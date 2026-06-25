三商炸雞力挺2026中華職棒明星賽！12塊炸雞只要333元

2026中華職棒明星賽將於7月18日至7月19日在臺北大巨蛋盛大登場，三商炸雞響應中華職棒明星賽，自6月25日至7月29日推出期間限定應援優惠，祭出12塊炸雞外帶只要333元、雞排套餐99元及翅腿買一送一149元等超值優惠，邀請球迷一起支持明星賽。

本次活動主打「歐告強棒餐」，買6塊炸雞桶送6塊檸檬炸雞桶，原價780元、外帶特價333元，現省447元。金黃酥脆的炸雞外酥內嫩、鮮嫩多汁，搭配清爽酸甜的檸檬風味，無論是揪團看球、朋友聚餐或賽後慶祝，都能一次滿足。

此外，三商i美食卡會員再享專屬優惠， APP領券即可享有會員獨家價，買6塊炸雞桶送6塊檸檬炸雞桶，原價780元、外帶特價323元，現省457元。每塊炸雞不到27元，高CP值優惠，絕對值得手刀領券搶購。

三商炸雞也同步推出「雞排獨享餐」，脆皮大雞排搭配迷你可樂，原價148元、外帶特價99元。厚實雞排裹上酥脆外衣，一口咬下鮮嫩多汁，除了經典原味胡椒外，還有青花椒人氣口味可供選擇，讓球迷一邊欣賞精彩賽事，一邊享受多層次的美味體驗，成為觀賽時最對味的組合。三商炸雞邀請更多球迷一起支持台灣棒球，每一次全壘打及每一次關鍵得分時刻，都有三商炸雞陪伴共享熱血與感動。

活動期間至指定門市內用或外帶，單筆消費滿200元並出示各品牌粉絲專頁指定活動貼文畫面，即可獲得2026 CPBL明星賽聯名歐告L夾乙個。每筆交易限贈乙個，各門市數量有限，送完為止。聯名L夾結合明星賽元素與人氣歐告吉祥物設計，兼具實用與收藏價值，是球迷不可錯過的限定周邊。