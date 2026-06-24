好市多新高雄店開幕時間確認！交通疏導動線曝光 網友：肯定塞爆

好市多新高雄店開幕時間確認了！位於高雄亞洲新灣區80期重劃區的新據點，將於7月3日正式開幕，接棒原有高雄店成為全新的營運據點。新高雄店位於近年快速發展的亞灣區，加上開幕首波人潮預料相當可觀，官方今早也提前公布汽車進出場動線及大眾運輸資訊，希望能降低周邊交通壅塞情況。不少網友得知消息後直呼，「開幕當天肯定塞爆」、「坐輕軌去好市多？認真的嗎」。

新高雄店新址位於高雄市前鎮區智科路35號，為原高雄店搬遷後的新家，也是好市多深耕南台灣的重要據點。根據好市多公布的進場規劃，開車前往賣場的會員可依不同方向選擇三條主要動線，包括由成功二路轉入智科路進入停車場，或由成功二路經東南米樂基地進入賣場；另一路線則可從復興三路接復興四路後進入停車場。離場方面，則規劃由智科路接復興四路再銜接成功路，或透過基地內道路經東南米樂基地返回成功路，以分散車流壓力。

除了自行開車外，好市多也鼓勵會員多利用大眾運輸工具前往。民眾可搭乘高雄輕軌至「軟體園區站」，出站後步行約6分鐘即可抵達賣場，減少尋找停車位的不便，也有助於降低開幕期間周邊交通負擔。好市多表示，官方此次提前曝光新高雄店車輛進、離場交通指引及接駁車搭乘資訊，主要是希望有效分流人潮與車流，降低周邊道路壅塞情況，同時鼓勵會員多加利用大眾運輸工具前往購物。

關於新賣場開幕專屬優惠活動，好市多將採分階段方式陸續推出，希望在開幕期間全力配合相關機關單位的交通安排與管理措施，兼顧人流、車流及整體動線順暢，為會員提供更舒適的購物體驗。好市多也將提供免費接駁車，預計於下午2點正式對外公布時刻表與行駛動線。