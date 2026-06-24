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Popeyes進軍板橋「抽套餐」現賺425元！「IKIGAI燒肉」首度插旗高雄

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「Popeyes」主打美式風格炸雞與多種特色餐點。記者陳睿中/攝影
「Popeyes」主打美式風格炸雞與多種特色餐點。記者陳睿中/攝影

來自美國路易斯安那州的人氣炸雞「Popeyes」將於6月26日正式進駐板橋，開設全新門市「板橋雙十店」，也是品牌在台的第6間分店。為慶祝新店登場，開幕日前50名來店消費顧客，單筆消費滿100元可參加「開幕大輪盤」活動一次，有機會獲得「嗨醬鬆脆雞柳大滿足套餐」（價值425元），還有鬆脆雞翅盒、布里歐雞腿堡、薯條買一送一、檸檬飲買一送一等不同贈禮。

另外6月26日至6月30日期間，凡單筆消費滿200元，即可獲贈「50元折價券」1張。即日起至7月15日止，完成Google商家評論並追蹤，即可參加抽獎活動，有機會獲得「嗨醬鬆脆雞柳套餐」1份，價值239元。

主打個人燒肉套餐的「IKIGAI燒肉專門店」自2022年首店開幕至今，6月25日將進駐高雄左營新光三越彩虹市集，打造高雄第一間、品牌第9間店。店內提供有「美國牛胸腹大盛」、「五重奏盛合」、「全美牛盛合」、「美國PR嫩肩&甕漬巨龍燒肉雙拼」等多種套餐選擇。

慶祝新店開幕，6月25日至8月31日，推出「開幕慶典雙人套餐」，包含牛胸腹＆肩小排雙拼套餐、豚五花＆雞腿雙拼套餐，以及甕漬巨龍燒肉70g與櫛瓜1份，優惠價1,138元。7月31日，凡於指定全家便利商店與大戶屋，可索取開幕活動DM，憑券於平日點購任一套餐，可贈送「牛胸腹」50g或「鮮小花枝」6P。

「IKIGAI燒肉專門店」主打個人燒肉套餐。圖／全家國際餐飲提供
「IKIGAI燒肉專門店」主打個人燒肉套餐。圖／全家國際餐飲提供

燒肉 板橋 高雄

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