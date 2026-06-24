生乳捲「吃到布丁盒碎片」！亞尼克6點聲明致歉：全面下架銷毀

連鎖甜點「亞尼克」近日遭民眾發文，指出在限時販售的「三顆布丁生乳捲」中出現疑似「布丁盒子的碎片」，隨著貼文一出，立刻也引起往有的熱烈討論。對此，亞尼克也發布聲明，指出是因生產作業人員於脫模操作時力道控制不當，導致布丁杯緣破損。目前全面下架門市及 YTM 機台之現貨、取消宅配出貨，並將調整製程前的完成品、預備做之布丁原料全數銷毀。

根據threads上的貼文，發文網友指出在711買了亞尼克聯名統一布丁蛋糕（官方正式名稱：三顆布丁生乳捲），但切開後發細疑似布丁盒子的碎片，發文者也表示「如果是小小孩吞下去就慘了」。對於此次的食安問題，網友們也表示「捨棄高價鮮奶油，用便宜布丁當內餡，真對不起它的售價」、「這是真材實料嘛？連布丁盒子一起放進去」

亞尼克於今年5月所推出的「三顆布丁生乳捲」採限時供應，標榜是師傅們先將一顆顆布丁脫模、瀝掉多餘水分，再擺放在北海道奶霜上，耗時費工程度堪比捲10條原味生乳捲。不過此次出現食安問題，亞尼克也列出6點聲明，除了全面下架門市及 YTM 機台之現貨、取消宅配出貨，並將調整製程前的完成品、預備做之布丁原料全數銷毀之外，未來每批原料將改以平刀操作脫模步驟以防碎裂。同產品最快在YTM於6月24日晚間起恢復補貨，門市、宅配則於6月25日陸續恢復到貨。