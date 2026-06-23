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探索星號基隆航次預訂優惠、燃油附加費減半 省錢用來享美食體驗娛樂

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
麗星郵輪宣布6月26日起出發的探索星號基隆航次，燃油附加費調降50%，從600元減為300元。圖／麗星郵輪提供
麗星郵輪宣布6月26日起出發的探索星號基隆航次，燃油附加費調降50%，從600元減為300元。圖／麗星郵輪提供

麗星郵輪今天宣布，6月26日起出發的探索星號基隆航次，燃油附加費調降50%，從600元減為300元。年中慶優惠則已進入最後倒數階段，旅客在6月30日前預訂指定航次，可享限量限額第3人0元優惠，以及每房最高1萬1200元加菜金回饋，讓暑假出遊更超值。

暑假旅遊旺季到來，麗星郵輪指出，相較於需要自行安排交通、住宿及餐飲的旅遊方式，探索星號日本沖繩、鹿兒島、熊本、福岡、長崎及韓國濟州島航線，一次整合住宿、美食、娛樂與目的地觀光，從登船開始就是假期，成為越來越多家庭旅客出遊新選擇。

6月30日前預訂指定航次，除了第三人0元優惠，還可享每房最高1萬1200 元加菜金回饋。配合燃油附加費減半，5晚航次現省5000元，7晚航次現省7000元，省下來的預算可用在探索星號的美食與娛樂體驗。

麗星郵輪表示，探索星號的餐飲服務，從中式佳餚、異國美食到特色餐廳，都獲好評。這次加菜金回饋專案，可直接用於船上餐飲消費，享受一場結合旅遊與美食的海上假期。

麗星郵輪表示，8月2日出發的7晚日本航程，一次造訪高知、東京（橫濱）、清水及大阪等城市，不僅可享第三人0元優惠、每房最高1萬1200元加菜金回饋及燃油附加費減半等優惠，航程期間還舉辦特別版「星光演唱會」，邀請神秘重量級唱將登船演出，為旅客帶來結合旅遊、美食與娛樂的精彩海上假期。

麗星郵輪說，年中慶優惠6月30日截止，第三人0元優惠額滿為止。提醒有意出遊的民眾，把握最後優惠期限預訂，希望透過多重回饋，讓更多旅客以更輕鬆的方式享受高品質郵輪假期。

麗星郵輪探索星號豐富多元的餐飲，從中式佳餚、異國美食到特色餐廳，獲得不少旅客好評。圖／麗星郵輪提供
麗星郵輪探索星號豐富多元的餐飲，從中式佳餚、異國美食到特色餐廳，獲得不少旅客好評。圖／麗星郵輪提供

麗星郵輪探索星號豐富多元的餐飲，從中式佳餚、異國美食到特色餐廳，獲得不少旅客好評。圖／麗星郵輪提供
麗星郵輪探索星號豐富多元的餐飲，從中式佳餚、異國美食到特色餐廳，獲得不少旅客好評。圖／麗星郵輪提供

麗星郵輪推出多項優惠方案，遊客省下來的預算，可用在探索星號受歡迎的美食與娛樂體驗。圖／麗星郵輪提供
麗星郵輪推出多項優惠方案，遊客省下來的預算，可用在探索星號受歡迎的美食與娛樂體驗。圖／麗星郵輪提供

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