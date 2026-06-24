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LINE上線15周年彩蛋滿滿 3關鍵字召喚限時特效、免費復刻版貼圖快下載

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE 15周年限定聊天室特效登場，輸入指定關鍵字即可觸發角色動畫與週年氣球彩蛋。圖／LINE提供
LINE 15周年限定聊天室特效登場，輸入指定關鍵字即可觸發角色動畫與週年氣球彩蛋。圖／LINE提供

LINE迎來15周年，宣布推出一系列限時慶祝活動，包括免費下載「復刻動動版」限定貼圖、首度登場的聊天室週年特效，以及LINE Premium專屬15周年紀念圖示，邀請全台超過2,200萬用戶一起慶祝。

LINE自2011年6月23日推出以來，從單純通訊工具發展成涵蓋生活服務、內容平台及企業應用的數位生態圈，已成為台灣民眾最常使用的數位服務之一。除了持續提供通訊功能外，LINE近年也透過「Safety Check（安全通報）」、LINE TODAY災害資訊服務，以及公益貼圖、公益官方帳號等機制，協助推動社會公益與數位安全。

根據LINE統計，截至2026年3月底，公益平台已累計上線17個公益官方帳號，其中「愛捐血」及「國家災害防治科技中心」好友數皆突破百萬。此外，LINE台灣也持續打擊詐騙與假訊息，累計處置133,010個涉詐帳號，受理33.2萬則可疑訊息通報。

此次15周年活動最大亮點之一，是推出「LINE 15周年限定貼圖－復刻動動版」，精選熊大、兔兔、莎莉與饅頭人等經典角色，共16張人氣貼圖首次升級為動態版本。即日起至7月22日晚間11時開放免費下載，只要加入「LINE貼圖最前線」官方帳號即可領取，下載後可使用90天。

此外，LINE也首次推出週年限定聊天室特效。即日起至6月30日晚間10時59分，只要在聊天室輸入「15週年」、「感激」或「一起慶祝」等關鍵字，即可觸發熊大、兔兔與莎莉現身慶祝，並搭配印有「15」字樣的金色氣球動畫，增添節慶氛圍。

針對喜愛個人化介面的用戶，LINE Premium同步推出3款15周年限定應用程式圖示。完成LINE更新至v26.8以上版本後，即可在設定中的「應用程式圖示」功能進行更換。其中1款特殊色圖示開放所有用戶免費體驗至6月30日上午9時59分，另外2款角色圖示則為LINE Premium會員專屬。

除了線上活動外，LINE即日起至7月5日期間，在官方Instagram與Threads舉辦互動抽獎，送出15週年限定禮袋、熊大吊飾及LINE檯燈等紀念好禮。限時聊天室特效與免費動態貼圖已正式上線，想收藏的用戶可把握時間下載。

LINE 15周年限定推出3款紀念版應用程式圖示，Premium會員可使用專屬限定款。圖／LINE提供
LINE 15周年限定推出3款紀念版應用程式圖示，Premium會員可使用專屬限定款。圖／LINE提供

LINE 15周年限定「復刻動動版」貼圖免費下載，熊大、兔兔、莎莉與饅頭人經典表情回歸。圖／LINE提供
LINE 15周年限定「復刻動動版」貼圖免費下載，熊大、兔兔、莎莉與饅頭人經典表情回歸。圖／LINE提供

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