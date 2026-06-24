快訊

土地公也敢惹…南投宮廟遭「倒插香」惹眾怒 專家曝施行者可能下場

丁學文專欄／全球迎超級IPO年 投資銀行卻成明日黃花？

MLB／恭喜！18歲右投賴謙凡加盟洋基 繼王建民、郭阜林後第3位台將

搶攻戰鬥陀螺商機 遠東巨城首辦G3大賽祭高額回饋吸客

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
SOGO APP會員單筆消費滿2000元，有機會參加總價值6萬9000元海遊艇行程抽獎。圖／SOGO新竹店提供
SOGO APP會員單筆消費滿2000元，有機會參加總價值6萬9000元海遊艇行程抽獎。圖／SOGO新竹店提供

戰鬥陀螺風潮夯，Big City遠東巨城購物中心推出限定回饋企畫「BIG回饋2%5%8%」，集結會員滿額回饋、學生專屬優惠及超夯快閃，打造最有感的暑期購物體驗。今年更掌握當前最夯潮流話題，攜手麗嬰國際首度推出「巨城盃G3戰鬥陀螺大賽」，結合競技交流、親子同樂與人氣達人分享，打造今夏最受矚目的熱血盛事，陪伴民眾歡度精彩時光。

巨城購物中心指出，7月18日至19日攜手麗嬰國際首度於8樓公益空間舉辦「巨城盃G3戰鬥陀螺大賽」，開放兒童組及公開組競技交流，6月29日14時起開放線上報名，每場限額32名，冠軍可獲黃金邪神狂怒FE及3000元巨城購物抵用券，邀請玩家一較高下、感受熱血對戰魅力。為賽事提前暖身，7月11日特別邀請擁有超過26萬粉絲的戰鬥陀螺人氣YouTuber阿土蒞臨分享，與粉絲近距離交流對戰技巧及參賽經驗，共同感受戰鬥陀螺的魅力與樂趣。

另外，4樓美食街匯集人氣特色甜點快閃，即日起至7月12日迎來雲林古坑「東和泡芙」，現烤酥脆外皮搭配綿密內餡、7月1日起還有「O.S. Patisserie」蝴蝶結可頌及袋裝優格品牌「森空」接力登場；7樓「猴粒．銅鑼燒」每日手工現做迷你銅鑼燒，多款特色口味香甜不膩，陪伴消費者展開仲夏味蕾之旅。暑期同步引進人氣Vtuber IP快閃，7月1日至8月9日於2F金塔區推出「hololive production 春日旅遊日記｜快閃篇章開啟」，集結六位人氣成員，除販售限定周邊商品外，更規畫抽獎機、收藏抽卡機及拍貼機等互動體驗，邀請粉絲前來朝聖。

巨城購物中心表示，夏季限定回饋企畫「BIG回饋2%5%8%」也帶來誠意十足的消費禮遇，6月25日至7月8日期間滿額即可兌換2%、5%、8%電子抵用券，搭配指定銀行再享刷卡禮，買越多、賺越多的超值優惠。

新竹SOGO店則鎖定市足商機，蒐羅多款足球迷必備收藏商品，包含阿根廷、巴西、墨西哥等人氣主場球員版球衣，以及主場迷你足球、LEGO世界盃官方獎盃等周邊商品，讓球迷能以最具儀式感的方式支持喜愛的國家隊，在觀賽之餘也能收藏專屬紀念，SOGO APP會員即日起至7樂4日消費集點成功，就可參加世足八強預測活動，將有機會抽中UTV-1投影電視(價值9800元)；Sport Club會員即日起至7月5日單筆消費滿2000元贈Carman's蛋白棒，滿足運動族群營養補充需求。

新竹SOGO店指出，因應消費者精打細算的購物需求，新竹SOGO此次特別規畫多重回饋，祭出快樂購點數200點兌換100元電子購物金，放大點數價值；指定期間SOGO APP會員單筆消費滿2000元，即日起至6月26日贈Biore爽身粉濕巾，6月29日至6月30日贈大人的生活維生素C飲，還有機會參加總價值6萬9000元的「海遊艇行程

