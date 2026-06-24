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有「肌」風潮崛起！ 7-ELEVEN CITY CAFE首推「榛果摩卡高蛋白拿鐵」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
活動期間購買兩杯CITY CAFE「榛果摩卡高蛋白拿鐵（22g）」加39元還能加購「這杯有在練」杯套，共有清爽運動、鋼鐵意志、自在風格等3款，各款數量有限，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
活動期間購買兩杯CITY CAFE「榛果摩卡高蛋白拿鐵（22g）」加39元還能加購「這杯有在練」杯套，共有清爽運動、鋼鐵意志、自在風格等3款，各款數量有限，售完為止。圖／7-ELEVEN提供

近年「高蛋白質飲食」、「機能性咖啡」已成為新興飲品趨勢，超商雞胸肉、蛋品、植物性蛋白飲等業績逐年成長，甚至冷藏豆漿多品牌主打高蛋白系列，創造全新有「肌」風潮。

7-ELEVEN CITY CAFE今年看好機能型飲品需求持續成長，喝咖啡逐漸結合營養補給趨勢，自6月24日起推出全新高蛋白拿鐵，期望打造兼具風味、營養與便利性全新選擇。

CITY CAFE「榛果摩卡高蛋白拿鐵（22g）」整杯含有22g蛋白質，約相當於3顆雞蛋或1塊雞胸肉的蛋白質含量，採用牛奶蛋白與大豆蛋白雙重蛋白來源，更提供完整均衡的營養來源，每杯含超過4,300mg支鏈胺基酸（BCAA），無論是運動後補充、工作忙碌或日常營養管理，都能讓蛋白質補給更到位；以蛋白飲市場熱銷巧克力風味為基底，結合咖啡打造榛果摩卡風味並添加真實榛果醬，帶出堅果香氣與可可層次。

CITY CAFE「榛果摩卡高蛋白拿鐵（22g）」新品售價90元（大杯冰飲）、6月24日至7月7日活動期間享嘗鮮價79元；購買兩杯加39元還能加購「這杯有在練」杯套，將健身話題融入日常咖啡文化，共有清爽運動、鋼鐵意志、自在風格等3款，各款數量有限，售完為止。

此外，7-ELEVEN為豐富有「肌」生活選擇，攜手統一超商好鄰居文教基金會支持的「青年深根計畫」團隊—禾乃川、育誠蛋品、田野勤學，於7-ELEVEN i預購、賣貨便及限定門市持續推廣全豆豆乳、黑豆茶、好蘊鐵蛋、豆纖棒等，補充蛋白質同時支持青年團隊在地創生。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

瞄準有「肌」風潮，7-ELEVEN CITY CAFE新推出「榛果摩卡高蛋白拿鐵（22g）」。圖／7-ELEVEN提供
瞄準有「肌」風潮，7-ELEVEN CITY CAFE新推出「榛果摩卡高蛋白拿鐵（22g）」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN CITY CAFE引領超商通路首推「榛果摩卡高蛋白拿鐵（22g）」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE引領超商通路首推「榛果摩卡高蛋白拿鐵（22g）」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN為豐富有「肌」生活選擇，攜手統一超商好鄰居文教基金會支持的「青年深根計畫」團隊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN為豐富有「肌」生活選擇，攜手統一超商好鄰居文教基金會支持的「青年深根計畫」團隊。圖／7-ELEVEN提供

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