淡水「得忌利士洋行」完全導覽 7月4日、5日限定登場

新北市立淡水古蹟博物館與看見．齊柏林基金會首度合作，7月4日、5日推出限時限量的「得忌利士洋行完全導覽」主題活動並加碼參觀2個新展覽，全程免費可省150元門票，26日中午開放線上報名，只有40個名額，額滿為止。

古蹟博物館館長蔡美治指出，得忌利士洋行是淡水開港與航運見證者，前身為道格拉斯汽船公司，目前洋行保有前棟「第一檢查場」及後棟「輸入品倉庫」，場所空間均改為藝文展場。近日淡古與齊柏林基金會同步推出新展覽，特別規畫限定版主題導覽深入認識洋行，理解文化資產的價值與意義。

7月4日（六）、5日（日）上午10時30分至中午12時，將由專業導覽員帶領遊客深度探索百年洋行的建築風貌與歷史故事，加碼免費參觀最新常設展「微型館」及年度特展「RE見：齊柏林俯瞰台灣」，全方位解鎖得忌利士洋行。每場次限額20名，共計2場，6月26日（五）中午12時在官方網站https://www.tshs.ntpc.gov.tw/開放線上報名。

淡古在洋行前棟推出的全新常設展以微型館為主題，把古蹟園區12座文化資產分為「大航海時代」、「淡水開港通商」、「清法戰爭滬尾之役」及「日治時期」4大展區，各區設計互動遊戲展現不同時代重點特色，並展示地形模型，以上帝視角俯瞰古蹟座落點。

洋行後棟的齊柏林空間推出新年度特展由三金設計師方序中統籌策展，首度結合國家太空中心衛星影像成果，並邀請五月天瑪莎與知名導演吳仲倫打造專屬展區，讓遊客重新看見台灣的美麗與變遷，展期至明年5月10日，全票150元，這次活動免費。

新北市立淡水古蹟博物館的全新常設展以微型館為主題，介紹博物館轄下12座文化資產。圖／淡水古蹟博物館提供