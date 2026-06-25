明天揭曉年度500碗名單！最強小吃市集必吃　全台人氣名店齊聚西門紅樓

由《500輯》發起、以在地觀點出發的小吃指南「500碗」，2026年度得碗名單將於6月26日正式揭曉，頒獎典禮同步於台北登場。

今年「500碗最強小吃派對市集」首度擴大規模，集結全台人氣小吃品牌，台北場於6月26日至6月28日於台北西門紅樓北廣場熱鬧舉辦，邀請民眾一起用味蕾認識台灣最具代表性的在地美食。緊接著7月11～12日在高雄夢時代幸福廣場舉辦500碗小吃市集高雄場。

500碗小吃市集台北場舉辦時間。圖／500碗提供 顏甫珉

集碗挑戰開跑！吃美食、解任務還能抽好禮

今年500碗市集也推出「集碗挑戰」活動，採「領卡、吃碗、解任務、抽好禮」四大步驟進行。首先於服務台領取集碗卡，接著至市集任一小吃攤位消費，不限金額即可獲得1枚集碗印章，集滿3攤後即可進入下一階段。

完成吃碗任務後，再前往指定品牌攤位（TOYOTA去哪吃 App、KIRIN一番搾、仕高利達蘇格蘭威士忌與丸莊醬油）任2家，完成品牌現場互動任務，即可獲得品牌印章。完成3枚小吃印章與2枚品牌印章後，即可至服務台參加抽獎，有機會獲得活動限定好禮。

500碗小吃派對市集台北場，推出集碗挑戰活動。圖／500碗提供

攜手環境部頒友善食力獎 結合更多夥伴支持台灣在地小吃文化

為推動環境永續，環境部攜手500碗將特別頒發「500碗 X 環境部 友善食力獎」，透過外送評選方式從本屆500碗得碗店家中，選出「減少一次用塑膠包材、包裝設計簡化」的小吃店家頒發友善食力獎，並提倡建立友善環境的消費習慣，鼓勵小吃業者與消費者共同實踐「源頭減量」。

500碗2026指定用車為TOYOTA，5月推出The 60th-COROLLA 60週年典藏版，將深耕台灣的信賴融入設計，於細節中體現日式工藝的細膩與堅持，期望陪伴每個家庭，寫下更多屬於家的動人故事。

500碗攜手共同夥伴「中國信託uniopen聯名卡」，一同關注台灣在地小店與街頭美食文化。中國信託uniopen聯名卡秉持「無所不在、無時不在，陪你生活每一天」的宗旨，從日常超商、咖啡到百貨量販，隨時隨地提供最貼心的支付與會員體驗。

指定夥伴星展銀行作為全球最佳銀行與連續17年亞洲最安全銀行，此次與「500碗 2026」合作， 7月起同步推出「500碗美食踩點特務行動」專屬優惠，消費者持星展信用卡至精選店家消費，最高可享13%刷卡金回饋。

想輕鬆探索500碗小吃店家，快下載「去哪吃」APP，可以瀏覽得獎榜單，一鍵導航前往店家，輕鬆探索在地人氣美味。每一次猶豫「吃什麼」的時候，就交給「去哪吃」，立即下載註冊最高抽500元折扣金。

吃小吃當然要配酒，KIRIN「一番搾經典款」以100%嚴選麥芽與萃取第一道麥汁釀造，呈現講究風味的經典美味，而「一番搾零糖質」以創新糖質CUT製法，提供滿足追求甘醇順口與均衡生活的新世代需求；而威士忌品牌仕高利達希望透過「500碗」所代表的在地美食文化，展現威士忌與台灣多元小吃、熱炒及聚餐文化之間自然且貼近生活的連結。

代表台灣人幸福的味道丸莊醬油，傳承百年，更是許多小吃店的最佳夥伴。

500碗合作夥伴。圖／500碗提供

全台人氣名店齊聚！不用環島，一站吃遍500碗話題美食

今年500碗小吃市集台北場，共集結12家人氣品牌參與，橫跨台北、新北、台中、台南、高雄與花蓮等地，打造歷年來最具規模的小吃盛會。

首次參與500碗市集的品牌包括花蓮傳奇名店玉里橋頭臭豆腐（6/27限定出攤）、高雄創新小吃代表迪記法式豬舌飯、超過30年的經典名店犇鐵板燒，以及人氣牛肉麵名店天東86牛肉麵（6/26限定出攤）。玉里橋頭臭豆腐將推出限定版涼拌臭豆腐，天東86牛肉麵則帶來每日現滷的招牌老香熱滷。

台北場更邀請兩大傳奇品牌師園鹽酥雞與鼎旺麻辣鍋首度跨界合作。鼎旺是台北知名麻辣鍋名店，更是同時獲得500盤與500碗肯定，此次與師園推出市集限定組，將麻辣鴨血豆腐與經典鹽酥雞一次呈現。

鼎旺麻辣鍋Ｘ師園鹹酥雞（左圖起，順時針）、台中租界 炭火蝦飯與犇 鐵板燒。圖／業者提供 顏甫珉

排隊名店陣容同樣不容錯過，包括台灣首創炭火蝦飯品牌租界、世界冠軍披薩品牌GINO PIZZA X 君諾食品、台南人氣名店糯夫米糕、傳承三代手工製作的鄒記菜包、台北經典甜點品牌春美冰菓室、海鮮控口袋名單源慶鮮蚵，以及以招牌蔥油雞與滷肉飯聞名的開囍滷肉專賣店等，共同打造最具代表性的台灣小吃盛宴。

從世界冠軍披薩、傳奇麻辣鍋、名人指定牛肉麵，到排隊米糕、臭豆腐與經典甜品，今年500碗最強小吃派對再次集結全台人氣美食。無論是第一次認識500碗，或是歷年支持500碗的忠實讀者，都能在活動現場找到屬於自己的必吃名單。

GINO PIZZA X 君諾食品（左圖起，順時針）、天東86牛肉麵與玉里橋頭臭豆腐。圖／業者提供

6月26～28日台北西門紅樓北廣場出攤名單：鼎旺麻辣鍋Ｘ師園鹹酥雞、鄒記菜包、迪記法式豬舌飯、台中租界 炭火蝦飯、GINO PIZZA X 君諾食品、欲罷不能鹹水雞、春美冰菓室、源慶鮮蚵、開囍滷肉專賣店、犇鐵板燒、糯夫米糕、天東86牛肉麵（限定6/26出攤）、玉里橋頭臭豆腐（限定6/27出攤）。

開囍滷肉專賣店（左圖起，順時針）、鄒記菜包與迪記法式豬舌飯。圖／業者提供

500碗2026小吃市集 台北場 日期：2026/6/26-28（五至日） 時間：周五16:00-20:00、周六12:00-20:00、周日12:00-18:00 地點：西門紅樓北廣場（台北市萬華區西門里成都路10號） ＊氣候多變，建議攜帶雨具

500碗首度推出獨家禮包，特價399元。圖／500碗提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康