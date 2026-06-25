全球麥當勞世足限定餐來了 六款傳奇球星杯一次登場

2026 FIFA世界盃熱潮席捲全球，國際速食龍頭麥當勞同步啟動全球聯動行銷。台灣麥當勞宣布自7月1日起跟進推出期間限定「FIFA世界盃餐」，除祭出六款集結貝克漢、孫興慜等足球傳奇的「經典球星杯」外，全球話題商品「大麥克風味鷄塊沾醬」也首度登台，搶攻世界盃帶動的全球消費商機。

此次推出的「FIFA世界盃餐」將自7月1日至7月28日限時販售，每份套餐包含主餐、中薯、38元飲品以及一款隨機附贈的「經典球星杯」。六款杯身設計集結橫跨不同世代足球代表人物，包括「黃金右腳」貝克漢（David Beckham）、「亞洲球王」孫興慜（Son Heung-min）、西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）、巴西傳奇球星小羅納度（Ronaldinho）、法國名將亨利（Thierry Henry），以及麥當勞經典角色「奶昔大哥」，鎖定球迷收藏市場。

除限定周邊外，被視為近期全球最受矚目商品之一的「大麥克風味鷄塊沾醬」也將同步在台上市。這款醬料被不少消費者視為經典大麥克漢堡靈魂配方，過去曾在海外市場掀起話題，此次首度引進台灣市場，成為本次世界盃檔期另一大亮點。

配合本屆世界盃由美國、加拿大與墨西哥三國聯合主辦，麥當勞也同步推出全新「美墨莎莎醬系列」，包括「美墨莎莎醬牛肉堡」與「美墨莎莎醬辣鷄堡」，以墨西哥風味莎莎醬搭配足球壓紋麵包，呼應本屆賽事主辦國特色，並同步推出「足球雙人餐」、「美墨分享盒」等多款觀賽餐組，搶攻聚餐與看球需求。

此外，台灣麥當勞APP自7月起同步推出限時刮刮樂與會員抽獎活動，消費者可抽「經典球星杯限定禮盒」、「足球賽事徽章組」及「迷你收藏足球」等三大限定周邊。另一方面，人氣配餐「金黃地瓜條」也將於暑假檔期限時回歸，搭配得來速熟客券活動同步啟動，進一步擴大夏季消費動能。