睡一覺抵達下個國家！想搭郵輪旅行？十大人氣品牌揭曉

說到出國旅行，你腦海中浮現的是拉行李衝機場、紅眼班機累到懷疑人生，還是每天換飯店、換城市像在打副本？現在越來越多人直接換個玩法，把整艘郵輪當成「移動渡假村」！不用一直整理行李，一上船就有Buffet、酒吧、劇院秀、游泳池甚至遊樂設施，睡一覺醒來馬上抵達下一個國家，不只退休族愛搭，就連年輕人、熱戀情侶、親子家庭也紛紛入坑。

究竟哪些郵輪品牌最讓旅客心動，直接列入人生必搭清單？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點最受網友關注的十大郵輪品牌。準備好行李的話，就跟著小編一起展開海上假期吧！

No.10 名人郵輪

翻攝官網／Celebrity Cruises Hong Kong

被譽為「移動式海上星級酒店」的名人郵輪，隸屬於皇家加勒比集團，以現代奢華與精緻服務聞名，是許多旅客心目中的輕奢遊輪代表！名人郵輪航線遍佈亞洲、歐洲、百慕達、阿拉斯加、巴拿馬運河及夏威夷等熱門旅遊目的地，讓旅客在探索世界的同時，也能享受高品質的海上假期。登船後除了能品味美酒佳釀，還可參加烹飪活動、健身課程、觀看舞台表演，或是前往水療中心享受舒壓按摩，從早到晚都不缺娛樂選擇。部落客點數旅人曾在臉書粉專上分享，「名人遊輪是比較高檔一點的大眾遊輪公司，服務跟餐飲水準都很不錯，主要客群為X世代」。

以在《富比士旅遊指南》2025年度綜合評級中獲得推薦的「名人至極號」為例，16層樓高可載客2,910人，除了多元客房和套房選擇，The Retreat®更專為套房旅客量身打造私人餐廳、酒吧、泳池、日光浴甲板及專屬管家服務等。船側的「神奇魔毯」可垂直移動至不同甲板層，提供觀景、享用美食等多種功能。此外，船上擁有超過29家特色餐廳、酒吧與休息室，並設有劇院、賭場、游泳池、水療中心及健身中心等設施，滿足旅客各式休閒娛樂需求。

No.9 星夢郵輪

翻攝官網／麗星夢郵輪

星夢郵輪誕生於2015年，由雲頂香港在中國廣州推出，原本期望打造亞洲指標性郵輪品牌；然而受到COVID-19疫情重創，星夢郵輪一度面臨停航、資金斷裂等挑戰，最終於2022年宣布停止營運。隨著疫後旅遊市場快速回溫，名勝世界郵輪公司於2025年正式宣布星夢郵輪重啟營運，並將母港移師至新加坡，宣告品牌重返國際郵輪市場。

目前旗下主力船艦「雲頂夢號」全長335.3公尺、寬39.7公尺，共設有18層甲板層與1,674間客房，可容納3,352名旅客。房型選擇多元，包含內側客房、海景客房、露台客房，到高規格的皇宮庭苑別墅、皇宮行政套房、皇宮豪華套房一應俱全，滿足不同旅客的度假需求。

登上雲頂夢號後，旅客不僅能享用豐富的國際美食自助餐，還能體驗多項人氣娛樂設施，包含繩索場、海灘派對及水上滑梯樂園等活動。親子旅客可帶孩子前往「小小夢想家天地」，透過益智活動與創意課程盡情放電；大人則能在精品商店血拚購物，或一邊欣賞樂隊演出、一邊品味陳年佳釀與頂級威士忌。若想徹底放鬆身心，可以前往融合東西方養生理念的水療中心，或到星座劇院欣賞精彩表演。

No.8 皇家加勒比國際遊輪

翻攝FB／Royal Caribbean﻿

想體驗「世界最大巨無霸郵輪」的震撼魅力，絕對不能錯過皇家加勒比國際遊輪！作為全球最具代表性的郵輪品牌之一，旗下擁有海洋英雄號、海洋神話號、海洋交響號、海洋水手號，以及Icon Class（標誌系列）的海洋標誌號、海洋之星號和綠洲系列的海洋烏托邦號、海洋綠洲號等知名船艦，航線遍及亞洲、歐洲、美洲與澳洲，提供旅客多元豐富的海上度假選擇。

以「海洋光譜號」為例，船上提供內艙房、海景房、露台房及套房等多種房型。其中套房旅客可享有專屬餐廳、休息室及日光浴場等尊榮禮遇；兩層樓的頂級家庭套房更設有溜滑梯與攀岩牆，讓孩子盡情放電，大人則能在房內享受水療設施、遠眺無邊海景，甚至與家人一起看電影、唱卡拉OK，打造難忘的海上假期。

走出艙房後，精彩體驗更是應接不暇！旅客可在機器人酒吧品嚐由機械手臂調製的雞尾酒，在川谷薈等特色餐廳享用世界美食，或挑戰甲板衝浪、甲板跳傘、碰碰車等熱門設施，也能體驗射箭、劍擊、莎莎舞、參加無聲派對等活動。若想將海上美景盡收眼底，還可搭乘招牌設施「北極星觀景艙」，以360度全景視角俯瞰壯闊海景。

