來，高雄在7、8兩月推出五大主題活動，涵蓋甲仙芋筍節、大崗山龍眼蜂蜜文化節、大港閱冰及旗津風箏節等內容，壽山動物園開放12歲以下兒童暑假免費入園，各地大小活動超過20場。高市府強調，要讓遊客感受高雄「雄好玩」、「雄賀呷」、「雄動聽」、「雄在地」、「雄熱血」等夏日體驗活動。

高市府觀光局長高閔琳說，「旗津風箏節暨氣墊水樂園」將於7月25日至8月2日的假日期間登場，不僅會有上百隻繽紛風箏翱翔天際，還有趣味戲水設施供大小朋友免費體驗。

壽山動物園推出暑期優惠活動，12歲以下兒童免費入園，每周六日延長開園至晚上6時30分，還有趣味障礙賽與消暑水樂園等活動，免費入園時間為7月1日至8月31日 。

「雄賀呷」系列集結各式美食亮點，包括南部最大冰品市集大港閱冰、台日大港水果祭、全台首創榴槤市集、就喝chill派對、高雄下酒菜料理競賽，以及高雄咖啡節、高雄調酒節、高雄奶茶節等城市口碑活動。

「雄動聽」主打音樂與休閒體驗，今夏將有野趣東高雄旗山場、「愛你2000趴-Back to Y2K」將高雄港灣化身為一座千禧年代青春樂園、邁入第6周年的「高速青春音樂展演」，另有高雄巨蛋與高雄流行音樂中心共計超過20場巨星售票演唱會，預計再創全台演唱會經濟高峰。

「雄在地」活動包含大崗山龍眼蜂蜜文化節、甲仙芋筍節、客家獅的動物派對、TAKAO豐潮系列活動，以及38場次「高雄庄頭藝穗節」。「雄熱血」則規畫高雄創意造筏大賽及10餘場舞蹈、電競與各類球賽，讓民眾在暑假盡情揮灑汗水。

觀光局說明，今年同步推動國內旅遊團體補助計畫，歡迎全國旅行社組團來高雄，每團最多可補助1萬3000元。相關活動資訊可至高雄旅遊網官方Facebook、Instagram、高雄GO！APP查詢。

「旗津風箏節暨氣墊水樂園」將於7月25日至8月2日的假日期間登場。圖／高市觀光局提供

壽山動物園推出暑期優惠活動，12歲以下兒童為7月1日至8月31日，每周六日延長開園至晚上6時30分。圖／高市觀光局提供