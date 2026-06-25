麥當勞熟客券免費送大麥克！世界盃套餐＋球星杯、大麥克風味沾醬登場

2026 FIFA世界盃席捲全球，麥當勞自7月1日至7月28日期間，也推出期間限定「FIFA世界盃餐」，凡購買任一超值主餐即可加價120元升級，每個套餐皆含主餐、中薯、38元飲品及「經典球星杯」1個。經典球星杯款式包括有「黃金右腳」貝克漢、「亞洲球王」孫興慜、「西班牙新星」亞馬爾、「巴西足球魔術師」小羅納度、「法國傳奇前鋒」亨利，以及人氣角色「奶昔大哥」等共計6款設計，採隨機供應，不可挑款。

自7月1日至7月28日，麥當勞APP會員可參與「三大限定周邊」抽獎活動。活動期間購買任一含「經典球星杯」之套餐，有機會抽中「經典球星杯限定禮盒」；以M Point兌換任一品項回饋券，有機會抽中「足球賽事徽章組」；透過歡樂送2.0訂購任一套餐，則有機會抽中「迷你收藏足球」，三種限定好禮各100組。自7月1日起至7月7日，麥當勞APP也推出限時刮刮樂遊戲，100%中獎，每日可玩一次，優惠包含買就送、指定餐點買一送一等眾多好康。

墨西哥身為本屆FIFA世界盃主辦國之一，麥當勞首度將道地拉丁風味創意入堡，打造全新「美墨莎莎醬牛肉堡」與「美墨莎莎醬辣鷄堡」。7月1日起至7月28日期間限定登場。其中「美墨莎莎醬牛肉堡」選用4盎司厚實安格斯牛肉，搭配由番茄、墨西哥辣椒與青甜椒精心調製的香辣爽口莎莎醬，再淋上帶有芥末風味的秘製香濃墨西哥蛋黃醬，交織出獨特濃郁層次。最後搭配生菜以及特製足球壓紋麵包，單點119元，經典套餐189元。「美墨莎莎醬辣鷄堡」則以辣脆多汁鷄腿排為主角，單點119元，經典套餐189元。另外也推出「足球雙人杯餐」、「美墨分享盒」，以及外送限定「美墨芒果可樂餐」等多元餐組。

連球星貝克漢都為之著迷的「大麥克風味鷄塊沾醬」，將於7月1日同步登台。此款沾醬正是大麥克的經典靈魂，也被麥當勞視為「最高機密」，無論搭配麥克鷄塊或是薯條能帶來絕佳風味，單點10元。7月1日起至9月1日則推出「芒果可口可樂氣泡飲」，選用台灣愛文芒果汁與印度頂級Alphonso芒果泥雙品種調製而成的香甜芒果醬，搭配可口可樂，創造出果香濃郁的沁涼滋味，單點50元。

同時，麥當勞再度攜手台灣地瓜農民推出「金黃地瓜條」，自7月1日起至9月1日限期登場，選用台農57號地瓜製作，有著外層酥脆、內裡綿密的滋味，單點66元，套餐加點價59元，套餐升級價16元。

麥當勞得來速「熟客券」活動再度登場，自7月1日起至8月4日，凡至得來速消費任何餐點（不含醬包及其他非單獨銷售產品），每車每次即贈「熟客券」1張。集滿3張後，於下次至得來速消費餐點時即可兌換「大麥克」1個，每車每次最多可兌換4個。

麥當勞推出「金黃地瓜條」，單點66元。圖／麥當勞提供

麥當勞道地拉丁風味創意入堡，推出全新「美墨莎莎醬牛肉堡」與「美墨莎莎醬辣鷄堡」。圖／麥當勞提供

麥當勞打造全新「美墨莎莎醬牛肉堡」與「美墨莎莎醬辣鷄堡」。圖／麥當勞提供

「芒果可口可樂氣泡飲」，單點50元。圖／麥當勞提供

麥當勞「得來速熟客券」自7月1日限時起跑。圖／麥當勞提供