聽新聞
0:00 / 0:00
「老乾杯」菜單升級了！7種和牛拼盤999 全新和牛料理、稀少部位上桌
和牛燒肉「老乾杯」與「KANPAI CLASSIC」即日起推出全新菜單，使用宮崎牛、向日葵牛、北海道佐呂間牛、富良野牛等四種和牛品牌，呈獻多款稀少部位，並提供升級版的和牛拼盤，以及多款全新和牛料理。
全新和牛拼盤一次集結7款精選燒肉，包含紛雪燒、特選姿切、鹽蔥燒、上等牛五花、牛肋條與橫膈膜，搭配紐約客、菲力等頂級牛排選擇，每份999元起，較過去品項更豐富，價格也更親民。全新推出的「匠套餐」則涵蓋升級版和牛拼盤與多款新料理，採15道式設計，每人1,980元。
此外，老乾杯此次還推出日本和牛稀少部位「千本筋」與「天狗」。「千本筋」位於牛腱心核心部位，因佈滿細緻筋絡而得名，燒烤後口感脆彈、富有嚼勁；「天狗」則取自上板腱，因外型神似日本傳說中天狗的長鼻而命名，肉質柔嫩多汁，適合燒肉愛好者享受不一樣的感受。
不僅如此，老乾杯也透過全新醬料搭配，重新詮釋經典燒肉部位。例如「涮涮壽喜燒日本和牛紐約客」改以山藥泥特製沾醬取代傳統生蛋黃，風味更溫潤順口；「澳洲和牛橫膈膜」則採兩種型態，厚切橫膈膜搭配奶油鐵板淋醬與炸蒜片，凸顯濃郁肉汁與焦香；薄切橫膈膜則佐以茗荷金桔碰醋醬，展現爽口俐落的風味層次。
老乾杯此次也推出多款和牛料理，包括有「醃漬甜蝦日本和牛燒肉壽司」、「和牛香味玉子燒」、「日本和牛牛腱肉煮」及「和牛刈包」、「日本和牛清湯拉麵」、「日本和牛鮮味岩手盛岡金桔冷麵」等不同品項。釜飯系列則推出「日本和牛旨煮半熟蛋天婦羅釜飯」、「星鰻天婦羅釜飯」、「鮭魚親子釜飯」及「水果玉米釜飯」等選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。