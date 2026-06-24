快訊

傳吳明賢「三根心臟動脈皆堵塞」 醫曝預防關鍵：一根塞住就很嚴重

專訪／影后失業中！全民瘋股票她不跟：吃老本理什麼財

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣虎航邀林威助任日本品牌大使 盼吸引更多日本旅客遊台

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台灣虎航邀請前旅日職棒名將林威助擔任日本市場新任宣傳大使。圖／台灣虎航提供
台灣虎航邀請前旅日職棒名將林威助擔任日本市場新任宣傳大使。圖／台灣虎航提供

台灣虎航邁入營運第12年，今天在日本大阪舉行記者會，正式宣布邀請前旅日職棒名將、現任富邦悍將副領隊的林威助擔任日本市場品牌宣傳大使，盼藉由其深受台日球迷喜愛的職人形象，吸引更多日本旅客來台觀光。記者會現場首度公開林威助全新形象宣傳影片，並邀請資深阪神虎球迷的日本知名搞笑藝人增田英彥擔任特別嘉賓，與林威助在台上展開精采的台日棒球文化對談。

台灣虎航董事長黃世惠表示，台灣虎航目前飛航日本22個航點、34條航線，為飛航日本航點最多的國籍航空，9月再新增高雄－石垣島及高雄－小松航線後，總航線數將達36條。隨著日本政府7月起調降10年期護照規費，預期將帶動新一波海外旅遊需求，此時攜手林威助推廣台灣觀光是最佳時機。

黃世惠指出，林威助當年赴日追逐棒球夢，憑藉專業、真誠與堅持在日本職棒發光發熱，其精神與台灣虎航品牌理念高度契合，期望透過他的影響力，向日本民眾介紹台灣多元文化與旅遊魅力。近年台灣虎航積極布局日本市場，除桃園外，也陸續開闢台中、台南及高雄直飛日本航線，希望帶動雙向旅遊發展，能夠反向將日本各地的遊客帶到全台灣進行深度旅遊。

日本知名搞笑藝人增田英彥（左二）、台灣虎航董事長黃世惠（左三）、日本市場新任宣傳大使林威助（左四）、商務長許致遠（左五）今天一同參與日本記者會。圖／台灣虎航提供
日本知名搞笑藝人增田英彥（左二）、台灣虎航董事長黃世惠（左三）、日本市場新任宣傳大使林威助（左四）、商務長許致遠（左五）今天一同參與日本記者會。圖／台灣虎航提供

台灣虎航董事長黃世惠（左）與日本市場新任宣傳大使林威助（右）進行簽約儀式。圖／台灣虎航提供
台灣虎航董事長黃世惠（左）與日本市場新任宣傳大使林威助（右）進行簽約儀式。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 日本

延伸閱讀

態度決定一切！ 林威助接下台灣虎航日本市場品牌大使

油價走低暑假出國潮來了！華航、長榮航、虎航及星宇股價人氣旺

去日本注意！ 米克拉颱風影響 明天國籍航空異動1次看

日本豪斯登堡砸重金大變身 首座絕景雲霄飛車2027登場

相關新聞

林柏宏自認「眼鏡臉」進店就想買 Lily為小S選眼鏡背後竟藏媽媽黑歷史

GENTLE MONSTER在台灣的第二家據點於台中漢神洲際購物廣場開幕，並邀請到林柏宏、Karencici、Lily 許韶恩站台，以各自風格詮釋2026 Veggie系列眼鏡。

「老乾杯」菜單升級了！7種和牛拼盤999　全新和牛料理、稀少部位上桌

和牛燒肉「老乾杯」與「KANPAI CLASSIC」即日起推出全新菜單，使用宮崎牛、向日葵牛、北海道佐呂間牛、富良野牛等四種和牛品牌，呈獻多款稀少部位，並提供升級版的和牛拼盤，以及多款全新和牛料理。

香港酒吧女神Shelley回鄉創業 勇奪「2026亞洲50」最佳調酒師

香港酒吧「Mius」創辦人Shelley Tai，榮獲「2026亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）」的「Altos 同業票選最佳調酒師獎（Altos Bartenders’Bartender Award）」，成為本年度率先公布的特別獎項得主之一。此獎項由入選2026年度榜單酒吧的調酒師共同投票選出，也是「亞洲50最佳酒吧」 唯一由業界同儕評選的獎項，象徵來自亞洲調酒社群最直接的肯定。

張力與慵懶的法式新解 香港直擊CELINE 2026冬季系列

與巴黎文化密不可分的時尚品牌CELINE，其2026冬季大秀首發於歷史與學術核心的法蘭西學會，體現品牌紮根法國文化的強度。今日品牌則在香港舉辦靜態預覽，呈現服裝、包款、配件與絲巾全系列，成為冬季新品於亞洲的風格暖身。

有「肌」風潮崛起！7-ELEVEN CITY CAFE首推「榛果摩卡高蛋白拿鐵」

近年「高蛋白質飲食」、「機能性咖啡」已成為新興飲品趨勢，超商雞胸肉、蛋品、植物性蛋白飲等業績逐年成長，甚至冷藏豆漿多品牌主打高蛋白系列，創造全新有「肌」風潮。

7-ELEVEN「星級饗宴」翻玩創意台味！「椒香皮蛋香菜冷麵」挑戰味蕾

7-ELEVEN「星級饗宴」最受歡迎的台菜系列再端新菜單，6月24日起攜手連續多年榮獲米其林一星殊榮的「台北美福大飯店米香台菜」、「富錦樹台菜香檳」兩大名店，除了將經典台式桌菜料理變化成一人開吃的超商鮮食，更與星級主廚團隊共同發揮創意，打造衝擊味蕾的餐飲體驗，6月24日至7月7日新品上市期間享限量OPENPOINT點數兌換嘗鮮價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。