抽獎。

獨寵中國信託SOGO聯名卡卡友，新竹SOGO再加碼推出限定好禮，6月27日至6月28日持中國信託SOGO聯名卡當日累計消費滿5000元贈Mag Pro磁力車用支架；同時推出多項卡友專屬5折起商品，包含資生堂激抗痕亮采精華組，原價8250元，特價4680元，下殺5.6折；Bo Derek低調素雅休閒平底涼鞋5.2折，原價4980元，特價2580元。

7月1日至31日遠東巨城購物中心4樓「O.S. Patisserie」浪漫蝴蝶結可頌，獨特折法，外層酥脆甜香。圖／遠東巨城購物中心提供
7月1日至31日遠東巨城購物中心4樓「O.S. Patisserie」浪漫蝴蝶結可頌，獨特折法，外層酥脆甜香。圖／遠東巨城購物中心提供

7月1日至31日遠東巨城購物中心7樓「猴粒．銅鑼燒」每日手工現做迷你銅鑼燒，多款特色口味香甜不膩。圖／遠東巨城購物中心提供
7月1日至31日遠東巨城購物中心7樓「猴粒．銅鑼燒」每日手工現做迷你銅鑼燒，多款特色口味香甜不膩。圖／遠東巨城購物中心提供

公益

延伸閱讀

迎世足熱潮商機 新竹SOGO年中慶開跑

酷澎618倒數3天 AI筆電加碼回饋1%酷澎幣 WOW會員生活雜貨天天現折200元

超商雙雄瞄準世足經濟 統一超攻三大領域、全家鎖定觀賽補給

Coupang酷澎「火箭」升空！ 響應 AIT 賀美國建國 250 周年　前進味全龍主題日 驚喜贈送WOW會員專屬主題日門票

相關新聞

LINE上線15周年彩蛋滿滿 3關鍵字召喚限時特效、免費復刻版貼圖快下載

LINE迎來15周年，宣布推出一系列限時慶祝活動，包括免費下載「復刻動動版」限定貼圖、首度登場的聊天室週年特效，以及LINE Premium專屬15周年紀念圖示，邀請全台超過2,200萬用戶一起慶祝。

從A到AA+！江詩丹頓Twin Beat萬年曆動力儲存再進化 風格躍進

江詩丹頓自2019年首度發表3610QP手動上鍊萬年曆機芯以來，Traditionelle Twin Beat腕表便以「雙振頻模式」顛覆傳統，時隔7年的2026 Twin Beat表款再度進化，將動力儲存延長、換上嶄新面盤設計風格，令人耳目一新，展現品牌270年以降的日新又新。

睡一覺抵達下個國家！想搭郵輪旅行？十大人氣品牌揭曉

你也跟上遊輪旅遊熱潮了嗎？不用天天換飯店、整理行李，睡一覺就能抵達下一個目的地。從迪士尼、麗星到MSC地中海，誰最受網友青睞？快跟著小編一起揭曉答案！

色彩與光線的絕對樂趣 PIAGET伯爵呈現Extraleganza三部曲最終章

瑞士高級珠寶品牌伯爵（PIAGET）帶來「Extraleganza」三部曲的第三篇、也是最終章：Colours of Extraleganza頂級珠寶系列，除了展現1980年代經典的「孟菲斯風格」 （Memphis），更以溫潤的幾何輪廓，展現寶石與色彩的純粹魅力。

波特羅《圓潤的魔法》首度登台 用118件膨脹美學看待世界

本次展覽規劃8大主題展區，完整呈現波特羅70餘年的創作歷程。其中《拉丁美洲》展區被視為理解其藝術世界的重要起點，波特羅始終深信「藝術若要走向世界，必先深植於本土」，因此作品中大量描繪音樂家、舞者、修女、軍人、權貴及市井人物，展現濃厚的拉丁美洲文化特色與生命力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。