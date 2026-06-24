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「老乾杯」菜單升級了！7種和牛拼盤999 全新和牛料理、稀少部位上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
老乾杯與KANPAI CLASSIC推出2026全新菜單。圖／乾杯提供
老乾杯與KANPAI CLASSIC推出2026全新菜單。圖／乾杯提供

和牛燒肉「老乾杯」與「KANPAI CLASSIC」即日起推出全新菜單，使用宮崎牛、向日葵牛、北海道佐呂間牛、富良野牛等四種和牛品牌，呈獻多款稀少部位，並提供升級版的和牛拼盤，以及多款全新和牛料理。

全新和牛拼盤一次集結7款精選燒肉，包含紛雪燒、特選姿切、鹽蔥燒、上等牛五花、牛肋條與橫膈膜，搭配紐約客、菲力等頂級牛排選擇，每份999元起，較過去品項更豐富，價格也更親民。全新推出的「匠套餐」則涵蓋升級版和牛拼盤與多款新料理，採15道式設計，每人1,980元。

此外，老乾杯此次還推出日本和牛稀少部位「千本筋」與「天狗」。「千本筋」位於牛腱心核心部位，因佈滿細緻筋絡而得名，燒烤後口感脆彈、富有嚼勁；「天狗」則取自上板腱，因外型神似日本傳說中天狗的長鼻而命名，肉質柔嫩多汁，適合燒肉愛好者享受不一樣的感受。

不僅如此，老乾杯也透過全新醬料搭配，重新詮釋經典燒肉部位。例如「涮涮壽喜燒日本和牛紐約客」改以山藥泥特製沾醬取代傳統生蛋黃，風味更溫潤順口；「澳洲和牛橫膈膜」則採兩種型態，厚切橫膈膜搭配奶油鐵板淋醬與炸蒜片，凸顯濃郁肉汁與焦香；薄切橫膈膜則佐以茗荷金桔碰醋醬，展現爽口俐落的風味層次。

老乾杯此次也推出多款和牛料理，包括有「醃漬甜蝦日本和牛燒肉壽司」、「和牛香味玉子燒」、「日本和牛牛腱肉煮」及「和牛刈包」、「日本和牛清湯拉麵」、「日本和牛鮮味岩手盛岡金桔冷麵」等不同品項。釜飯系列則推出「日本和牛旨煮半熟蛋天婦羅釜飯」、「星鰻天婦羅釜飯」、「鮭魚親子釜飯」及「水果玉米釜飯」等選擇。

老乾杯此次推出「醃漬甜蝦日本和牛燒肉壽司」、「日本和牛牛腱肉煮」及「和牛刈包」等多款新料理。圖／乾杯提供
老乾杯此次推出「醃漬甜蝦日本和牛燒肉壽司」、「日本和牛牛腱肉煮」及「和牛刈包」等多款新料理。圖／乾杯提供

厚切橫膈膜搭配奶油鐵板淋醬與炸蒜片，凸顯濃郁肉汁與焦香。圖／乾杯提供
厚切橫膈膜搭配奶油鐵板淋醬與炸蒜片，凸顯濃郁肉汁與焦香。圖／乾杯提供

老乾杯新推出「天狗」與「千本筋」等稀少部位。圖／乾杯提供
老乾杯新推出「天狗」與「千本筋」等稀少部位。圖／乾杯提供

和牛拼盤全新升級，每套999元起。圖／乾杯提供
和牛拼盤全新升級，每套999元起。圖／乾杯提供

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