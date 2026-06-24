張力與慵懶的法式新解 香港直擊CELINE 2026冬季系列

與巴黎文化密不可分的時尚品牌CELINE，其2026冬季大秀首發於歷史與學術核心的法蘭西學會，體現品牌紮根法國文化的強度。今日品牌則在香港舉辦靜態預覽，呈現服裝、包款、配件與絲巾全系列，成為冬季新品於亞洲的風格暖身。

由於這是創意總監Michael Rider上任後的第三場秀，受到各方高度留意，他最終選擇回歸服裝本質，將焦點放在「個人風格」，提供女性自由詮釋衣櫥的方案。他在繼承品牌黑白核心色調的同時，大膽加入紅、紫、粉色與動物印花。喇叭形狀散見於雙排扣外套、褲裝，甚至一款運用柔軟小羊皮並在兩側縫線加強結構感的小黑裙，展現巴黎女性的自由與風雅；大衣與上衣則加入箱形立體結構，並於裙裝應用了圓形肩線，在結構與柔軟、合身與寬鬆、克制與感性間找到完美平衡。

精緻緞面（Satin）被刻意加入了折痕，創造歲月的時光感，Michael Rider並透過同色調層次穿搭（Tone on Tone）與單色造型（Monochromatic Dressing），將羊毛與絲緞、霧面與光澤、光滑與粒面皮革等不同面料的光澤與同色系堆疊，看似大膽中延續CELINE經典內斂的DNA。

包款方面，預計8月底上市的新款核心Flair Bag包款延伸自經典設計，其獨特的外擴輪廓融合結構感與流動感，結構化頂部與柔軟下擺形成鮮明對比。鎖扣尺寸縮小，同時具有打開上蓋後出現第二個Triomphe Logo殘影視覺的「影子效應」，成為系列焦點。另一只重點設計：17 Bag則為16 Bag的延伸，透過多隔層設計與靈活背法，可手抓、單肩背或斜背，回應當代女性對實用性與精緻感並存的需求。

同時針對七夕情人節則將發表以「太陽與月亮」組合為主題印花的七夕限定系列，象徵愛情隱喻並出現在牛仔褲後口袋刺繡與絲巾，展現法式古典與中式浪漫的風格交集。

全新CELINE 17包款，可肩背、斜背或手提，帶來多元造型可能。圖／CELINE提供

同樣是紅色系但採用粉紅、桃紅與紫紅色的tone on tone疊加，是CELINE 2026冬季的設計重點之一。圖／CELINE提供

CELINE Flair亮澤牛皮革小型手提包，24*12*9公分，12萬元。圖／CELINE提供

Trench Coat長風衣的內襯選用以彩色格紋，展現出法式風格冷靜與熱情的一體兩面。圖／CELINE提供

CELINE 17粒面牛皮革手提包，27.5*15*14公分，11萬5,000元。圖／CELINE提供

CELINE Flair亮澤牛皮革中型手提包，34*14*13公分，14萬5,000元。圖／CELINE提供

CELINE 2026冬季系列立基於「張力與鬆弛」的概念，並以修長垂直、結構化剪裁、雕塑感圓潤輪廓為三大主軸。記者釋俊哲／攝影

靈感來自海洋的Shell Jewelry項鍊，以造型多元的疊掛元素創造出豐盛與驚喜。記者釋俊哲／攝影