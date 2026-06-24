7-ELEVEN「星級饗宴」翻玩創意台味！ 「椒香皮蛋香菜冷麵」挑戰味蕾

7-ELEVEN「星級饗宴」最受歡迎的台菜系列再端新菜單，6月24日起攜手連續多年榮獲米其林一星殊榮的「台北美福大飯店米香台菜」、「富錦樹台菜香檳」兩大名店，除了將經典台式桌菜料理變化成一人開吃的超商鮮食，更與星級主廚團隊共同發揮創意，打造衝擊味蕾的餐飲體驗，6月24日至7月7日新品上市期間享限量OPENPOINT點數兌換嘗鮮價。

7-ELEVEN「星級饗宴」透過與高端餐飲品牌合作開發差異化鮮食，將高價位的餐飲體驗轉化為物超所值、日常可及的超商美食，架構獨有的星級聯名平台，合作對象橫跨國際五星級飯店、米其林餐廳、海外知名飯店品牌與話題名店。5年來合作品牌已達12家，迄今已推出逾百款聯名商品，年累計購買人次超過5千萬，堪稱近年超商最熱賣的鮮食品牌之一。

7-ELEVEN表示，台菜主廚私房功夫菜經過超商系統化量產，不僅可神還原餐廳的美味料理，也藉由主廚團隊提供獨家調味、料理手法、食材搭配帶來具有超商特色的創意餐點，像是去年與「台北美福大飯店米香台菜」、「富錦樹台菜香檳」合作，將餐廳招牌菜變化為「鹹酥蝦御飯糰」、「蟹黃蝦仁豆腐煲燴飯」、「富錦樹—剝皮辣蝦滑蛋燴飯」等都備受消費者喜愛，今年也特別開發適合夏季品嘗的飯糰、冷麵、冷藏配菜等。

本次7-ELEVEN「星級饗宴」攜手兩大米其林星級餐廳推出多款翻玩台味的創意新品，其中「米香黑胡椒紅酒牛肉飯糰」內餡選用肉質軟嫩的牛腿肉，以特調黑胡椒與紅酒快炒，微辣開胃；「米香催淚蛋親子丼飯」創新演繹米香餐廳招牌功夫菜「催淚蛋」，雞腿蓉以辣椒與辛香料爆香，再搭配鬆軟的香烤蛋片與鮮嫩雞腿肉，打造鹹香下飯的親子丼。

富錦樹台菜香檳則主打夏日風情的創意台菜，全新開發「富錦樹鳳梨蝦球飯糰」蛋鬆拌飯搭配Q彈蝦仁、酸甜鳳梨與美乃滋，經典宴客菜化身便利攜帶的圓形飯糰；「富錦樹椒香皮蛋香菜冷麵」使用皮蛋和香菜兩大話題食材絕妙搭配，冷麵醬汁使用香濃麻醬和剝皮辣椒調製，麵體是Q彈富有香菜香氣的香菜冷麵，配料則以皮蛋與四川青花椒炒製後散發迷人椒麻尾韻，將是今夏最具話題性的台式創意冷麵。

同步推出的「富錦樹鳳梨苦瓜排骨湯」，以豬肩排、醬鳳梨與苦瓜慢火燉煮，特別由主廚指導加入玄米增添焙火香氣，湯頭呈現鹹甜回甘；「富錦樹金沙南瓜」將鹹蛋黃大火快炒至金黃酥香，拌入鬆綿香甜的栗子南瓜，適合當作清爽主食或搭餐食用。

7-ELEVEN「星級饗宴」推出今夏最強星級台菜聯名，翻玩創意台味。圖／7-ELEVEN提供

「米香催淚蛋親子丼飯」創新演繹米香餐廳招牌功夫菜「催淚蛋」，打造鹹香下飯的親子丼。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「星級饗宴」透過與高端餐飲品牌合作開發差異化鮮食，將高價位的餐飲體驗轉化為物超所值、日常可及的超商美食。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「星級饗宴」攜手連續多年榮獲米其林一星殊榮的「台北美福大飯店米香台菜」、「富錦樹台菜香檳」兩大名店。圖／7-ELEVEN提供

「富錦樹金沙南瓜」、「富錦樹鳳梨苦瓜排骨湯」。圖／7-ELEVEN提供