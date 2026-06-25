快訊

MLB／李灝宇手感延燒 對洋基再敲雙安、連4場安打

委內瑞拉連2起規模7以上強震！USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

女生也要教召了 女兵人數創新高為何仍留不住軍官？

聽新聞
0:00 / 0:00

生乳捲爆食安風波！亞尼克公開手工製程 網驚呼：真的用統一布丁

聯合新聞網／ 綜合報導
三顆布丁生乳捲引發食安風波。圖／亞尼克提供
三顆布丁生乳捲引發食安風波。圖／亞尼克提供

知名甜點品牌亞尼克日前與統一布丁聯名推出「三顆布丁生乳捲」，卻因傳出疑似混入布丁杯塑膠碎片，引發食安爭議。亞尼克公布改善措施緊急滅火，並於粉專公開產品製作流程，宣布優化製程，回應外界關注。不過，公開畫面卻意外掀起另一波討論，不少網友驚訝發現，生乳捲內使用的竟是市售的統一布丁本體，而非品牌自行製作的布丁餡料。

亞尼克在臉書發文表示，由於產品製作過程需將布丁逐顆脫模，為提升食品安全，已調整布丁取出的方式，並首次公開「三顆布丁生乳捲」的製作流程。從影片可見，工作人員先撕開統一布丁封膜，再以改良方式取出布丁，避免塑膠杯破損，接著將6顆布丁整齊擺放於蛋糕體上，由師傅手工捲製完成。

業者指出，新的脫模方式雖然較為耗時，導致產量下降，但希望透過更嚴謹的作業流程，確保產品品質與食安無虞，讓消費者能安心享用。

然而，製程曝光後，許多網友的關注焦點卻轉向產品內容本身，驚訝原來真的是用一顆顆市售布丁，「手工蛋糕結果內餡直接用現成統一布丁？」、「原來不是自己做布丁」、「連布丁都不自己製作嗎？」，引發熱議。

不過，也有不少消費者認為，既然產品本來就是與統一布丁聯名合作，直接使用統一布丁作為主要特色並不令人意外，「都叫統一布丁生乳捲了，不用統一布丁才奇怪吧」、「業界聯名本來就是使用品牌原料，不然何必掛名合作」。

此外，也有部分網友將焦點放回食安問題本身。有人質疑，「6月23日前購買的產品是否仍有塑膠碎片風險？」也有人指出，統一布丁塑膠杯材質較脆弱，若透過擠壓方式脫模，確實可能增加碎片掉落風險。

亞尼克先前已坦承，經內部調查後確認異物來源為布丁脫模過程中，因操作不當造成杯緣破損，碎片意外混入產品。公司除全面調整脫模方式外，也增設雙重檢核機制及加強員工教育訓練，希望避免類似事件再度發生。

亞尼克 食安 統一布丁

延伸閱讀

布丁生乳捲混進塑膠碎片！亞尼克認疏失：操作力道控制不當

豬五花變豬九花！連鎖火鍋肉品挨轟「體脂過高」 店家道歉邀免費招待

大谷翔平兩胎只差14個月挨轟不愛妻 醫：真美子最不缺3樣東西

訂閱ChatGPT信用卡遭盜刷近9萬元！苦主發文示警 玉山卡友也喊「中招」

相關新聞

生乳捲爆食安風波！亞尼克公開手工製程 網驚呼：真的用統一布丁

知名甜點品牌亞尼克日前與統一布丁聯名推出「三顆布丁生乳捲」，卻因傳出疑似混入布丁杯塑膠碎片，引發食安爭議。事件延燒數日後，亞尼克於社群公開產品製作流程，宣布優化製程，回應外界關注。不過，公開畫面卻意外掀起另一波討論，不少網友驚訝發現，生乳捲內使用的竟是市售的統一布丁本體，而非品牌自行製作的布丁餡料。

明揭曉年度500碗名單！最強小吃市集必吃　全台人氣名店齊聚西門紅樓

由《500輯》發起、以在地觀點出發的小吃指南「500碗」，2026年度得碗名單將於6月26日正式揭曉，頒獎典禮同步於台北登場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。