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香港酒吧女神Shelley回鄉創業 勇奪「2026亞洲50」最佳調酒師

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
香港酒吧 「Mius」創辦人Shelley Tai ，榮獲「2026亞洲50最佳酒吧」的「Altos同業票選最佳調酒師獎」。圖／亞洲50最佳酒吧提供
香港酒吧 「Mius」創辦人Shelley Tai ，榮獲「2026亞洲50最佳酒吧」的「Altos同業票選最佳調酒師獎」。圖／亞洲50最佳酒吧提供

香港酒吧「Mius」創辦人Shelley Tai，榮獲「2026亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）」的「Altos 同業票選最佳調酒師獎（Altos Bartenders’Bartender Award）」，成為本年度率先公布的特別獎項得主之一。此獎項由入選2026年度榜單酒吧的調酒師共同投票選出，也是「亞洲50最佳酒吧」 唯一由業界同儕評選的獎項，象徵來自亞洲調酒社群最直接的肯定。

即將於7月28日在澳門永利皇宮舉行的「2026亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮前，「Altos 同業票選最佳調酒師獎」提前揭曉，旨在表彰對亞洲酒吧文化產生深遠影響的人物，肯定其在調酒技藝、待客精神與社群推動上的長期貢獻。

Shelley Tai 的調酒旅程始於20歲，一開始只是因緣際會進入酒吧工作，卻在過程中逐漸發現對風味、技術與服務的熱情。她曾於香港知名酒吧 「FINDS」、「Quinary」 等場域磨練，並在2019年奪下「Diageo World Class 」世界頂尖調酒大賽港澳區冠軍，累積深厚實戰經驗。

她曾前往新加坡發展，擔任「Nutmeg & Clove」營運總監，參與打造酒吧品牌成長。該酒吧曾登上「2025亞洲50最佳酒吧」與「2025世界50最佳酒吧」榜單，分別位列亞洲第24名及世界第50名。五年歷練後，Shelley選擇回到香港，創立個人品牌「Mius」，開啟另一階段的創業旅程。

「Mius」 的核心理念是「將簡單的事做到最好」。不同於追求華麗視覺效果的潮流酒吧，Shelley 更重視風味本質與製作細節，透過重新演繹經典雞尾酒、自家創作特調，以及精選小農香檳，展現她對工藝與平衡感的堅持。

「Mius」的招牌作品包括保持純淨口感、不加冰塊製作的Highball；重新調整風味結構、呈現清爽層次的Garibaldi；以及加入龍舌蘭酒、茴香花粉、橄欖、龍膽草與青檸的Dirty Margarita。每一杯作品都回歸簡潔邏輯，在克制中尋找創新可能。

自開業以來，「Mius」憑藉低調優雅的空間、細膩的服務與高度一致的品質，在香港酒吧圈迅速累積聲量。而 Shelley 的影響力也不僅止於經營一間酒吧，她更透過跨越香港與新加坡市場的經驗，以及穩健的領導方式，成為亞洲新世代調酒人才的重要代表。

「亞洲50最佳酒吧」內容及創意總監 Emma Sleight 表示，Shelley展現了亞洲款待業新一代領袖特質，她證明即使是鄰里型酒吧，也能透過文化、服務與技藝創造深遠影響。對於此次獲獎，Shelley Tai表示，能獲得眾多資深調酒師肯定深感榮幸，也感謝 Mius 團隊一路支持。她希望延續前輩帶給自己的啟發，成為能影響下一代調酒人的力量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Mius」的空間低調優雅，在香港酒吧圈迅速累積聲量。圖／亞洲50最佳酒吧提供
「Mius」的空間低調優雅，在香港酒吧圈迅速累積聲量。圖／亞洲50最佳酒吧提供

香港

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