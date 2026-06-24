色彩與光線的絕對樂趣 PIAGET伯爵呈現Extraleganza三部曲最終章

瑞士高級珠寶品牌伯爵（PIAGET）帶來「Extraleganza」三部曲的第三篇、也是最終章：Colours of Extraleganza頂級珠寶系列，除了展現1980年代經典的「孟菲斯風格」 （Memphis），更以溫潤的幾何輪廓，展現寶石與色彩的純粹魅力。

關於本次頂級珠寶設計靈感，品牌藝術總監Stéphanie Sivrière表示，她更重視它寶石的色彩張力、存在感、散發能量，以及搭配後呈現的獨特個性，「例如帶有綠色調遊彩的黑蛋白石與深邃群青藍寶石的結合，或粉紅藍寶石與粉色珍珠母貝彼此呼應、強化主色調的搭配。」

該系列主軸首先聚焦在一款Blue Illusions項鍊，透過大量的潟湖綠帕拉依巴碧璽、藍寶石與散發著藍綠遊彩的黑蛋白石，呈現了規律、卻又自由的色彩漸變，更因大量繁複的寶石鑲嵌，耗費了PIAGET工坊近900小時方能完成。一款PIAGET 1969年的典藏長項鍊成為當代Flamboyant Links主題項鍊，虎眼石被重新打磨同時展現了光潔與內在質地，加上經宮廷式雕刻的鍊結，構建成一只雅緻華美的項鍊表，也讓配戴者重新掌握時間的主導權，尤其項鍊上方更鑲嵌一顆6.42克拉枕形錳鋁榴石成為主石，讓項鍊一次擁有時間、寶石雙重亮點，該款項鍊並可轉化為短項鍊或手鐲表，一物多用。

Gems Pop主題並從1980年代的「孟菲斯風格」（Memphis）借鏡，同時帶有1920、1930年代裝飾藝術風格的大膽、解構幾何輪廓，將錳鋁榴石、橙色東稜石、玫瑰黝簾石以及黃金色澤交織、疊加其光彩，尤其帶有彎曲弧度的表面再經宮廷式雕刻或雪花式鑲嵌鑽石，呈現難以言喻的奇異愉悅感受。Twirling Shimmery 18K玫瑰金戒指表則再度回應了PIAGET身為高級製表世家的原點：時間，在極小尺寸間如建築般黃金圓形結構中藏入了大地色碧玉石面盤與機芯，隨身、獨特、珍貴、令人大開眼界，正是收藏珠寶、配戴珠寶的最大樂趣。

PIAGET Gems Pop 18K玫瑰金錳鋁榴石戒指，主石為一顆8.53克拉枕型切割錳鋁榴石，型號為PGG34Q5700，價格店洽。圖／PIAGET提供

Blue Illusions 18K白金藍寶石鑽石戒指，型號為PGG34Q6000，鑲嵌單顆斯里蘭卡產枕形切割藍寶石、重約4.94克拉，價格店洽。圖／PIAGET提供

PIAGET Flamboyant Links 18K玫瑰金虎眼石錳鋁榴石戒指，型號為PGG34Q7600，價格店洽。圖／PIAGET提供

PIAGET Blue Illusions 18K白金帕拉伊巴碧璽藍寶石轉換式項鍊，鑲嵌一顆重約11克拉黑色蛋白石、一顆重約8.52克拉馬達加斯加產枕形切割藍寶石、一顆3.30克拉莫桑比克產橢圓形切割帕拉伊巴碧璽，價格店洽。圖／PIAGET提供

一款Gems Pop 18K玫瑰金錳鋁榴石戒指變呈現了輪廓、寶石、鑽石火光的多重疊加鋒芒，並同時帶人看見Art Deco與Memphis兩種美學風格交織。圖／PIAGET提供

PIAGET Flamboyant Links 18K玫瑰金錳鋁榴石虎眼石面盤項鍊表，18K玫瑰金、宮廷式雕刻飾紋，鑲嵌單顆枕型切割錳鋁榴石重約4.13克拉、虎眼石面盤、型號PGG0A51415，價格店洽。圖／PIAGET提供

PIAGET Twirling Shimmery 18K玫瑰金戒指表，石英機芯、鑲嵌鑽石，型號為PGG0A51404，價格店洽。圖／PIAGET提供