No.7 三井海洋郵輪

翻攝官網／三井海洋郵輪MITSUI OCEAN CRUISES

三井海洋郵輪把日本最極致、最細膩的「日式款待精神」搬到太平洋！品牌旗下最受矚目的奢華新星「三井海洋富士號」，總噸位32,447噸、載客人數僅458位，方便造訪其他大型郵輪難以靠泊的特色港口。

此外，全船包含尊絕套房、經典套房、頂級水療套房等房型，所有艙房皆可飽覽日出與日落時的海洋美景。船上更規劃泳池、劇場、酒吧、賭場、棋牌室、理療室、運動中心等休閒娛樂設施，並重金請來世界級名廚三國清三作為餐飲顧問，監製北齋高級餐廳特色料理。整體搭配洗鍊雅緻的室內設計、日式傳統的服務精神，適合不想人擠人、欲放鬆身心的旅客搭乘。

最棒的是，富士號在亞洲航線中特別眷顧台灣，不僅規劃了從基隆、高雄或蘇澳出發的跳島行程，帶你探訪沖繩座間味島、西表島、宮古島等絕美秘境，船上還包辦了Wi-Fi、大部分酒水與船上消費金。許多網友也表示，「這遊輪很值得存錢去耶」、「費用稍微貴一點，但是只有服務四百多人，每一間都有陽台，這訴求比那些超大型郵輪感覺更好」。

No.6 公主遊輪

翻攝官網／Princess Cruises

「公主遊輪」絕對能滿足大多數人對精緻航海的所有幻想！公主遊輪航線橫跨7大洲、380個以上的目的地，曾於2018年創市際郵輪品牌調查中評選為台灣乘客推薦最佳郵輪品牌。以專為亞洲市場打造、在日本建造的傳奇巨輪「鑽石公主號」為例，總噸位115,875噸、可載客2,670人，這艘船完美融合美式大氣與日式細緻，船上不僅擁有海上最大的日式浴場「Izumi Japanese Bath®」，能讓你一邊眺望海景、一邊享受各式湯泉，還有SPA、泳池、劇院、賭場、酒吧、夜總會、星空露天電影院等設施。餐廳部分則提供傳統梯次與隨時入席用餐選擇，老饕走訪一定要品嚐Kai Sushi頂級壽司餐廳。

近年鑽石公主號持續深耕亞洲，推出一系列從日本橫濱出發、中途停靠台灣基隆、石垣島、沖繩，再返回至橫濱的跳島航線。更厲害的是，全船配備智慧「公主勳章」，只要戴在身上，從快速登船、簡化演習、親友定位、選購餐點到無接觸支付都不成問題。網友在IG上分享點餐功能，「利用手機App及手上的公主遊輪海洋勳章有定位功能及頭像的顯示，工作人員不會送錯地方」。

No.5 挪威郵輪

翻攝官網／Norwegian Cruise Line

討厭被傳統遊輪的用餐時間、正裝規定給綁死？主打「Freestyle Cruising（自由閒逸式郵輪）」的挪威郵輪，或許會是你的解決方案。在亞洲航線中，剛完成華麗翻新的「挪威翡翠號」完美貫徹挪威郵輪「我的假期我做主」的叛逆精神，船上高達16家特色餐廳，除了免費餐點之外，也可以隨自己的心情大啖巴西烤肉、享受法式料理等異國美食。

船內提供眾多娛樂休閒設施，像是專為成人打造的「Vibe Beach Club」私人休憩空間，坐在舒適躺椅或按摩浴池享受無敵海景，還可以使用冰涼毛巾、品嚐水果串，只要持有通行證或預訂雙人小屋即可入場；「星塵劇院」可以坐下來欣賞百老匯與拉斯維加斯風格的舞台表演；還有適合兒童的街機遊戲等活動，不分年齡層都能找到屬於自己的樂趣。

翡翠號提供從香港出發，中途停靠台灣高雄、基隆、日本宮古島、長崎、福岡、廣島、高知、京都、大阪、富士山，最後抵達東京的夢幻航線。有網友曾在Reddit上分享，「我沒去過，但認識有去過的人。我聽到的都是好評，而且我一直在關注行程和價格，想自己也去玩玩！」

No.4 歌詩達郵輪

翻攝FB／歌詩達郵輪台灣

想用小資預算出國、又想玩得像義大利貴族一樣奢華？那不妨可以選擇全台詢問度爆表的歌詩達郵輪。專為台灣市場打造的「莎倫娜號」完美融合古羅馬神話與義式風情，一走進挑高10層樓的「萬神殿大堂」，看著頭頂上維妙維肖的羅馬眾神壁畫，讓人彷彿一秒置身歐洲！

此外，船上包含套房、全景陽台房、海景房及內艙房4種房型，除了義大利美食，還能品嚐牛排、火鍋、壽司、甜點等餐點。吃飽喝足之後，還可以在不同甲板層使用舞廳、酒吧、SPA、泳池、運動場、水上滑道、4D影院等豐富設施，體驗主題之夜、欣賞喜劇、魔術秀、馬戲團、音樂表演等活動，小朋友也可以參加思高兒童俱樂部的一日小船長、小公主活動，留下難忘回憶。

