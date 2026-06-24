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從A到AA+！江詩丹頓Twin Beat萬年曆動力儲存再進化 風格躍進

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Traditionnelle Twin Beat萬年曆除了機芯升級、性能強化，面盤設計細節也更為精緻、現代。圖／Vacheron Constantin提供
Traditionnelle Twin Beat萬年曆除了機芯升級、性能強化，面盤設計細節也更為精緻、現代。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓自2019年首度發表3610QP手動上鍊萬年曆機芯以來，Traditionelle Twin Beat腕表便以「雙振頻模式」顛覆傳統，時隔7年的2026 Twin Beat表款再度進化，將動力儲存延長、換上嶄新面盤設計風格，令人耳目一新，展現品牌270年以降的日新又新。

由480個零件構築的3610QP手上鍊萬年曆機芯，其核心在於專利的按鈕式切換雙振頻系統。只要輕按表殼側面8點鐘位置的按鈕，機芯可在5赫茲的高頻活躍模式與1.2赫茲的低頻靜待模式間暫態切換，當切換系統在停用一個擺輪的同時啟動另一擺輪時，機芯動力傳輸鏈完全不會中斷；同時低振頻模式下，表款還能運作長達60日，特製游絲厚度更僅0.015毫米，較人髮還要纖細。

七年來，江詩丹頓持續思索如何將3610QP再度改良，最終透過升級三枚「差速器」，實踐了將65日動力儲存提升至70日的顯著數字，從A到AA+。而不僅內在動力升級，Traditionelle Twin Beat腕表整體風格也更為精練，包含墨褐色18K金質上夾板經手工機刻雕花放射狀紋路處理，下半部分則展現經噴砂和NAC電鍍塗層處理的機芯主夾板。

同時重新設計的動力儲存、星期及月份顯示盤都採用雷射雕刻玻璃，呈現出細緻磨砂質感，表款並搭配小牛皮帶與950鉑金針扣，展現當代紳士的俐落與優雅風範。

Vacheron Constantin Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕表，鉑金、42毫米、時間顯示、萬年曆、雙振頻、日內瓦印記認證，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
Vacheron Constantin Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕表，鉑金、42毫米、時間顯示、萬年曆、雙振頻、日內瓦印記認證，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供

雙振頻可讓機芯呈現高精準、長效兩種模式，也像是讓同一個機芯擁有了兩種心跳。圖／Vacheron Constantin提供
雙振頻可讓機芯呈現高精準、長效兩種模式，也像是讓同一個機芯擁有了兩種心跳。圖／Vacheron Constantin提供

3610 QP手動上鍊機芯的共由多達480個零件組成，實踐雙振頻、萬年曆機芯和70小時的結晶。圖／Vacheron Constantin提供
3610 QP手動上鍊機芯的共由多達480個零件組成，實踐雙振頻、萬年曆機芯和70小時的結晶。圖／Vacheron Constantin提供

開放式面盤、經電鍍後帶來深邃色澤的機芯面盤、半透明印刷上日期與月份的次表盤，都讓這只Twin Beat萬年曆跳脫了古典、傳統的印象。
開放式面盤、經電鍍後帶來深邃色澤的機芯面盤、半透明印刷上日期與月份的次表盤，都讓這只Twin Beat萬年曆跳脫了古典、傳統的印象。

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