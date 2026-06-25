球賽熱潮升溫 大全聯18吋巨型蟹味棒 Pizza 開賣

暑假聚餐、看球賽熱潮升溫，大尺寸分享餐點成為消費者採買焦點！大全聯熟食區推出全新職人現作「18吋巨型蟹味棒大比薩」，以超大尺寸搭配吸睛用料搶攻聚會商機，披薩鋪上份量十足的巨型蟹味棒，每支長約15公分，搭配濃郁起司與酥香餅皮，一口咬下能同時感受到海味鮮香與起司奶香交織的豐富口感，成為看球賽、家庭聚餐與好友分享的熱門選擇。

除了話題新品披薩外，大全聯同步推出「買啤酒送披薩」優惠活動。26日~7月9日福利卡友購買德國品牌「帕德博恩啤酒」指定品項，折扣後消費滿999元，即可獲得18吋蟹味棒大比薩乙個（價值399元，於購買當日起14天內可至大全聯熟食部兌換），讓消費者一次備齊聚會美食與飲品。

看球賽就是要大口吃披薩、喝啤酒！大全聯同步祭出德國百年啤酒品牌帕德博恩（Paderborner）優惠活動，品牌擁有超過170年釀酒歷史，主打經典德式風味與順口易飲特色。無論是清爽系淡拉格、麥香較濃郁的窖藏，或是帶有俐落苦韻的皮爾森，都相當適合搭配披薩、炸物與燒烤料理，讓消費者在家看球也能享受宛如餐酒館般的氛圍。

同場加映，「德國帕德博恩 朝聖者啤酒500ml」同步推出優惠，採用自然混濁工藝保留更多麥芽風味，入口圓潤順口，帶有濃郁麵包與麥芽香氣，看好熟食與即食餐飲需求持續成長，大全聯推出超大尺寸披薩結合德國進口啤酒優惠，希望提供消費者更具話題性與高CP值的聚餐新選擇！

（未滿十八歲禁止飲酒，飲酒過量、有害健康，酒後不駕車，安全有保障。）