有親子網紅在臉書粉專推薦，「船上的每日活動精彩又豐富，從靜態到運動、表演秀及親子活動，全家大小都不怕無聊。我們最愛的是小孩託管服務，不需額外付費，時間給的很長」、「如果你是第一次搭郵輪，或是喜歡那種不趕行程、慢慢玩的節奏，我反而會覺得歌詩達其實蠻適合入門的」。

No.3 MSC地中海郵輪

翻攝官網／MSC地中海郵輪

全球成長最快的郵輪品牌「MSC地中海郵輪」受到許多網友推薦，特別是人稱「至美之船」的榮耀號，最狂的莫過於中庭由61,440顆施華洛世奇水晶打造的旋轉樓梯，每走一步都在閃爍著極致奢華；抬頭一看更有長達80公尺的LED天幕，定時上演震撼全場的魔幻光影秀。

榮耀號含有2,217間客艙，提供旅客包含YC陽台艙豪華套房、水晶套房、海景房等房型選擇。19層甲板具備豐富的娛樂休閒機能，不僅有倫敦大劇院、360度旋轉木馬劇院上演的精彩大秀、F1模擬賽車感受速度與激情、水上樂園體驗刺激滑水道，還有LEGO樂高創意樂園與0至17歲分齡俱樂部，讓不同年齡的孩童都能盡情揮灑創意。

餐廳部分匯聚日本、美國、墨西哥、地中海等東西方料理，旅客可以根據個人喜好選擇餐廳，同時也能前往特色酒吧暢飲美酒。有親子網紅也在臉書粉專推薦，「不用規劃行程、不用找餐廳，這裡有24小時的快樂，還有幫妳顧小孩的救星。答應我，一定要訂陽台艙，看著海醒來，妳會發現世界真的很美」。

No.2 迪士尼郵輪

翻攝FB／Disney Cruise Line﻿

準備好讓塵封已久的童心在海上徹底大爆發了嗎？全球粉絲敲碗敲到瘋掉的「迪士尼郵輪」終於正式進軍亞洲！以新加坡為母港、全年營運的全新郵輪「迪士尼探險號」，船頭繪有神氣的米奇船長圖騰，船內則規劃7大主題區域：例如在「漫威登陸區（Marvel Landing）」可以與漫威超級英雄並肩作戰，體驗全長250公尺的雲霄飛車；在「玩具總動員區（Toy Story Place）」能夠瘋玩高空滑水道等遊樂設施，還能坐在日光甲板座椅觀看迪士尼電影。

此外，在「迪士尼魔幻花園（Disney Imagination Garden）」能感受3層樓高、童話書城堡的絕美浪漫，還能潛入「Disney Discovery Reef（迪士尼探索礁岩）」，邊感受《小美人魚》、《海底總動員》等海洋故事，邊品嚐特色美食。主要室內娛樂中心「Town Square（城市廣場）」靈感則源自於《灰姑娘》、《百雪公主》等電影奇幻世界，不僅上演百老匯風格音樂劇，還有《魔法奇緣》與《冰雪奇緣》的主題餐廳，以及主題酒吧、咖啡廳、沙龍與周邊商店。

最棒的是，米奇、米妮或迪士尼公主等角色經常可與遊客互動、合照。許多網友也分享，「今年底還要再為了迪士尼郵輪再來新加坡一次，有夠期待的」、「處處都是驚喜，公主到處散步，樓梯轉角就會撞到灰姑娘」。

No.1 麗星郵輪

翻攝官網／麗星夢郵輪

近一年在網路上討論度最高的郵輪品牌就是「麗星郵輪」！以麗星郵輪旗下的「探索星號」為例，全長268.6公尺、寬32.2公尺，13層甲板層與926間客房，可容納1,854名旅客。船上提供皇宮庭苑別墅、皇宮豪華套房、露台客房、海景客房、內側客房等房型選擇，另提供中西式自助餐廳、家庭式中餐廳、海鮮燒烤餐廳及泰式餐廳等豐富美食佳餚。

麗星郵輪娛樂休閒設施也非常多元，像是星座劇院可觀看現場表演，羅馬泳池可享受凱撒滑梯、熱水浴缸與樂隊演出，小小夢想家天地可透過遊戲、工作坊、化妝舞會等活動激發小朋友們的想像力，最特別的是還能在船上體驗AR擴增實境與VR虛擬實境技術，從傳統郵輪娛樂一路玩到最新科技互動，讓航程充滿驚喜與新鮮感。

探索星號在2026年全面展開長達數月的基隆、高雄雙母港航程，更規劃直達沖繩那霸、石垣島與宮古島，甚至橫跨日韓等超熱門跳島路線。網友也給予正面好評，「這一直是我人生願望清單之一，終於實現了～上次搭完真的超開心，覺得好好玩」、「每一餐都很豐盛，非常適合全家大小一起來遊玩」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年5月18日至2026年5月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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