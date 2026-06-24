台灣虎航邀林威助任日本品牌大使 盼吸引更多日本旅客遊台

台灣虎航邁入營運第12年，今天在日本大阪舉行記者會，正式宣布邀請前旅日職棒名將、現任富邦悍將副領隊的林威助擔任日本市場品牌宣傳大使，盼藉由其深受台日球迷喜愛的職人形象，吸引更多日本旅客來台觀光。記者會現場首度公開林威助全新形象宣傳影片，並邀請資深阪神虎球迷的日本知名搞笑藝人增田英彥擔任特別嘉賓，與林威助在台上展開精采的台日棒球文化對談。

台灣虎航董事長黃世惠表示，台灣虎航目前飛航日本22個航點、34條航線，為飛航日本航點最多的國籍航空，9月再新增高雄－石垣島及高雄－小松航線後，總航線數將達36條。隨著日本政府7月起調降10年期護照規費，預期將帶動新一波海外旅遊需求，此時攜手林威助推廣台灣觀光是最佳時機。

黃世惠指出，林威助當年赴日追逐棒球夢，憑藉專業、真誠與堅持在日本職棒發光發熱，其精神與台灣虎航品牌理念高度契合，期望透過他的影響力，向日本民眾介紹台灣多元文化與旅遊魅力。近年台灣虎航積極布局日本市場，除桃園外，也陸續開闢台中、台南及高雄直飛日本航線，希望帶動雙向旅遊發展，能夠反向將日本各地的遊客帶到全台灣進行深度旅遊。

日本知名搞笑藝人增田英彥（左二）、台灣虎航董事長黃世惠（左三）、日本市場新任宣傳大使林威助（左四）、商務長許致遠（左五）今天一同參與日本記者會。圖／台灣虎航提供