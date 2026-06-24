搶攻戰鬥陀螺商機 遠東巨城首辦G3大賽祭高額回饋吸客

戰鬥陀螺風潮夯，Big City遠東巨城購物中心推出限定回饋企畫「BIG回饋2%5%8%」，集結會員滿額回饋、學生專屬優惠及超夯快閃，打造最有感的暑期購物體驗。今年更掌握當前最夯潮流話題，攜手麗嬰國際首度推出「巨城盃G3戰鬥陀螺大賽」，結合競技交流、親子同樂與人氣達人分享，打造今夏最受矚目的熱血盛事，陪伴民眾歡度精彩時光。

巨城購物中心指出，7月18日至19日攜手麗嬰國際首度於8樓公益空間舉辦「巨城盃G3戰鬥陀螺大賽」，開放兒童組及公開組競技交流，6月29日14時起開放線上報名，每場限額32名，冠軍可獲黃金邪神狂怒FE及3000元巨城購物抵用券，邀請玩家一較高下、感受熱血對戰魅力。為賽事提前暖身，7月11日特別邀請擁有超過26萬粉絲的戰鬥陀螺人氣YouTuber阿土蒞臨分享，與粉絲近距離交流對戰技巧及參賽經驗，共同感受戰鬥陀螺的魅力與樂趣。

另外，4樓美食街匯集人氣特色甜點快閃，即日起至7月12日迎來雲林古坑「東和泡芙」，現烤酥脆外皮搭配綿密內餡、7月1日起還有「O.S. Patisserie」蝴蝶結可頌及袋裝優格品牌「森空」接力登場；7樓「猴粒．銅鑼燒」每日手工現做迷你銅鑼燒，多款特色口味香甜不膩，陪伴消費者展開仲夏味蕾之旅。暑期同步引進人氣Vtuber IP快閃，7月1日至8月9日於2F金塔區推出「hololive production 春日旅遊日記｜快閃篇章開啟」，集結六位人氣成員，除販售限定周邊商品外，更規畫抽獎機、收藏抽卡機及拍貼機等互動體驗，邀請粉絲前來朝聖。

巨城購物中心表示，夏季限定回饋企畫「BIG回饋2%5%8%」也帶來誠意十足的消費禮遇，6月25日至7月8日期間滿額即可兌換2%、5%、8%電子抵用券，搭配指定銀行再享刷卡禮，買越多、賺越多的超值優惠。

新竹SOGO店則鎖定市足商機，蒐羅多款足球迷必備收藏商品，包含阿根廷、巴西、墨西哥等人氣主場球員版球衣，以及主場迷你足球、LEGO世界盃官方獎盃等周邊商品，讓球迷能以最具儀式感的方式支持喜愛的國家隊，在觀賽之餘也能收藏專屬紀念，SOGO APP會員即日起至7樂4日消費集點成功，就可參加世足八強預測活動，將有機會抽中UTV-1投影電視(價值9800元)；Sport Club會員即日起至7月5日單筆消費滿2000元贈Carman's蛋白棒，滿足運動族群營養補充需求。

新竹SOGO店指出，因應消費者精打細算的購物需求，新竹SOGO此次特別規畫多重回饋，祭出快樂購點數200點兌換100元電子購物金，放大點數價值；指定期間SOGO APP會員單筆消費滿2000元，即日起至6月26日贈Biore爽身粉濕巾，6月29日至6月30日贈大人的生活維生素C飲，還有機會參加總價值6萬9000元的「海遊艇行程

抽獎。

獨寵中國信託SOGO聯名卡卡友，新竹SOGO再加碼推出限定好禮，6月27日至6月28日持中國信託SOGO聯名卡當日累計消費滿5000元贈Mag Pro磁力車用支架；同時推出多項卡友專屬5折起商品，包含資生堂激抗痕亮采精華組，原價8250元，特價4680元，下殺5.6折；Bo Derek低調素雅休閒平底涼鞋5.2折，原價4980元，特價2580元。

7月1日至31日遠東巨城購物中心4樓「O.S. Patisserie」浪漫蝴蝶結可頌，獨特折法，外層酥脆甜香。圖／遠東巨城購物中心提供