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生乳捲「吃到布丁盒碎片」！亞尼克6點聲明致歉：全面下架銷毀

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
三顆布丁生乳捲。圖／亞尼克提供
三顆布丁生乳捲。圖／亞尼克提供

連鎖甜點「亞尼克」近日遭民眾發文，指出在限時販售的「三顆布丁生乳捲」中出現疑似「布丁盒子的碎片」，隨著貼文一出，立刻也引起往有的熱烈討論。對此，亞尼克也發布聲明，指出是因生產作業人員於脫模操作時力道控制不當，導致布丁杯緣破損。目前全面下架門市及 YTM 機台之現貨、取消宅配出貨，並將調整製程前的完成品、預備做之布丁原料全數銷毀。

根據threads上的貼文，發文網友指出在711買了亞尼克聯名統一布丁蛋糕（官方正式名稱：三顆布丁生乳捲），但切開後發細疑似布丁盒子的碎片，發文者也表示「如果是小小孩吞下去就慘了」。對於此次的食安問題，網友們也表示「捨棄高價鮮奶油，用便宜布丁當內餡，真對不起它的售價」、「這是真材實料嘛？連布丁盒子一起放進去」

亞尼克於今年5月所推出的「三顆布丁生乳捲」採限時供應，標榜是師傅們先將一顆顆布丁脫模、瀝掉多餘水分，再擺放在北海道奶霜上，耗時費工程度堪比捲10條原味生乳捲。不過此次出現食安問題，亞尼克也列出6點聲明，除了全面下架門市及 YTM 機台之現貨、取消宅配出貨，並將調整製程前的完成品、預備做之布丁原料全數銷毀之外，未來每批原料將改以平刀操作脫模步驟以防碎裂。同產品最快在YTM於6月24日晚間起恢復補貨，門市、宅配則於6月25日陸續恢復到貨。

【亞尼克食安報告聲明】

針對近日消費者反應三顆布丁生乳捲商品中出現塑膠異物一事，本公司責無旁貸。對於造成長期支持我們的消費者產生疑慮與不安，我們致上最深切的歉意。事件發生後，內部食安小組已於第一時間啟動並展開調查，現將最新進度與後續全面改善措施說明如下：

一、經食安小組與品管部門、現場製程同仁進行實際比對與盤查，確認此事件係因生產作業人員於脫模操作時力道控制不當，導致布丁杯緣破損。

二、對於未能落實最嚴格的加工製程把關，讓消費者承擔飲食安全上的風險，我們願意負起最大責任。本公司將進行消費者全額退費並表達後續關懷。

三、為堅持食品安全第一的最高原則，本公司已於即刻起採取緊急應變措施，全面下架門市及 YTM 機台之現貨、取消宅配出貨，並將調整製程前的完成品、預備做之布丁原料全數銷毀。

四、我們已全面調整生產製程，未來每批原料將改以平刀操作脫模步驟以防碎裂，並增設外杯比對之雙重稽核機制，亦同步加強所有製程同仁的食品安全教育與操作嚴謹度。

五、該款產品預計待新製程調整完畢並確認安全無虞後，預計最快YTM於 6 月 24 日晚間起恢復補貨，門市、宅配則於6月25日陸續恢復到貨。

六、此外，本公司已成立專責客戶服務管道，凡於 6 月 23 日前購買該款產品之消費者，若有任何食用疑慮，皆可透過以下管道與我們聯繫，我們將有專人竭誠為您處理：

•客服專線： 02-8797-8993（服務時間：週一至週五 09:00 - 18:00）

食品安全是本公司的最高原則也是我們對消費者承諾，以食在安心、安全、品質為第一目標。我們誠懇接受各界的指教，並會以最高的標準持續改進，不負大家的信任。

亞尼克 統一布丁

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