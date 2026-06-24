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林柏宏自認「眼鏡臉」進店就想買 Lily為小S選眼鏡背後竟藏媽媽黑歷史
GENTLE MONSTER在台灣的第二家據點於台中漢神洲際購物廣場開幕，並邀請到林柏宏、Karencici、Lily 許韶恩站台，以各自風格詮釋2026 Veggie系列眼鏡。
林柏宏自認是「眼鏡臉」，「我每天都會戴眼鏡出門，不管是墨鏡，或是透明、半透明鏡片，都很愛」。他認為每個人戴上墨鏡後真的都會變好看，他自己每次走進GENTLE MONSTER，除了空間的視覺享受，每次都會想帶一副墨鏡回家。關於推薦的新品，他說「這次有個很可愛的Veggie系列，每副眼鏡都可以摺疊的很小，我日常也都會配戴這副眼鏡」。
Lily談到怎麼選眼鏡？「我覺得一定要找到適合自己臉型與風格的眼鏡，大家可以到GENTLE MONSTER親自配戴試試看」。被問到最想推薦哪一款眼鏡給媽媽小S？她興奮的說「我一定會選這款紅色Vanilla眼鏡，因為之前跟媽媽去逛街時，她穿過一件真的超醜的紅上衣，我想提醒她這段很醜的回憶。」
Karencici也說「我應該算是眼鏡臉，私下蠻常戴眼鏡，如果是輕鬆的穿著，我會戴上有設計感的眼鏡，讓穿搭更加分。私底下最喜歡的還是Veggie系列，不只戴上去好看，又可以折疊帶出門很方便，除了有透明鏡片、墨鏡都有，是很棒的設計」。
GENTLE MONSTER漢神洲際購物廣場門市展示全新裝置藝術「THE GIANT」與「Star」，Lily形容店內空間宛如走進日本動漫《進擊的巨人》的世界；Karencici則大讚店內每個角落都很好拍。
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