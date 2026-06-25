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星宇航空7月1日更新機上餐 引進日本大阪燒名店
星宇航空今天公布7月1日起將全面更新機上餐飲，首度引進日本老字號大阪燒名店「千房」，並推出日本福岡出發專屬的手毬壽司。
星宇航空今天發布新聞稿表示，自7月1日起全面升級機上餐飲陣容，本次新菜單以「在地文化演繹」與「異國道地風味」為主軸。
星宇航空說，7月1日起搭乘日本大阪出發前往台北的豪華經濟艙及經濟艙旅客，可於機上享用到創立於1973年、發跡於大阪千日前的老字號名店「千房」大阪燒，未來亦將陸續推出章魚燒、歐姆蛋炒麵等多款關西代表性料理。
另外，星宇航空表示，福岡出發前往台北航線的商務艙網路選餐菜單納入手毬壽司，這次共有6款壽司融合傳統工藝與現代創意巧思。
星宇航空說，美國航線頭等艙餐點則持續由米其林三星餐廳「Taïrroir」態芮主廚何順凱Kai Ho操刀規劃，本季以「在地風味的現代轉譯」為核心，將台灣街頭美食元素揉合Fine Dining細節，像是鹹豆漿、蚵仔煎等元素都將搬上高空。
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